electrovac Aktie
WKN DE: A420ZL / ISIN: DE000A420ZL4
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10.08.2026 08:00:04
EQS-News: electrovac AG bietet Webcast für Investoren am 14. August 2026 um 11:00 Uhr an
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EQS-News: electrovac AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis
electrovac AG bietet Webcast für Investoren am 14. August 2026 um 11:00 Uhr an
Salzweg, 10. August 2026 – Die electrovac AG (“electrovac”, die “electrovac Gruppe” oder das „Unternehmen“, ISIN DE000A420ZL4), ein Spezialist für hermetische Glas-Metall-Gehäuse zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Technik, lädt interessierte Investoren, Analysten, Privataktionäre und Pressevertreter anlässlich der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025/2026 zur Online-Präsentation des Vorstands ein.
Im Webcast gibt CEO Dieter Thumfart einen Überblick zu den Geschäftszahlen 2025/2026 und ein Update zur aktuellen Geschäftsentwicklung sowie zum Ausblick des Unternehmens. Im Anschluss wird es ebenfalls eine Fragerunde geben.
Eckdaten des electrovac-Webcasts
Freitag, 14. August 2026
Registrierungslink für Teilnehmer: https://www.appairtime.com/de/event/537ca059-a7d8-44a7-ae58-447414c23a10
Über electrovac
Die electrovac AG mit Hauptsitz in Salzweg ist ein Spezialist für hermetische Gehäuse, der modernste Glas-Metall-Versiegelungsprodukte zum Schutz sicherheits- und systemkritischer Technik herstellt. Rund 550 Mitarbeiter beschäftigt electrovac derzeit an vier Produktionsstandorten in Deutschland, Österreich und Thailand und beliefert weltweit mehr als 250 Kunden. Die maßgeschneiderten Lösungen reichen von Nischenprodukten in Kleinserien bis hin zu Serienprodukten in großen Stückzahlen, die breite Anwendung in Elektronik, Sensorik und Aktorik finden. Dazu gehören Sicherheitssysteme wie Airbags und Gurtstraffer, Speziallösungen für die Luft- und Raumfahrt sowie die Verteidigungsindustrie, die in der Satellitentechnik oder bei militärischer Ausrüstung benötigt werden, sowie zahlreiche weitere Lösungen in den Bereichen Mobilität und Industrie. Mehr Informationen finden Sie unter www.electrovac.com.
Kontakt
electrovac AG
10.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|electrovac AG
|Anglstraße 4
|94121 Salzweg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@electrovac.com
|Internet:
|https://www.electrovac.com/
|ISIN:
|DE000A420ZL4
|WKN:
|A420ZL
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
|LEI Code:
|5299008TJ4LODTQQNQ85
|EQS News ID:
|2379490
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2379490 10.08.2026 CET/CEST
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