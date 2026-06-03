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03.06.2026 16:29:03

EQS-News: Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG

EQS-News: Vectron Systems AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Jahresbericht
Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG

03.06.2026 / 16:29 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Vectron Systems AG

Münster, 03. Juni 2026: Die Vectron Systems AG (Vectron) lädt seine Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung am 14. Juli 2026 um 11:00h am Firmensitz der Gesellschaft in Münster ein. Die Versammlung wird als Präsenzveranstaltung durchgeführt.

Vectron bekleidet eine führende Position auf dem europäischen Markt intelligenter Kassensysteme. Die Produktlösungen des Unternehmens richten sich insbesondere an Gastronomie, Bäckereien und Metzgereien, daneben auch an den Einzelhandel sowie den Dienstleistungssektor. Der Vertrieb erfolgt europaweit über ein Netzwerk von rund 300 Fachhandelspartnern mit Schwerpunkten im deutschsprachigen Raum. Das Kundenspektrum reicht dabei von Einzelinstallationen bis hin zu Filial- und Systemkunden mit mehr als 1.000 Kassenplätzen.

Das Geschäftsjahr 2025 war für Vectron trotz anhaltender wirtschaftlicher Unsicherheiten, hoher regulatorischer Anforderungen und einer weiterhin spürbaren Investitionszurückhaltung in wesentlichen Zielmärkten von bedeutenden strategischen Entwicklungen geprägt. Gleichzeitig konnte die Gesellschaft ihre Transformation hin zu software- und servicebasierten Geschäftsmodellen weiter vorantreiben.

Der Umsatz konnte im Berichtsjahr 2025 leicht um rund 7% auf 30,1 Mio. Euro gesteigert werden. Deutlicher verbesserte sich gleichzeitig der Jahresüberschuss, der sich infolge des Verkaufs der Beteiligung an der acardo group AG (acardo) von EUR - 5,4 Mio. (2024) auf EUR 4,4 Mio. Euro erhöhte.

Bis zum 30. September 2025 war Vectron über die 100%-Beteiligung an acardo, Dortmund, zugleich führender deutscher Anbieter im Bereich Couponing und Cashback. Mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 wurde die Beteiligung an die Verve Retail Media Holding GmbH veräußert. Im Zuge der strategischen Ausrichtung unter dem Mehrheitsaktionär Shift4 konzentriert sich Vectron künftig noch stärker auf Kassen- und insbesondere Paymentlösungen.

Die konsequente Fokussierung auf das Kerngeschäft wurde zum Jahresende 2025 zusätzlich durch die Veräußerung der Assets der Posmatic GmbH, einer 100%-igen Tochtergesellschaft von Vectron, für einen symbolischen Kaufpreis von 1 Euro unterstrichen. Die betreffenden Vermögensgegenstände waren in den Vorjahren im Zuge eines Asset Deals zum 31. Dezember 2021 von der Posmatic GmbH übernommen und anschließend bei Vectron bilanziert worden.

Die strategische Zusammenarbeit mit Shift4 wurde im Berichtsjahr operativ weiter ausgebaut. Die Kombination von Vectrons etablierten POS-Lösungen mit den Payment-Produkten von Shift4 ermöglicht attraktive integrierte Angebotsmodelle und unterstützt die Entwicklung wiederkehrender Umsätze im Rahmen der fortgesetzten Transformation hin zu SaaS- und Lösungsmodellen. Gemeinsam werden Produktentwicklungen, funktionale Erweiterungen für europäische Märkte sowie die weitere Erschließung von Wachstumspotenzialen insbesondere im deutschsprachigen Raum, in BeNeLux und Frankreich vorangetrieben.

Die wachsenden wiederkehrenden Umsätze haben im Jahr 2025 wie auch schon im Vorjahr zu einer weiteren Ergebnisstabilisierung geführt. Eine Fortsetzung dieses Trends erwartet Vectron auch für die folgenden Jahre vor allem durch eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Shift4. Die konsequente strategische Ausrichtung auf wiederkehrende Erträge erweist sich insgesamt als Wachstumstreiber und wird Vectrons Marktposition in Deutschland und Europa weiter stärken. Damit bestätigt sich der bereits in den Vorjahren andeutende Trend, der Ausdruck des bewusst verfolgten Geschäftsmodellwechsels ist. Die wiederkehrenden Umsätze machten im Geschäftsjahr 2024 bereits 54 % des Gesamtumsatzes von Vectron aus und wachsen weiterhin auf Basis der intensiven Vermarktung digitaler Dienste im Kundenbestand und im Neugeschäft bis zum Jahresende 2025 auf 64 % an.

Der Mehrheitsaktionär der Vectron Systems AG, eine zwischenliegende Holdinggesellschaft der Shift4 Group, prüft weiterhin, ob und falls ja, wie eine weitere Integration von Vectron in die Shift4 Group erfolgen wird. Die operative Verbindung wird weiter gestärkt, zum Beispiel durch gemeinsame Projekte und die gemeinsame Nutzung von Ressourcen. Darüber hinaus werden strukturelle Veränderungen, wie etwa ein möglicher zukünftiger Squeeze-out, ebenfalls geprüft.

Vorstand und Aufsichtsrat sehen die Gesellschaft weiterhin gut positioniert, um gemeinsam mit ihren Partnern, Mitarbeitenden und Fachhandelspartnern die Marktposition auszubauen und die langfristigen Entwicklungsperspektiven des Unternehmens weiter zu stärken.

Der Jahresabschluss der Vectron Systems AG wird nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) erstellt

 

Kontakt:

Vectron Systems AG

Willy-Brandt-Weg 41

48155 Münster, Germany

www.vectron-systems.com

 

Investor Relations und Media Relations:

Meister Consulting GmbH

Tobias Meister

phone +49 (0) 2983 908121

mobile +49 (0) 170 2939080

meister@meisterconsult.com


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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Vectron Systems AG
Willy-Brandt-Weg 41
48155 Münster
Deutschland
Telefon: 0251/ 28 56 - 0
Fax: 0251/ 28 56 - 564
E-Mail: info@vectron.de
Internet: www.vectron.de
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Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Hamburg
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