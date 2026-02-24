EQS-News: ElringKlinger schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab: Basis für weitere Transformation geschaffen

EQS-News: ElringKlinger AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

ElringKlinger schließt Geschäftsjahr 2025 erfolgreich ab: Basis für weitere Transformation geschaffen

Vorläufige, ungeprüfte Geschäftszahlen für 2025: Umsatz bei 1.641 Mio. EUR (2024: 1.803 Mio. EUR, Referenzniveau 2024: 1.644 Mio. EUR), organisches Umsatzwachstum von 2,1%, bereinigte EBIT-Marge bei 5,4 % (2024: 4,9 %) Operativer Free Cashflow bei 32,6 Mio. EUR (2024: 58,4 Mio. EUR) Nettofinanzverbindlichkeiten mit 288 Mio. EUR (2024: 246 Mio. EUR) auch nach Investitionsphase weiter auf niedrigem Niveau

CEO Thomas Jessulat: „Wir treten jetzt in die nächste Phase der Transformation ein, dafür haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr die Basis geschaffen. Wir haben hohe Investitionen in Zukunftsbereiche getätigt und den Umsatz im Geschäftsbereich E-Mobility weiter gesteigert. Die bereinigte Konzern-EBIT-Marge lag mit 5,4% im oberen Bereich des Zielniveaus.“

Nach vorläufigen und ungeprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2025 hat die ElringKlinger AG (ISIN DE0007856023 / WKN 785602) Umsatzerlöse in Höhe von 1.641 Mio. EUR (2024: 1.803 Mio. EUR) erzielt. Darin enthalten sind negative Währungseffekte von 40,4 Mio. EUR sowie M&A-Effekte aus der Veräußerung der beiden Gesellschaften in der Schweiz und den USA in Höhe von 159 Mio. EUR. Mit einem organischen Umsatzwachstum von 2,1 % lag der Konzern leicht über seiner Zielsetzung, organisch einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau zu erreichen (Umsatz 2024 ohne die beiden veräußerten Gesellschaften: 1.644 Mio.EUR).

Auf der Ergebnisebene hat ElringKlinger ein bereinigtes EBIT von 88,6 Mio. EUR erreicht, was einer bereinigten EBIT-Marge von 5,4 % (2024: 4,9 %) entspricht. Zu Jahresbeginn war der Konzern von einem Wert von rund 5 % ausgegangen. Darin sind Sondereffekte in Höhe von 69,3 Mio. EUR berücksichtigt, die im Wesentlichen auf das Programm zur Personalkostenreduzierung sowie auf Maßnahmen zur Fokussierung der Aktivitäten im Rahmen von SHAPE30 zurückzuführen sind. Das berichtete EBIT, das im Vorjahr Wertberichtigungen in Höhe von 238 Mio. EUR enthielt, belief sich 2025 auf 19,3 Mio. EUR (2024: -150,0 Mio. EUR).

Auch weitere Kennzahlen wie der operative Free Cashflow oder der Nettoverschuldungsgrad erfüllten den zu Jahresbeginn 2025 gegebenen Ausblick des Unternehmens. So erzielte der Konzern bei einer niedrigen Net-Working-Capital-Quote von 17,4 % (2024: 19,2 %) und einer Investitionsquote von 8,7 % (2024: 6,0 %) einen operativen Free Cashflow von 32,6 Mio. EUR (2024: 58,4 Mio. EUR), was einer Umsatzquote von 2,0 % (2024: 3,2 %) entspricht. Der Konzern hatte in seinem Ausblick einen Wert im Spektrum von rund 1 bis 3 % erwartet. Auf dieser Basis konnten die Nettofinanzverbindlichkeiten mit 288 Mio. EUR (2024: 246 Mio. EUR) trotz der Investitionsphase zur Vorbereitung von Großserienaufträgen auf einem niedrigen Niveau gehalten werden. Daraus ergibt sich ein Nettoverschuldungsgrad von 2,0 (31.12.2024: 1,7). Der Konzern war in seinem Ausblick von einem Wert von rund 2 ausgegangen. Bereinigt man das EBITDA um Sondereffekte, beläuft sich der Nettoverschuldungsgrad auf 1,5 (31.12.2024: 1,2).

Thomas Jessulat, CEO des ElringKlinger-Konzerns, kommentierte: „Wir treten jetzt in die nächste Phase der Transformation ein, dafür haben wir im abgelaufenen Geschäftsjahr die Basis geschaffen. Wir haben hohe Investitionen von über 140 Mio. EUR vor allem in die Zukunftstechnologien des Konzerns getätigt und den Umsatz im Geschäftsbereich E-Mobility, der die Batterie- und Brennstoffzellentechnologie umfasst, weiter gesteigert. Die bereinigte Konzern-EBIT-Marge lag mit 5,4 % im oberen Bereich des Zielniveaus, obwohl das Ergebnis im Geschäftsbereich E-Mobility vor allem aufgrund der hohen Anlaufkosten mit einem bereinigtem EBIT von minus 61,6 Mio. EUR (2024: -47,2 Mio. EUR) derzeit noch deutlich in der Verlustzone liegt. Das zeigt, dass das klassische Geschäft von ElringKlinger verlässliche Cashflows generiert und ausreichenden finanziellen Spielraum für strategische Investitionen schafft. Mit dem Hochlauf der weiteren Großserienaufträge werden wir im Umsatz gerade in der Batterietechnologie wachsen. Um für diese Phase optimal aufgestellt zu sein, setzen wir unseren Weg mit unserer Transformationsstrategie SHAPE30 konsequent fort.“

Transformationstrategie SHAPE30: Fokus auf profitable Aktivitäten

Vor dem Hintergrund des anhaltend herausfordernden Umfelds treibt der Konzern seine Transformation entlang der Strategie SHAPE30 weiter voran. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Konzern so aufzustellen, dass er auch im Jahr 2030 die Zukunft der Mobilität mitgestaltet. Nachdem in den vergangenen Jahren Produktgruppen eingestellt und Tochtergesellschaften veräußert wurden, fokussiert sich ElringKlinger weiter auf sein profitables Geschäft, um die Ergebnisqualität insbesondere des OE-Segments zu erhöhen und nachhaltig Cashflow zu erzielen.

