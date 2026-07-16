EQS-News: electrovac AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025/2026 mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg

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electrovac AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025/2026 mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg



16.07.2026 / 08:00 CET/CEST

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electrovac AG auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025/2026 mit deutlichem Umsatz- und Ergebnisanstieg

Umsatz steigt um rund 20 % auf ca. 118,0 Mio. EUR (Vj. 98,2 Mio. EUR)

EBIT bei rund 14,2 Mio. EUR (Vj. 9,1 Mio. EUR, +56 % yoy), EBIT-Rendite bei ca. 12,0 % (Vj. 9,3 %)

Umsatz im ersten Quartal 2026/2027 um rund 14 % über Vorjahr

Veröffentlichung des geprüften Jahres- und Konzernabschlusses 2025/2026 und Earnings Call am 14. August 2026

Salzweg, 16. Juli 2026 – Die electrovac AG (“electrovac”, die “electrovac Gruppe” oder das „Unternehmen“, ISIN DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik, verzeichnet auf Basis vorläufiger Zahlen für das Geschäftsjahr 2025/26 (31. März 2026) einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg. Demnach stiegen die Erlöse der electrovac Gruppe gegenüber dem Vorjahr um ca. 20 % auf rund 118,0 Mio. EUR (Vj. 98,2 Mio. EUR) und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) um rund 56 % auf ca. 14,2 Mio. EUR (Vj. 9,1 Mio. EUR). Die EBIT-Rendite betrug 12,0 % (Vj. 9,3 %). Bereinigt um die im Berichtszeitraum angefallenen Kosten des Börsengangs lag das EBIT bei rund 14,8 Mio. EUR und die bereinigte EBIT-Rendite bei 12,5 %. Die positive Umsatz- und Ergebnisentwicklung ist im Wesentlichen auf eine gestiegene Nachfrage in beiden strategischen Bereichen Personal Safety sowie Aerospace & Defense sowie die erfolgreiche Produktionserweiterung im thailändischen Werk zurückzuführen. Ebenso profitierte electrovac von positiven Preiseffekten.

Dieter Thumfart, CEO von electrovac: „Wir freuen uns sehr, dass sich der anlässlich unseres Börsengangs im April kommunizierte positive Trend fortgesetzt hat und blicken insbesondere auf ein starkes zweites Halbjahr 2025/2026. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr hat sich diese Entwicklung im ersten Quartal wie erwartet fortgesetzt. Mit unserem erfolgreichen Börsengang bieten sich uns nun optimale Voraussetzungen, um unsere Marktanteile und die technologische Spitzenposition bei Glas-Metall-Gehäusen für die Bereiche Personal Safety und Aerospace & Defense weiter auszubauen.“

Mit rund 31,5 Mio. EUR liegt der Umsatz im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2026/2027 ca. 14 % über dem Vorjahr. Vor allem im Bereich Aerospace & Defense sowie im Bereich Industrial verzeichnete die electrovac Gruppe mit einer Book-to-Bill Rate von 2,96 respektive 1,66 sehr hohe Auftragseingänge im ersten Quartal.

Die electrovac AG veröffentlicht den vollständigen geprüften Jahres- und Konzernabschluss 2025/2026 am 14. August 2026 und wird am Veröffentlichungstag um 11:00 Uhr (CEST) einen Earnings Call durchführen.

Über electrovac

Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Elektronik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.

Kontakt

electrovac AG

Anglstraße 4

94121 Salzweg, Deutschland



Investor Relations:

Frederic Hilke, Jonas Schneider

iron AG

E-Mail: ir@electrovac.com

Telefon: +49 (0) 221-914097-12