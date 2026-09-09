Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
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09.09.2026 13:10:33
EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Elmos und SK keyfoundry bauen Zusammenarbeit auf 130nm-Technologie aus und vereinbaren langfristige Waferkapazitäten
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Kooperation
Elmos und SK keyfoundry bauen Zusammenarbeit auf 130nm-Technologie aus und vereinbaren langfristige Waferkapazitäten
Signing Ceremony in Frankfurt am Main markiert nächste Phase einer langjährigen Partnerschaft und schafft Planungssicherheit bis 2037
Leverkusen, 9. September 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein weltweit führender Anbieter von Mixed-Signal-Halbleitern für die Automobilindustrie, und ihr südkoreanischer Silicon-Foundry-Partner SK keyfoundry haben im Rahmen einer Signing Ceremony in Frankfurt am Main eine Vereinbarung zur Ausweitung ihrer Zusammenarbeit unterzeichnet. Mit dem neuen Vertrag sichert sich Elmos langfristige Waferkapazitäten und schafft Planungssicherheit bis 2037. Beide Unternehmen verbindet bereits seit 18 Jahren eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung auf Basis der 350nm-Technologie. Mit der nun vereinbarten Zusammenarbeit auf der 130nm-Plattform wird diese Partnerschaft deutlich intensiviert.
Die 130nm-Technologie von SK keyfoundry bietet unter anderem Deep-Trench-Isolation. Diese ermöglicht eine besonders wirksame elektrische Isolierung und damit hochintegrierte Hochspannungsdesigns mit geringen Substratströmen. Die Technologie schafft eine geeignete Grundlage für die Entwicklung einer Vielzahl neuer Produkte.
Das erste Elmos Produkt auf Basis der 130nm-Plattform ist der smarte 4-Kanal-eFuse-Controller E550.01. Dieser ermöglicht eine intelligente Absicherung und Steuerung mehrerer Strompfade und unterstützt so zukünftige zonale Fahrzeugarchitekturen. Erste Produkt-Samples sind verfügbar; der Start der Serienproduktion ist für 2027 vorgesehen.
Darüber hinaus planen Elmos und SK keyfoundry für 2027 die gemeinsame Einführung einer innovativen eFlash-Speicherzelle mit hoher Flächeneffizienz. Diese Technologie trägt dazu bei, leistungsfähige Speicherfunktionen auf besonders kleiner Chipfläche zu realisieren.
„Die Erweiterung unserer Zusammenarbeit mit Elmos auf die 130nm-Technologie unterstreicht unser gemeinsames Ziel, innovative und zuverlässige Halbleiterlösungen für die automobile Elektronik zu entwickeln. Unsere Technologieplattform bietet dafür eine leistungsfähige Grundlage“, sagt Derek D. Lee, Chief Executive Officer von SK keyfoundry.
„SK keyfoundry ist seit vielen Jahren ein zuverlässiger und innovativer Partner. Mit der Unterzeichnung des neuen Vertrags schaffen wir eine hervorragende Basis für die zukünftige Zusammenarbeit. Die zusätzlichen Waferkapazitäten geben uns Planungssicherheit bis 2037 und unterstützen unsere Liefersicherheit und unser weiteres Wachstum“, sagt Dr. Arne Schneider, Chief Executive Officer der Elmos Semiconductor SE.
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Hinweis
09.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900UMKKDCAP4P4H63
|EQS News ID:
|2396766
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2396766 09.09.2026 CET/CEST
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