Infolge der Entscheidung, das Systemgeschäft bei elektrischen Antriebseinheiten nicht weiterzuverfolgen und sich auf das profitable Komponentengeschäft zu konzentrieren, hat sich ElringKlinger im abgelaufenen Geschäftsjahr von seiner Tochtergesellschaft hofer powertrain products UK Ltd. getrennt. Über die Details der Vereinbarung, die Ende November 2025 vollzogen wurde, vereinbarten die beiden Vertragspartner Stillschweigen. Darüber hinaus analysiert der Konzern seine weiteren Standorte und Unternehmensbeteiligungen und wird gegebenenfalls weitere Schritte einleiten.

Kosteneinsparmaßnahmen tragen zur Ergebnisverbesserung bei

Um den Konzern darüber hinaus schlagkräftig für die Zukunft aufzustellen, hatte der Konzern 2025 mit STREAMLINE ein globales Programm zur Reduzierung der Personalkosten implementiert und erfolgreich abgeschlossen. Durch die Maßnahmen von STREAMLINE und im Rahmen von SHAPE30 wird das Kostenniveau im Konzern deutlich gesenkt. Erste Erfolge dieser Maßnahmen werden planmäßig bereits im laufenden Geschäftsjahr zu sehen sein, die volle Wirkung werden die Maßnahmen ab 2027 entfalten.

Eintritt in Wachstumsphase auf Basis der erhaltenen Großserienaufträge

Nach dem Gewinn mehrerer volumenstarker Serienaufträge in der Elektromobilität hat ElringKlinger vor allem in den vergangenen beiden Jahren deren Hochlauf an mehreren Standorten weltweit in Deutschland, in den USA und in China vorbereitet. Die Aufträge sind bereits angelaufen, befinden sich derzeit in der Anlaufphase oder werden im Jahresverlauf anlaufen. Bereits im Geschäftsjahr 2025 konnte der Umsatz im Geschäftsbereich E-Mobility mit 144 Mio. EUR (2024: 103 Mio. EUR) weiter gesteigert werden.

Dazu CEO Thomas Jessulat: „Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind wir in der Umsetzung unserer Transformationsstrategie SHAPE30 weiter vorangekommen. Einerseits haben wir den Hochlauf vorbereitet, um in die Wachstumsphase einzutreten. Andererseits schärfen wir weiter das Konzernprofil, indem wir Kosten senken und uns auf die profitablen Aktivitäten konzentrieren. Denn es ist unser erklärtes Ziel, die Profitabilität des Konzerns zu erhöhen und nachhaltig Cashflow zu erzielen.

Die vollständigen und geprüften Zahlen werden inklusive des Ausblicks für 2026 im Rahmen der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2025 am 26. März 2026 veröffentlicht.

Vorläufige, ungeprüfte Zahlen zum Geschäftsjahr 2025 und zum 4. Quartal 2025

in Mio. EUR GJ 2025 GJ 2024 D abs. D rel. Q4 2025 Q4 2024 D abs. D rel. Umsatz 1.640,9 1.803,1 -162,2 -9,0% 414,0 451,8 -37,8 -8,4% davon Währungseffekte -40,4 -2,2% -9,9 -2,2% davon M&A-Aktivitäten -158,9 -8,8% -36,0 -8,0% davon organisch +37,1 +2,1% +7,8 +1,7% Bereinigtes EBITDA 193,0 197,1 -4,1 -2,1% 59,8 44,8 +15,0 +33,5% EBITDA 140,8 144,0 -3,2 -2,2% 38,0 -7,3 +45,3 +>100% Bereinigtes EBIT 88,6 87,6 +1,0 +1,1% 22,6 18,1 +4,5 +24,9% Bereinigte EBIT-Marge (in %) 5,4 4,9 +0,5 PP - 5,5 3,7 +1,8 PP - Berichtetes EBIT 19,3 -150,0 +169,3 +>100% -11,6 -161,1 +149,5 +>100% Operativer Free Cashflow 32,6 58,4 -25,8 -44,2% 111,2 82,9 +28,3 +34,1% Investitionen (in Sachanlagen) 142,7 108,3 +34,4 +31,8% 43,7 24,9 +18,8 +75,5% Net Working Capital (NWC) 285,1 346,9 -61,8 -17,8% NWC-Quote (in %) 17,4 19,2 -1,8 PP - Nettofinanzverbindlichkeiten 287,7 245,9 +41,8 +17,0% Nettoverschuldungsgrad

(Net Debt/EBITDA) 2,0 1,7 +0,3 +17,6% Ber. Nettoverschuldungsgrad

(Net Debt/EBITDA bereinigt) 1,5 1,2 +0,3 +25,0%

[1] Umsatz ohne die beiden Ende 2024 veräußerten Gesellschaften in der Schweiz und in den USA.

