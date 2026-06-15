EQS-News: elumeo SE kehrt im ersten Quartal 2026 nach erfolgreicher Restrukturierung zur Profitabilität zurück – Ausblick 2026 bestätigt

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elumeo SE kehrt im ersten Quartal 2026 nach erfolgreicher Restrukturierung zur Profitabilität zurück – Ausblick 2026 bestätigt



15.06.2026 / 08:00 CET/CEST

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Corporate News

elumeo SE kehrt im ersten Quartal 2026 nach erfolgreicher Restrukturierung zur

Profitabilität zurück – Ausblick 2026 bestätigt

Der Umsatz in Q1/2026 belief sich auf EUR 9,6 Mio. (Q1/2025: EUR 11,1 Mio.) und lag damit erwartungsgemäß unter dem Vorjahreswert, der noch vor Umsetzung der Restrukturierungsmaßnahmen erzielt wurde;

Anstieg der Rohertragsmarge auf 51,1 % (Q1/2025: 44,7 %) infolge der umgesetzten Anpassung der Verkaufspreise an die Preisentwicklung für Edelmetalle;

Vertriebs- und Verwaltungskosten planmäßig reduziert auf EUR 4,9 Mio. (Q1/2025: EUR 5,7 Mio.; Q1/2024: EUR 6,3 Mio.);

Bereinigtes EBITDA fällt mit TEUR 201 wieder positiv (Q1/2025: TEUR -551) aus;

Konzernabschluss 2025 wurde ohne wesentliche Änderungen gegenüber den am 30. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen testiert und am 12. Juni 2026 veröffentlicht

Prognose bestätigt: Für das Geschäftsjahr 2026 werden unverändert eine Umsatzveränderung zwischen -7 % und +10 %, eine Rohertragsmarge zwischen 47 % und 49 % und ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 1,5 Mio. erwartet

Berlin, 15. Juni 2026 – Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, ist nach erfolgreicher Restrukturierung im ersten Quartal 2026 in die Gewinnzone zurückgekehrt. Die zentrale Steuerungskennzahl der Gesellschaft, das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (bereinigtes EBITDA), verbesserte sich von TEUR -551 im Vorjahresquartal Q1/2025 auf TEUR 201 und erreichte damit wieder einen positiven Wert. Die erfreuliche Entwicklung ist das Ergebnis eines erfolgreich umgesetzten Restrukturierungsprogramms zur Bewältigung der auf mehreren Ebenen herausfordernden Marktsituation. Die Maßnahmen des Programms wurden zum 1. April 2025 eingeleitet und ergänzten die bereits im Jahr 2024 gestarteten Programme zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung .

Der Umsatz in Q1/2026 blieb erwartungsgemäß hinter dem Vergleichsquartal Q1/2025 zurück, das noch vor dem Start des Restrukturierungsprogramms und dem strategischen Fokus auf Profitabilität lag. Die Erlöse sanken um 13 % auf EUR 9,6 Mio. (Q1/2025: EUR 11,1 Mio.). Trotz gestiegener Rohstoffpreise für Gold und Silber legte die Rohertragsmarge infolge angepasster Verkaufspreise deutlich auf 51,1 % zu (Q1/2025: 44,7 %). Die Vertriebs- und Verwaltungskosten sanken planmäßig um 14,6 % auf EUR 4,9 Mio. (Q1/2025: EUR 5,7 Mio.).

Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: „Die Rückkehr zu einem positiven bereinigten EBITDA bestätigt die Wirksamkeit unserer Restrukturierungsmaßnahmen. Unsere Anstrengungen und die Kostendisziplin von elumeo werden im Vergleich zum ersten Quartal 2024 noch deutlicher, in dem die Vertriebs- und Verwaltungskosten bei EUR 6,3 Mio. lagen. Innerhalb von zwei Jahren konnten wir unsere Kosten somit um 22 % reduzieren und zur Profitabilität zurückkehren. Auf dieser Basis wollen wir die Ertragskraft von elumeo weiter stärken und profitables Wachstum realisieren.“

Ein Fokus auf Profitabilität auf Kosten des Umsatzwachstums wurde im ersten Quartal 2026 auch in Bezug auf die im Juli 2024 gestarteten internationalen Sendefenster von elumeo gelegt. Im Rahmen der Internationalisierung 2.0 zeichnet eine eigens entwickelte KI-basierte Multi-Language-Plattform für die Live-TV-Ausstrahlung in Deutschland produzierte Shows auf, übersetzt diese per Künstlicher Intelligenz in die jeweilige Landessprache und spielt sie automatisiert in den internationalen Märkten aus. Auf diese Weise entfallen die Kosten eines klassischen lokalen Sendebetriebs. Im Zuge der Umstellung sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahresquartal Q1/2025 um 21 % auf TEUR 190 (Q1/2025: TEUR 240). „Die Optimierung unserer Reichweite und die stärkere Ausrichtung des Produktportfolios auf margenstärkere Sortimente führten kurzfristig zu niedrigeren Umsätzen, schaffen jedoch die Grundlage für nachhaltig profitables Wachstum. Wir richten unsere internationale Plattform konsequent auf Skalierbarkeit aus, damit wir - wenn wir Spielräume für gezielte Investitionen bekommen - durch zusätzliche Reichweite und neue Märkte unser internationales Wachstum erheblich beschleunigen können“, ergänzt Florian Spatz.

