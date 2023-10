EQS-News: Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen

EQS-News: JDC Group AG / Schlagwort(e): Anleihe

Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen



30.10.2023 / 16:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Emission der neuen Anleihe 2023/2028 erfolgreich abgeschlossen Platzierungsvolumen in Höhe von 20 Mio. EUR

Kupon in der Mitte der Zinsspanne auf 7,00% festgelegt

Handelsstart voraussichtlich am 01. November 2023 Heute endete die Angebotsfrist für die neue bis zu 25 Mio. Euro Anleihe 2023/2028 (ISIN DE000A3514Q0) der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH, einer einhundertprozentigen Tochtergesellschaft der JDC Group AG. Aufgrund der sehr guten Liquiditätslage des Konzerns hat die Emittentin das Platzierungsvolumen auf 20 Mio. Euro reduziert. Die restlichen 5 Mio. EUR bleiben als Finanzierungs- und Platzierungsreserve bestehen. Der finale Kupon liegt mit 7,00% in der Mitte der angebotenen Zinsspanne (6,75%-7,25%). Ausgabe- und Valutatag ist der 01. November 2023, dann soll auch der Handel im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse starten. Die Emission der neuen Anleihe erfolgte im Wege eines freiwilligen Umtauschangebotes an Inhaber der ausstehenden Anleihe 2019/2024 (ISIN DE000A2YN1M1), eines öffentlichen Angebotes und einer Privatplatzierung an qualifizierte Anleger. „Das erfreuliche Platzierungsergebnis in diesem Markumfeld zeigt, dass unsere Anleihe von Investoren als attraktives Produkt wahrgenommen wird. Die Zufriedenheit der Altinvestoren zeigt sich auch an der guten Umtauschquote von knapp 50 Prozent. Mit unserem Kupon konkurrieren wir heute anders als vor vier Jahren mit Staatsanleihen und anderen Investmentgrade-Bonds. Deshalb freuen wir uns besonders über die erfolgreiche Platzierung. Angesichts des schwierigen Marktumfelds sind wir mit dem Platzierungsergebnis deshalb sehr zufrieden“, kommentiert Ralph Konrad, Geschäftsführer der Jung, DMS & Cie. Pool GmbH und Finanzvorstand der JDC Group AG, das Zeichnungsergebnis. Die Emission wurde durch die BankM AG begleitet. Über die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH Die Jung, DMS & Cie. Pool GmbH (nachfolgend “JDC”) ist ein sogenanntes “Maklerpoolunternehmen” mit den Erlaubnissen gem. §§ 34c, 34d, und 34f GewO. Hervorgegangen aus 3 eigenständigen Maklerpools kooperiert JDC inzwischen mit mehreren Tausend aktiven selbständigen Maklern und Mehrfachagenten sowie institutionellen Kunden bei der Vermittlung von Finanzprodukten. Hauptsitz der Gesellschaft ist Wiesbaden. Über die JDC Group AG Die JDC Group AG (ISIN: DE000A0B9N37) bietet unter den Marken Jung, DMS & Cie., allesmeins und Geld.de eine digitale Plattform für Versicherungen, Investmentfonds und alle anderen Finanzprodukte und -dienstleistungen. Indem sie sämtliche Produktanbieter des Finanzmarktes mit kompletter Produktpalette und vollständiger Daten- und Dokumentenversorgung anbietet und abwickelt, schafft sie über ihre Sichtsysteme und Schnittstellen den perfekten Arbeitsplatz für Finanzintermediäre aller Art (Makler, Vertreter, Firmenverbundene Vermittler, Banken, Ausschließlichkeitsorganisationen, FinTechs) und das erste echte Financial Home für Finanzdienstleistungskunden. Über Smartphone-App, Tablet oder PC erhalten Kunden und Vermittler eine komplette Übersicht über das individuelle Versicherungs- und Fondsportfolio, einfache Abschlussstrecken und Übertragungsmöglichkeiten und zudem einen vollständigen Marktvergleich, so dass Kunden und Berater Absicherung und Vorsorge einfach und in idealem Leistungs-Kostenverhältnis optimieren können. Rund 250 gut ausgebildete Berater unter der Marke FiNUM ergänzen das Plattformangebot für anspruchsvolle und gehobene Privatkunden. Mit mehr als 16.000 angeschlossenen Plattformnutzern, rund 1,5 Millionen Kunden, einem jährlichen Absatz mit rund zwei Milliarden Euro Bewertungssumme, einem Fondsbestand von über fünf Milliarden Euro und jährlichen Versicherungsprämien von nun über 1 Milliarde Euro sind wir einer der Marktführer im deutschsprachigen Raum. JDC setzt auf Nachhaltigkeit und hat sich den ESG-Kriterien verpflichtet: Als Digitalisierungsdienstleister hilft JDC, viele Tonnen Papier einzusparen und den Alltag von Finanzintermediären und Kunden einfacher zu machen. Disclaimer: Die Vorstände der JDC Group AG, Dr. Sebastian Grabmaier und Ralph Konrad, halten eine Beteiligung an der JDC Group AG und haben ein Eigeninteresse an Art und Inhalt der in dieser Mitteilung gegebenen Informationen. Wichtiger Hinweis: Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren und nicht zur Verbreitung, Übermittlung oder Veröffentlichung, direkt oder indirekt, insgesamt oder in Teilen, in die bzw. in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien und Japan sowie in Ländern bestimmt, in denen die Verbreitung dieser Veröffentlichung rechtswidrig ist. Die Wertpapiere, die Gegenstand dieser Veröffentlichung sind, werden durch die Emittentin ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum Luxemburg im Wege eines öffentlichen Angebots auf Grundlage des von der Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) gebilligten Wertpapierprospekts sowie im Rahmen einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern in Deutschland und in bestimmten Rechtsordnungen im Europäischen Wirtschaftsraum und ggf. der Schweiz angeboten Insbesondere wurden die Wertpapiere nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen nicht ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder Vorliegen einer anwendbaren Ausnahmeregelung von den Registrierungspflichten in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden. Diese Veröffentlichung stellt keinen Prospekt dar. Die Anlageentscheidung interessierter Anleger bezüglich der in dieser Veröffentlichung erwähnten Wertpapiere sollte ausschließlich auf Grundlage des von der Emittentin im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot dieser Wertpapiere zu erstellenden Wertpapierprospekts und der Anleihebedingungen getroffen werden.

Kontakt:

JDC Group AG



Ralf Funke

Investor Relations

Tel.: +49 611 335322-00

E-Mail: funke@jdcgroup.de Kontakt:JDC Group AGRalf FunkeInvestor RelationsTel.: +49 611 335322-00E-Mail: funke@jdcgroup.de

30.10.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com