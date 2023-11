EQS-News: Einladung zur Hauptversammlung, Jahresergebnis und Unternehmensupdate

EQS-News: HB Holding N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Jahresbericht

Die HB Holding N.V. (ISIN: NL0015000NA2) lädt ihre Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. November nach Amsterdam ein. Weitere Informationen können im Bundesanzeiger und auf der Unternehmenshomepage www.hbroen.com im Bereich Investor Relations abgerufen werden. Zudem berichtet die Gesellschaft über das am 31. Mai 2023 abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23. Der Jahresabschluss ist ebenfalls auf der Unternehmenshomepage www.hbroen.com im Bereich Investor Relations einsehbar. Die Anstrengungen der HB Holding fokussierten sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf den Aufbau des Bereichs „FinTech/Zahlungsdienstleistungen“. Dieser Bereich wird operativ durch die 100%igen Tochtergesellschaften HB HenriPay B.V. (Niederlande) und HenriPay OÜ (Estland) abgebildet. Kern des zukünftigen Wachstums wird nach Überzeugung der Gesellschaft die proprietäre Marke HenriPay® darstellen. HenriPay® steht für innovative Payment-Lösungen. Sukzessive soll ein ganzes Finanz-Ökosystem aufgebaut werden. „Der wesentliche Punkt bei unserer Strategie ist, dass es uns gelingt, mit der Incentivierung von Schlüsselpersonen durch Aktienbeteiligungen, innovative nahezu marktfertige Lösungen sowie spezialisierte Dienstleistungen zu einem unschlagbaren Preis zu erwerben. Unsere Kostenbasis ist extrem niedrig. Hier differenzieren wir uns deutlich von Wettbewerbern. Ohne diese Strategie hätten die Kosten im letzten Jahr zigfach höher gelegen. Auf dieses smarte Wachstum sind wir sehr stolz“, sagt CFO Carsten Mainitz. Anlaufinvestitionen und diverse Kostenkomponenten führten im abgelaufenen Geschäftsjahr zu einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 532 TEUR gegenüber einem Gewinn von 1,229 Mio. EUR im Vorjahr. Angesichts der erreichten Meilensteine, stuft die Gesellschaft das operative Ergebnis jedoch als hervorragend ein. „Im abgeschlossenen Geschäftsjahr haben wir entscheidende Weichenstellungen umgesetzt. Meiner Überzeugung nach werden wir 2024 mit HenriPay® richtig durchbrechen. Die nächsten Ziele sind der Erhalt einer Zahlungslizenz, PSP, in Estland, die wir dann in 27 EU-Ländern nutzen können sowie das Onboarding eines extrem innovativen Unternehmens mit einer Art ``Super`` App, an welche eine große Zahl von Endkunden angebunden wird“, betont CEO Henri Broen. Derzeit erstellt die HB Holding ein Wertpapierprospekt. Ziel ist das Uplisting in den Prime Standard der Börse Frankfurt im Jahresverlauf 2024, um die Liquidität der Aktie zu erhöhen und die Investorenbasis zu erweitern. „Aktionäre, die seit unserem Börsenstart vor gut einem Jahr an Bord sind, können sich über einen Kurszuwachs von 45% freuen. Als weiteren, großen Vertrauensbeweis in unsere guten Perspektiven werte ich den kürzlich gemeldeten Aktiendeal. Wir haben eigene Aktien im Volumen von 1,32 Mio. Euro zum aktuellen Aktienkurs (14,50 EUR) sozusagen als Währung genutzt“, führt CFO Carsten Mainitz aus. In den nächsten Monaten wird sich die Gesellschaft im Zuge des geplanten Wachstums in vielen Bereichen der Unternehmensgruppe mit renommierten Experten verstärken. „Wichtig ist mir ebenso die Kontinuität mit Partnern und unserem Aufsichtsrat, dessen Vorsitz jüngst Michael Abele, ein sehr versierter und von mir geschätzter Geschäftsmann, übernommen hat“, sagt Unternehmenslenker Henri Broen.

