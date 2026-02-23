Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
23.02.2026 08:22:15
EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Aktienrückkaufprogramm startet wie angekündigt am 24. Februar 2026
|
EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Elmos Semiconductor SE: Aktienrückkaufprogramm startet wie angekündigt am 24. Februar 2026
Leverkusen, 23. Februar 2026: Das von der Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) am 4. Februar 2026 angekündigte Aktienrückkaufprogramm wird planmäßig am 24. Februar 2026 nach Veröffentlichung der vorläufigen Zahlen 2025 starten.
Vorstand und Aufsichtsrat hatten Anfang Februar im Rahmen der Weiterentwicklung der Ausschüttungspolitik ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Gesamtvolumen von bis zu 10,0 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) beschlossen. Der Rückkauf erfolgt über die Börse im Zeitraum vom 24. Februar 2026 bis zum 31. März 2026.
Ziel des Programms ist es, im Rahmen einer attraktiven Kapitalallokation und in Kombination mit dem um 50% erhöhten Dividendenvorschlag für das Geschäftsjahr 2025 einen wesentlichen Teil des Nettobarvermögens an die Aktionäre zurückzuführen.
Mit dem Aktienrückkauf und der Dividendenerhöhung unterstreicht Elmos ihren Anspruch, Aktionäre angemessen und kontinuierlich am Unternehmenserfolg zu beteiligen.
Kontakt
Über Elmos
Hinweis
23.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2279600
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2279600 23.02.2026 CET/CEST
