EQS-News: Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund

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Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund



17.09.2026 / 16:48 CET/CEST

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Elmos Semiconductor SE sichert sich zusätzliche Wafer-Kapazitäten in Dortmund

Leverkusen/Dortmund, 17. September 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein führender Hersteller von Mixed-Signal Halbleitern für die Automobilindustrie, kann durch die Erweiterung ihrer Liefervereinbarung für die Dortmunder Waferfertigung („Fab“) bis mindestens 2028 auf deutlich erhöhte Kapazitäten zugreifen und sich damit im aktuellen Allokationsumfeld zusätzliche Wafer-Kapazitäten sichern.

„Die Erweiterung der Liefervereinbarung für die Fab in Dortmund ist eine sehr attraktive Lösung für Elmos. Wir sichern uns zusätzliche Wafer-Kapazitäten und steigern unsere Versorgungssicherheit. Gerade vor dem Hintergrund der weltweit hohen Nachfrage nach Halbleiter-Fertigungskapazitäten ist dies für uns ein wichtiger strategischer Vorteil“, erklärt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE.

Die Bedeutung von Halbleitern im Fahrzeug nimmt strukturell weiter zu. Globale Megatrends wie Elektrifizierung, autonomes und assistiertes Fahren, die zunehmende Vernetzung und Digitalisierung sowie die steigenden Anforderungen an Sicherheit, Komfort und Energieeffizienz führen zu einem kontinuierlich wachsenden Einsatz von Halbleitern im Automobil und sorgen für eine langfristig hohe Nachfrage nach den innovativen Elmos Lösungen.

Gleichzeitig besteht ein großer Bedarf an Wafer-Fertigungskapazitäten für Hochvolttechnologien durch den anhaltenden Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastruktur stark an. Mit der erweiterten Liefervereinbarung trägt Elmos diesen Entwicklungen frühzeitig Rechnung. Das Unternehmen erhöht seine verfügbaren Wafer-Kapazitäten und stärkt damit die Resilienz seiner Lieferkette weiter.

Die zusätzlichen Kapazitäten aus der Dortmunder Fab ergänzen die Vereinbarungen mit den Foundry-Partnern von Elmos. Das Unternehmen setzt damit seine Fabless-Strategie konsequent fort und kombiniert den Zugang zu modernen Fertigungstechnologien seiner Foundry-Partner mit einer erhöhten Verfügbarkeit etablierter Fertigungskapazitäten in Dortmund. „Im aktuellen Allokations-Umfeld ist die Sicherung zusätzlicher Wafer-Kapazitäten ein wichtiger strategischer Baustein“, ergänzt Dr. Schneider.

Kontakt

Elmos Semiconductor SE

Ralf Hoppe, CIR (Corporate Investor Relations, Communications & ESG)

Mobil: +49 151 5383 7905

Email: invest@elmos.com

Über Elmos

Elmos entwickelt seit über 40 Jahren intelligente Mikrochip-Lösungen, vornehmlich für die Automobilindustrie. Als Fabless-Unternehmen und Spezialist für Analog Mixed Signal ICs macht Elmos die Mobilität der Zukunft sicherer, komfortabler und effizienter. Die innovativen Produkte von Elmos ermöglichen zuverlässige Fahrerassistenzsysteme, intelligente Sensoren, effiziente Motoren und neuartige LED-Beleuchtungskonzepte in modernen Fahrzeugen. Als Marktführer in zukunftsweisenden Applikationen treibt Elmos globale Megatrends wie autonomes Fahren, Elektromobilität und software-definierte Fahrzeuge voran.

Hinweis

Diese Mitteilung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung von Elmos beruhen. Obwohl wir annehmen, dass die Erwartungen dieser vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir nicht dafür garantieren, dass die Erwartungen sich auch als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, gehören u.a. Veränderungen im wirtschaftlichen und geschäftlichen Umfeld, Wechselkurs- und Zinsschwankungen, Einführungen von Konkurrenzprodukten, mangelnde Akzeptanz neuer Produkte und Änderungen der Geschäftsstrategie. Eine Aktualisierung der vorausschauenden Aussagen durch Elmos ist weder geplant noch übernimmt Elmos die Verpflichtung dazu.