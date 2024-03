EQS-News: EKPO liefert Brennstoffzellenstacks an chinesischen Premiumhersteller Hongqi

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

EKPO liefert Brennstoffzellenstacks an chinesischen Premiumhersteller Hongqi



08.03.2024 / 10:56 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



EKPO liefert Brennstoffzellenstacks an chinesischen Premiumhersteller Hongqi Vertrag über die anfängliche Lieferung von "NM12 Single"-Stackmodulen zur Integration in ein Brennstoffzellensystem der nächsten Generation

Die Stacks finden Anwendung in einem Fahrzeug von Hongqi, der Premiummarke des FAW-Konzerns

Auftrag vertieft die Geschäftsbeziehung zu FAW Dettingen/Erms (Deutschland), Suzhou (China), 8. März 2024 +++ Die EKPO Fuel Cell Technologies GmbH (EKPO) und die China FAW Group (FAW) haben einen Vertrag zur Entwicklung und Lieferung von Brennstoffzellen-Stackmodulen geschlossen. Die Prototypen der Plattform "NM12-Single" finden Anwendung in einem Brennstoffzellenfahrzeug der nächsten Generation der FAW-Premiummarke „Hongqi“. „Hongqi hat bei der Auswahl eines Partners hohe Anforderungen an Qualität und Leistung gestellt. Unsere tiefe Entwicklungs- und profunde Technologiekompetenz hat sich dabei als entscheidender Faktor erwiesen. Dieser Auftrag vertieft unsere langjährige Partnerschaft weiter. Bereits während der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking wurden Hongqi-Shuttle-Fahrzeuge mit unseren EKPO-Brennstoffzellenstacks ausgestattet – und haben sich unter extremen Witterungsbedingungen bewährt. Wir freuen uns, dass sich Hongqi erneut für die Brennstoffzellentechnologie von EKPO entschieden hat", sagt Carole Brinati, Geschäftsführerin von EKPO. China fördert seit Jahren strategisch seine Wasserstoffwirtschaft und stellt daher für EKPO einen wichtigen Zukunftsmarkt dar. EKPO hat deshalb im Jahr 2022 eine chinesische Tochtergesellschaft gegründet und umfangreiche Entwicklungs- und Produktionskapazitäten aufgebaut. Das PEMFC-Stackmodul "NM12-Single" eignet sich für Anwendungen im Pkw-Bereich und leichten Nutzfahrzeugen. Es bietet eine hohe Leistungsdichte bei gleichzeitig kompakter Bauweise und geringem Gewicht. Es basiert auf einer robusten und zuverlässigen Technologie, die auf einen geringen Wasserstoffverbrauch für reduzierte Betriebskosten und höhere Reichweiten setzt. Darüber hinaus ist eine vereinfachte Systemintegration durch funktionsintegrierte Medienmodule, gesicherte Qualität und umfassende Dokumentation gewährleistet. "NM12 Single" wie auch alle anderen EKPO-Stack-Plattformen werden in einem automatisierten Produktionsprozess nach aktuellen Automobilstandards gefertigt. Einer der größten Automobilhersteller Chinas CHINA FAW GROUP CO., LTD. (kurz FAW), ehemals China First Automobile Works, ist einer der ältesten und größten Automobilhersteller Chinas. FAW hat seinen Hauptsitz in der nordchinesischen Stadt Changchun in der Provinz Jilin und verfügt über Produktionsstätten in den nordostchinesischen Provinzen Jilin, Liaoning und Heilongjiang, in der ostchinesischen Provinz Shandong und der Stadt Tianjin, in der südchinesischen autonomen Region Guangxi Zhuang und der Provinz Hainan sowie in den südwestchinesischen Provinzen Sichuan und Yunnan. Hongqi hat immer die Spitzenposition bei den Markenwerten auf Chinas Pkw-Markt eingenommen. Die Limousine der L-Serie von Hongqi wird als offizielles Fahrzeug für Chinas große Feierlichkeiten und Veranstaltungen eingesetzt und unterstreicht den Charme der orientalischen Luxuslimousine. Die Hongqi H-Serie verzeichnete ein schnelles Wachstum in ihrem Zielmarkt. Weitere Informationen erhalten Sie im Auftrag der EKPO Fuel Cell Technologies über: ElringKlinger AG | Strategic Communications

Dr. Jens Winter

Telefon: +49 7123 724-88335 | E-Mail: press@ekpo-fuelcell.com Über EKPO Fuel Cell Technologies EKPO Fuel Cell Technologies (EKPO) mit Sitz in Dettingen/Erms (Deutschland) ist ein führendes Joint Venture in der Entwicklung und Großserienfertigung von Brennstoffzellenstacks für die CO 2 -neutrale Mobilität. Das Unternehmen ist Komplettanbieter für Brennstoffzellenstacks und -komponenten, die in Pkw, leichten Nutzfahrzeugen, Lkw, Bussen sowie in Bahn- und Schiffsanwendungen zum Einsatz kommen. Dabei baut das Unternehmen auf die Industrialisierungskompetenz zweier etablierter internationaler Automobilzulieferer – ElringKlinger und Plastic Omnium. Ziel des Joint Ventures ist es, leistungsstarke Brennstoffzellenstacks zu entwickeln und in Serie zu produzieren, um die CO 2 -neutrale Mobilität weiter voranzutreiben - ob auf der Straße, der Schiene, dem Wasser oder im Gelände.

08.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com