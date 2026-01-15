EQS-News: ElringKlinger beruft Ulrich Zimmer als Produktionsvorstand

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Personalie

ElringKlinger beruft Ulrich Zimmer als Produktionsvorstand



15.01.2026 / 10:01 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG

ElringKlinger beruft Ulrich Zimmer als Produktionsvorstand

Zimmer folgt als Produktionsvorstand auf Reiner Drews, der zum 31. März 2026 ausscheidet

Im Vorstand ist Zimmer künftig für drei Geschäftsbereiche, die produktions- und lieferkettenbezogenen Zentralbereiche sowie den Bereich Innovation und R&D verantwortlich

Zimmer wird seine neuen Aufgaben im Jahresverlauf 2026 übernehmen

Der Aufsichtsrat der ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) hat Ulrich Zimmer neu in den Konzernvorstand berufen. Zimmer übernimmt die Aufgaben von Reiner Drews, der mit Ablauf seines Vertrags auf eigenen Wunsch nach über 19 Jahren erfolgreicher Arbeit bei ElringKlinger aus dem Vorstand ausscheiden wird. Als Produktionsvorstand wird Ulrich Zimmer neben den Zentralbereichen Produktion, Qualität, Einkauf, Real Estate, Supply Chain Management sowie dem Bereich Innovation und R&D für die Geschäftsbereiche Lightweighting/Elastomer Technology, Metal Sealing Systems & Drivetrain Components und Metal Forming & Assembly Technology verantwortlich sein.

Helmut P. Merch, Aufsichtsratsvorsitzender der ElringKlinger AG, unterstreicht: „Mit Ulrich Zimmer gewinnen wir eine dynamische Führungskraft mit langjähriger, ausgezeichneter Expertise in der Automobilindustrie. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Erfahrung die operativen Prozesse des Konzerns effizient und zielgerichtet optimieren und zur weiteren Transformation in der Entwicklung innovativer Produkte beitragen wird. Im tiefgreifenden Wandel der Branche sind diese Aktivitäten zentrale Bausteine für den künftigen Erfolg von ElringKlinger.“

Derzeit ist Ulrich Zimmer (55) im Volkswagen-Konzern als Senior Vice President R&D bei der Traton SE und als Geschäftsführer für die deutschen Entwicklungsstandorte von Traton verantwortlich. In dieser Funktion war er dort u.a. für den Aufbau der globalen Entwicklungsorganisation im Bereich der Elektromobilität zuständig. Zuvor leitete Ulrich Zimmer sechs Jahre lang den Produktionsbereich Powertrain der MAN Truck & Bus SE. Bevor er 2017 zu MAN wechselte, war er langjährig in leitenden Funktionen für Daimler Truck tätig. Dabei trug er an unterschiedlichen Standorten auch für größere Produktionseinheiten mit komplexen Produktionsabläufen Verantwortung. Seine neuen Aufgaben bei ElringKlinger wird er im Jahresverlauf 2026 übernehmen.

Ulrich Zimmer hat sein Physik-Studium an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen mit dem Diplom abgeschlossen und erfolgreich Leadership-Programme am IMD Lausanne, an der ESMT Berlin, am IESE Barcelona und an der HEC Paris absolviert.

Über ElringKlinger

Als globaler Entwicklungspartner zählt ElringKlinger mit seinem langjährigen Know-how zu den führenden Zulieferern für die Automobilindustrie, Kunststofftechnik und weitere Branchen. Der Technologiekonzern mit Sitz in Dettingen/Erms entwickelt seit seiner Gründung 1879 stetig innovative Antworten auf die Herausforderungen von heute und morgen. Durch den Einsatz seiner wegweisenden Produkt- und Systemlösungen für alle Antriebs-arten, in der Dichtungs- und Abschirmtechnik sowie bei Leichtbaukonzepten gestaltet ElringKlinger die Zukunft der nachhaltigen Mobilität aktiv mit. Der Konzern beschäftigt sich bereits seit 20 Jahren mit zukunftsweisender Batterie- und Brennstoffzellentechnologie und hat sich so frühzeitig als Experte für Elektromobilität etabliert. Mit einem starken Team von rund 9.000 #transformationpioneers an über 40 Standorten weltweit und einem Umsatz von rund 1,8 Milliarden Euro im Jahr 2024 treibt ElringKlinger die nachhaltige Transformation der Industrie voran – voller Leidenschaft, Expertise und Innovationskraft.

Kontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von:ElringKlinger AGDr. Jens WinterStrategic CommunicationsMax-Eyth-Straße 2D-72581 Dettingen/ErmsFon: 07123 724-88335E-Mail: jens.winter@elringklinger.com