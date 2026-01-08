EQS-News: Elmos Semiconductor SE erhält B Score und erreicht damit Management Level beim Nachhaltigkeitsrating von CDP

Elmos Semiconductor Aktie
Leverkusen, 8. Januar 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat bei CDP, der weltweit größten Datenbank für Umweltinformationen, in der Kategorie Climate Change erstmalig einen B Score erhalten und ist damit vom Awareness Level ins Management Level aufgestiegen. Zusätzlich berichtet Elmos in der Kategorie Water Security, in welcher ebenfalls ein B Score und damit das Management Level erreicht werden konnten. Mit dem Management Level zeichnet CDP Unternehmen aus, die ganzheitliche Maßnahmen im Umweltbereich implementieren.
„Im vergangenen Jahr konnten wir uns in zahlreichen ESG- und Nachhaltigkeitsratings verbessern. Wir freuen uns sehr über diese weitere Honorierung unserer Nachhaltigkeitsbemühungen“, so Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE.
CDP hat als globale gemeinnützige Organisation ein weltweites System zur Offenlegung von Umweltinformationen u.a. für Unternehmen und Städte etabliert. Im Rahmen der Offenlegung von Nachhaltigkeitsaktivitäten bei CDP können Unternehmen ihre Umweltrisiken, -chancen und -auswirkungen messen und verstehen. Elmos berichtet bereits seit dem Jahr 2022 bei CDP und konnte seitdem den Score kontinuierlich verbessern.
Weitere Informationen zu Nachhaltigkeit bei Elmos finden sich auf unserer Nachhaltigkeitswebseite unter folgendem Link: www.elmos.com/ueber-elmos/unternehmen/nachhaltigkeit
