Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
27.05.2026 14:02:33
EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 Euro je Aktie
|
EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Hauptversammlung/Dividende
Elmos Semiconductor SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 Euro je Aktie
Große Mehrheit für alle Tagesordnungspunkte – Guido Meyer (60) und Tobias Weyer (42) neu in den Aufsichtsrat gewählt
Leverkusen, 27. Mai 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat heute ihre diesjährige ordentliche Hauptversammlung virtuell abgehalten. Insgesamt waren rund 83% des stimmberechtigten Grundkapitals vertreten. Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit angenommen. Die Hauptversammlung hat für das Geschäftsjahr 2025 eine gegenüber dem Vorjahr um 50% höhere Dividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie beschlossen. Die Dividende wird am 1. Juni 2026 ausgezahlt.
Neben den bestehenden langjährigen Aufsichtsratsmitgliedern auf der Anteilseignerseite Dr. Klaus Weyer und Prof. Dr. Günter Zimmer wurden von der Hauptversammlung nun mit Guido Meyer (60) und Tobias Weyer (42) zwei neue Mitglieder mit umfassender und internationaler Erfahrung in der Halbleiterindustrie sowie mit einem tiefen Unternehmensverständnis in den Aufsichtsrat der Elmos Semiconductor SE gewählt.
Der Vorstandsvorsitzende der Elmos Semiconductor SE, Dr. Arne Schneider, erläuterte in seiner Rede die wesentlichen Entwicklungen eines erneut erfolgreichen Geschäftsjahres 2025. Darüber hinaus hob Dr. Schneider wichtige strategische Meilensteine hervor, darunter das erste Jahr der Elmos als Fabless-Unternehmen, die neue Konzernstruktur mit Holding in Leverkusen, die erfolgreiche SAP-S/4HANA-Umstellung und den Ausbau der internationalen Präsenz mit einem neuen Entwicklungsstandort in Brünn in Tschechien sowie einer Vollfunktionsgesellschaft in China. Zudem betonte Dr. Schneider die Innovationskraft von Elmos in zentralen Zukunftsfeldern im Automotive-Bereich wie bei Elektrifizierung, Fahrerassistenzsystemen, Komfort- und Premiumfunktionen sowie software-definierten Fahrzeugen, aber auch in angrenzenden Technologien wie bei Cybersicherheit und Robotik.
Des Weiteren erläuterte Dr. Schneider die jüngsten Finanzzahlen des ersten Quartals 2026 und bestätigte die Prognose für das laufende Jahr.
Kontakt
Über Elmos
Hinweis
27.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2334258
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2334258 27.05.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Elmos Semiconductor
|
17:58
|Gewinne in Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15:59
|Optimismus in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
14:02
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Hauptversammlung beschließt Dividende von 1,50 Euro je Aktie (EQS Group)
|
14:02
|EQS-News: Elmos Semiconductor SE: Annual General Meeting approves dividend of 1.50 Euro per share (EQS Group)
|
12:26
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX zum Start stärker (finanzen.at)
|
26.05.26
|Schwacher Handel: TecDAX sackt schlussendlich ab (finanzen.at)
|
26.05.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX präsentiert sich nachmittags schwächer (finanzen.at)