Auch vor dem Hintergrund der erfreulichen Entwicklung in Q1/2026 bleibt das Management der elumeo SE in seiner Prognose für das Geschäftsjahr 2026 vorsichtig und bestätigt den am 20. April 2026 veröffentlichten Ausblick. Belastend wirkt sich insbesondere der Golfkonflikt aus, der seit dem Ausbruch am 28. Februar 2026 auf die Konsumentenstimmung drückt. Auf Konzernebene rechnet die Gesellschaft im laufenden Geschäftsjahr unverändert mit einer Umsatzveränderung zwischen -7 % und +10 % und einer Rohertragsmarge zwischen 47 % und 49 %. Das bereinigte EBITDA wird zwischen EUR -0,5 Mio. und EUR 1,5 Mio. erwartet. Entscheidend für den prognostizierten Geschäftsverlauf wird insbesondere die weitere Entwicklung der Konsumentenstimmung mit Blick auf geopolitische Konflikte im dritten und vierten Quartal sein. Auch die fortlaufende Reduzierung der Kosten wird eine wichtige Rolle spielen.

Mit der Rückkehr zu einem positiven bereinigten EBITDA sieht sich die elumeo SE in ihrem eingeschlagenen Kurs bestätigt. Der Fokus bleibt auf einer nachhaltigen Verbesserung der Ertragskraft sowie einer konsequenten Nutzung der Skalierungspotenziale im internationalen Geschäft.

Der testierte Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2025 wurde am 12. Juni 2026 veröffentlicht und steht im Bereich Investor Relations unter https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte zur Verfügung. Der Konzernabschluss 2025 wurde ohne wesentliche Änderungen gegenüber den am 30. April 2026 veröffentlichten vorläufigen Zahlen testiert.



TEUR Q1 2026 Q1 2025 QoQ (ungeprüft) in % Umsatzerlöse 9.634 100,0% 11.078 100,0% -13,0% [nachfolgende Angabe erfolgen: absolut und in % der Umsatzerlöse] Rohertrag 4.926 51,1% 4.953 44,7% -0,5% EBITDA 175 1,8% -644 -5,8% Bereinigtes-EBITDA 201 2,1% -551 -5,0% EBIT 38 0,4% -835 -7,5% Vertriebs- und Verwaltungskosten 4.889 50,7% 5.725 51,7% -14,6%

[nachfolgende KPIs aus dem internen

Controllingsystem]

Absatzmenge [T] 99 138 -28,3% Anzahl aktiver Kunden [T] 24 31 -22,3% Durchschnittlicher Umsatz pro

verkauftem Stück [EUR] 96 81 18,5% Durchschnittlicher Rohertrag pro

verkauftem Stück [EUR] 49 36 34,7%

Neukunden TV [T] 1,1 1,7 -24,9% Web [T] 3,7 4,8 -22,8%

Zur Definition der in dieser Corporate News genannten alternativen Leistungskennzahlen und deren Herleitung verweisen wir auf die Definition und Erläuterung im Geschäftsbericht 2025, abrufbar unter https://www.elumeo.com/investor-relations/publikationen/finanzberichte.

Über die elumeo SE:

Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Unter dem Namen Juwelo werden TV-Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz, Spanien, Italien und Polen sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien betrieben.

Als Treiber für profitables, effizientes Wachstum erweist sich die im Juli 2024 gestartete Internationalisierung 2.0 von Juwelo TV. Eine eigens entwickelte KI-basierte Multi-Language-Plattform zeichnet für die Live-TV-Ausstrahlung in Deutschland produzierte Shows auf, übersetzt diese per Künstlicher Intelligenz in die jeweilige Landessprache und spielt sie automatisiert in den internationalen Märkten aus. Auf diese Weise entfallen die Kosten eines klassischen lokalen Sendebetriebs.

Die Internationalen Sendefenster sind zentrale Säule des in 2024 eingeleiteten Wachstumsprogramms #juwelo100. Ziel von #juwelo100 ist es, die operative Performance des E-Commerce-Unternehmens nachhaltig zu steigern und im Kerngeschäft bis zum Jahr 2033 einen Umsatz von EUR 100 Mio. zu erreichen.

Kontakt

elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

E-Mail: ir@elumeo.com

www.elumeo.com