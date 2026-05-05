EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Eindrucksvoller Start in das Jahr 2026 – Prognose angehoben

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Elmos Semiconductor SE: Eindrucksvoller Start in das Jahr 2026 – Prognose angehoben



05.05.2026 / 07:46 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE: Eindrucksvoller Start in das Jahr 2026 – Prognose angehoben

Umsatz steigt im ersten Quartal auf 152,5 Mio. Euro und damit um 20,2% zum Vorjahr, EBIT-Marge verbessert sich auf 23,8% und bereinigter Free Cashflow erreicht starke 26,7% vom Umsatz

Leverkusen, 5. Mai 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) ist wie erwartet sehr positiv in das neue Jahr gestartet. Nach dem Ende der Bestandsbereinigungen im automobilen Halbleitermarkt haben die Bestellungen der Kunden wieder spürbar zugenommen. Der Umsatz erreichte im ersten Quartal 152,5 Mio. Euro und lag mit einem Zuwachs von 20,2% deutlich über dem Vorjahr (Q1 2025: 126,9 Mio. Euro). Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) stieg auf 36,2 Mio. Euro (Q1 2025: 25,6 Mio. Euro). Die EBIT-Marge lag entsprechend mit 23,8% über dem Vorjahr (Q1 2025: 20,2%). Neben dem höheren Umsatz sowie den Erfolgen aus den Kostenoptimierungs- und Effizienzprogrammen einerseits war das Ergebnis im ersten Quartal andererseits auch von Kostensteigerungen bei Material und Zulieferumfängen beeinflusst. Nach den ersten drei Monaten betrugen die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen insgesamt nur 2,7 Mio. Euro oder 1,8% vom Umsatz (Q1 2025: 13,5 Mio. Euro bzw. 10,6% vom Umsatz). Aufgrund der niedrigen Investitionen und dem Abbau von Working Capital erreichte der bereinigte Free Cashflow im ersten Quartal 40,7 Mio. Euro oder 26,7% vom Umsatz (Q1 2025: 21,5 Mio. Euro oder 17,0% vom Umsatz).

„Elmos ist hervorragend in das neue Jahr gestartet. Bei Umsatz, EBIT und insbesondere beim Cashflow konnten wir starke Zahlen liefern und die Vorjahreswerte deutlich übertreffen. Den ohnehin optimistischen Ausblick erhöhen wir aufgrund dieser sehr guten Entwicklung in den ersten drei Monaten sowie der weiteren hohen Nachfrage nach unseren Halbleiterlösungen“, erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Auch zukünftig eröffnet der Markt für Analog Mixed Signal Halbleiter innovativen und agilen Unternehmen wie Elmos erhebliche Wachstumschancen, getrieben durch den zunehmenden Einsatz intelligenter Elektronik in modernen Fahrzeugen und angrenzenden Feldern“, so Dr. Schneider weiter.

Für den weiteren Jahresverlauf erwartet das Unternehmen anhaltend volatile geopolitische Rahmenbedingungen. Darüber hinaus können partielle Kapazitätsengpässe bei 8-Zoll Wafern und Fertigungsdienstleistern aufgrund des anhaltenden KI-Booms in den kommenden Monaten nicht ausgeschlossen werden.

Wie bereits mit der Ad hoc Mitteilung am 4. Mai 2026 gemeldet, hat das Unternehmen auf Basis der sehr guten Entwicklung in den ersten drei Monaten sowie der weiterhin hohen Nachfrage nach den Elmos Produkten die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angehoben. Das Unternehmen erwartet nunmehr einen Umsatzzuwachs von 12% ± 2%-Punkte (vorher: 11% ± 3%-Punkte). Auf Basis dieser positiven Umsatzentwicklung und weiterer Optimierungsmaßnahmen wird nun mit einer verbesserten operativen EBIT-Marge von 23% bis 26% (vorher: 24% ± 2%-Punkte) vom Umsatz gerechnet. Die Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen liegen trotz des Wachstums weiter auf einem niedrigeren Niveau und sollen sich nach wie vor auf rund 5% des Umsatzes belaufen. Zudem wird eine noch stärkere Cash-Performance erwartet mit einem operativen bereinigten Free Cashflow von 19% ± 2%-Punkte (vorher: mehr als 17%) des Umsatzes. Der Prognose liegt ein Wechselkursverhältnis von 1,15 Euro/US-Dollar zu Grunde. Aufgrund des geplanten fast vollständigen Einzugs von eigenen Aktien des Unternehmens werden Aktienzusagen bis auf Weiteres in Bar ausgeglichen. Resultierende Bilanzierungseffekte werden nicht im operativen Ergebnis verbucht. Die Gesamtjahresprognose für die EBIT-Marge und den bereinigten Free Cashflow wird auf rein operative Leistungsindikatoren umgestellt.

Überblick über die Finanzzahlen

Angaben gemäß IFRS (in Mio. Euro bzw. Prozent, sofern nicht anders angegeben):

Q1/26 Q1/25 Diff. Umsatz 152,5 126,9 20,2% Bruttoergebnis 70,7 55,1 28,4% Bruttomarge in % vom Umsatz 46,4% 43,4% Forschung und Entwicklung 20,5 17,6 16,7% Betriebsergebnis 33,1 23,8 39,0% EBIT 36,2 25,6 41,3% EBIT-Marge in % vom Umsatz 23,8% 20,2% Konzernüberschuss nach Anteilen

ohne beherrschenden Einfluss 26,2

18,5 41,2% Unverwässertes Ergebnis pro Aktie (Euro) 1,52 1,08 40,7% Investitionen 2,7 13,5 -79,9% Investitionen in % vom Umsatz 1,8% 10,6% Bereinigter Free Cashflow 40,7 21,5 89,0% Bereinigter Free Cashflow in % vom Umsatz 26,7% 17,0%

Definitionen ausgewählter Finanzkennzahlen

- Investitionen: Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen abzüglich aktivierten Entwicklungsleistungen

- Bereinigter Free Cashflow: Cashflow aus der betrieblichen Geschäftstätigkeit, abzüglich Investitionen in/zuzüglich Abgänge von immaterielle/n Vermögenswerte/n und Sachanlagen

- Weitere Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht 2025 unter www.elmos.com

Quartalsmitteilung Q1 2026

Weitere Informationen zum ersten Quartal 2026 der Elmos Semiconductor SE finden Sie in der Quartalsmitteilung Q1 2026. Diese ist unter www.elmos.com verfügbar. Am 5. Mai 2026 wird Elmos um 10:00 Uhr (MESZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die Telefonkonferenz wird später auf der Webseite abrufbar sein.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.