EQS-News: Enapter AG: Armin Steiner scheidet aus dem Aufsichtsrat aus – Ragnar Kruse zum Vorsitzenden gewählt

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Personalie

Enapter AG: Armin Steiner scheidet aus dem Aufsichtsrat aus – Ragnar Kruse zum Vorsitzenden gewählt



17.02.2026 / 18:13 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





CORPORATE NEWS

Enapter AG: Armin Steiner scheidet aus dem Aufsichtsrat aus – Ragnar Kruse zum Vorsitzenden gewählt

Hamburg, 17. Februar 2026 – Die Enapter AG gibt bekannt, dass der langjährige Vorsitzende des Aufsichtsrats, Armin Steiner, mit Wirkung zum 17. Februar 2026 auf eigenen Wunsch aus dem Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden ist, um sich künftig anderen Aufgaben zu widmen.

Der Aufsichtsrat der Enapter AG besteht künftig aus drei Mitgliedern.

Der Aufsichtsrat hat Ragnar Kruse, den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, zum neuen Vorsitzenden gewählt. Gleichzeitig wurde Eva Katheder zur stellvertretenden Vorsitzenden gewählt.

Vorstand und Aufsichtsrat danken Armin Steiner für sein langjähriges Engagement, die vertrauensvolle Zusammenarbeit sowie seinen wertvollen Beitrag zur Entwicklung der Gesellschaft und wünschen ihm für die Zukunft weiterhin viel Erfolg.

Über Enapter

Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff sowie die digitale Plattform CoreKraft entwickelt und anbietet.

Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff – auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.

Mit CoreKraft bietet Enapter darüber hinaus eine herstellerunabhängige digitale Plattform zur Steuerung, Überwachung und Optimierung von Wasserstoff- und Energiesystemen. CoreKraft ermöglicht die Integration unterschiedlicher Elektrolysetechnologien und Energiekomponenten in einer gemeinsamen Architektur und unterstützt Partner bei der Realisierung technologieoffener, hybrider Anlagenkonzepte.

Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz. Die Enapter-Gruppe hat ihren Hauptsitz in Deutschland, einen Forschungs- und Produktionsstandort in Italien sowie ein Joint Venture mit der Wolong Gruppe in China.

Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02).

Weiterführende Informationen:

Website: https://www.enapter.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/enapter



Pressekontakt:

Ralf Droz / Doron Kaufmann

edicto GmbH

Tel.: +49 (0) 69 90 55 05-54

E-Mail: enapter@edicto.de