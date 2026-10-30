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30.10.2026 10:44:33

EQS-News: Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE - Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M 2026

EQS-News: ZEAL Network SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/9-Monatszahlen
Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE - Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M 2026

30.10.2026 / 10:44 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zum Earnings Call der ZEAL Network SE
Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M 2026

(Hamburg, 30. Oktober 2026) Dr. Stefan Tweraser (CEO) und Andrea Behrendt (CFO) laden alle interessierten Investoren:innen, Analysten:innen und Journalisten:innen zum Earnings Call anlässlich der Veröffentlichung der Quartalsmitteilung 9M 2026 am

Mittwoch, 4. November 2026, um 10:00 Uhr ein.

Um am Webcast teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte vor Beginn der Konferenz unter folgendem Registrierungslink: LINK

Die Präsentation und die Quartalsmitteilung finden Sie am Morgen der Veröffentlichung auf unserer Unternehmenswebsite zum Download unter folgendem Link:
https://zealnetwork.de/de/investoren/berichte-prasentationen/

Dort haben Sie im Laufe des Berichtstages zudem die Möglichkeit, eine Aufzeichnung des Earnings Calls abzurufen.

Die Konferenzsprache ist Englisch.

Über ZEAL Network SE: 
Die ZEAL Network SE ist der führende deutsche Anbieter von Lotterien im Internet. Über die Portale LOTTO24 und Tipp24 der Tochtergesellschaft LOTTO24 vermittelt das Unternehmen Spielscheine von Kunden an die staatlichen Landeslotteriegesellschaften sowie an Veranstalter von Soziallotterien. Zum Angebot zählen unter anderem LOTTO 6aus49, Spiel 77, Super 6, Eurojackpot, GlücksSpirale, Spielgemeinschaften, Keno, die Deutsche Fernsehlotterie, Scratch-Spiele sowie die Deutsche Traumhauslotterie und freiheit+. 1999 in Deutschland gegründet, startete ZEAL unter dem Namen Tipp24 als deutscher Lotterievermittler. 2005 ging das Unternehmen als eines der zu dieser Zeit in Deutschland erfolgreichsten IPOs an die Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard). 2019 übernahm ZEAL die LOTTO24 AG.

Kontakt:

Frank Hoffmann, CEFA
Investor Relations

ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
T: +49 (0)40 809036042
frank.hoffmann@zealnetwork.de

 

 


30.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ZEAL Network SE
Straßenbahnring 11
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 8090360-42
Fax: +49 (0)40 822239-77
E-Mail: office@zealnetwork.de
Internet: www.zealnetwork.de
ISIN: DE000ZEAL241
WKN: ZEAL24
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; BX
LEI Code: 391200EIRBXU4TUMMQ46
EQS News ID: 2425558

 
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2425558  30.10.2026 CET/CEST

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