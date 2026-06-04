Elmos Semiconductor Aktie
WKN: 567710 / ISIN: DE0005677108
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04.06.2026 08:34:03
EQS-News: Elmos Semiconductor SE steigt per Fast Entry in den MDAX auf
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EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Elmos Semiconductor SE steigt per Fast Entry in den MDAX auf
Leverkusen, 4. Juni 2026: Die Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG), ein weltweit führender Anbieter von automobilen Mixed-Signal-Halbleitern, steigt mit Wirkung zum 22. Juni 2026 in den MDAX auf. Dies gab die Deutsche Börse gestern Abend im Rahmen ihrer regulären Überprüfung der Zusammensetzung der DAX-Auswahlindizes bekannt. Mit der Aufnahme gehört Elmos zu den 50 größten börsennotierten Mid-Cap Unternehmen in Deutschland gemessen an der Marktkapitalisierung der Aktien im Streubesitz.
„Die Aufnahme in den MDAX ist ein bedeutender Meilenstein in der Unternehmensgeschichte von Elmos. Der Aufstieg bestätigt die erfolgreiche Entwicklung unseres Unternehmens, unsere nachhaltig starke operative Performance und das Vertrauen, das Investoren in unsere langfristigen Perspektiven setzen“, sagt Dr. Arne Schneider, Vorstandsvorsitzender der Elmos Semiconductor SE. „Die MDAX-Aufnahme ist das Ergebnis der herausragenden Leistung unseres gesamten Teams, der konsequenten Umsetzung unserer Strategie und unserer starken Positionierung in attraktiven Zukunftsmärkten. Sie erhöht zugleich unsere Sichtbarkeit am Kapitalmarkt und stärkt unsere Attraktivität für nationale und internationale Investoren. Wir verstehen diese Aufnahme als Anerkennung des bislang Erreichten und zugleich als Ansporn, unseren erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen“, so Dr. Arne Schneider weiter.
Neben der MDAX-Zugehörigkeit ist Elmos weiterhin im TecDax vertreten.
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Über Elmos
Hinweis
04.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstraße 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0) 2171 / 40 183-0
|E-Mail:
|invest@elmos.com
|Internet:
|http://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2339060
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2339060 04.06.2026 CET/CEST
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