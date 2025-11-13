Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
|
13.11.2025 09:00:15
EQS-News: Elmos Semiconductor SE mit Prime Status beim Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG ausgezeichnet
|
EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit
Elmos Semiconductor SE mit Prime Status beim Nachhaltigkeitsrating von ISS ESG ausgezeichnet
Leverkusen, 13. November 2025: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) hat erstmals den Prime Status im Nachhaltigkeitsrating der international renommierten Ratingagentur ISS ESG erhalten. Im Rahmen der turnusmäßigen Überprüfung konnte Elmos das ESG Corporate Rating auf C+ verbessern und erfüllt damit die hohen branchenspezifischen Anforderungen des Ratings für das Prädikat Prime.
„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung mit dem Prime Status von ISS ESG, wodurch unser Engagement für eine nachhaltige Entwicklung bestätigt und der Anspruch von Elmos in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung belegt wird“, so Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Die Anerkennung bekräftigt uns in unserer Strategie, langfristig profitables Wachstum zusammen mit einem positiven Beitrag für die Umwelt und die Gesellschaft zu realisieren.“
Die Ratingagentur ISS ESG bewertet mit ihrem ESG Corporate Rating die Nachhaltigkeitsleistung von mehreren tausend Unternehmen und stellt Nachhaltigkeitskennzahlen für institutionelle Investoren zur Verfügung. Dabei umfasst die Bewertung etwa 100 branchenspezifische ESG-Indikatoren aus den Bereichen Umwelt (E), Soziales (S) und Unternehmensführung (G).
Informationen zur Nachhaltigkeit bei Elmos finden sich auf unserer Nachhaltigkeitswebseite unter folgendem Link: www.elmos.com/ueber-elmos/unternehmen/nachhaltigkeit
Kontakt
Über Elmos
Hinweis
13.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2227884
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2227884 13.11.2025 CET/CEST
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Elmos Semiconductor Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Elmos Semiconductor
|92,20
|0,44%
