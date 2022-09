EQS-News: Enapter AG: Start der Serienproduktion der neusten Generation der AEM-Elektrolyseure in Pisa

EQS-News: Enapter AG / Schlagwort(e): Produkteinführung

Enapter AG: Start der Serienproduktion der neusten Generation der AEM-Elektrolyseure in Pisa



22.09.2022 / 11:15 CET/CEST

Enapter AG: Start der Serienproduktion der neusten Generation der AEM-Elektrolyseure in Pisa Berlin, 22. September 2022. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) hat mit der Serienproduktion des AEM-Elektrolyseurs EL4.0 begonnen. Erwartungsgemäß konnten im August die eingetretenen Qualitätsmängel an einem zugelieferten Bauteil behoben werden. Nach einer nun erfolgreich abgeschlossenen Test- und Zertifizierungsphase durch ein externes Prüflabor und die Erstellung der entsprechenden Dokumentation ist jetzt die Produktion im Werk in Pisa angelaufen. Die Gesellschaft erwartet, den angestrebten Umsatz für 2022 von rund 15,6 Mio. Euro zu erreichen. Dies entspricht einer Verdoppelung der geplanten Umsätze gegenüber dem Vorjahr (2021: 8,4 Mio. Euro) Über Enapter Enapter ist ein innovatives Energietechnologieunternehmen, das hocheffiziente Wasserstoffgeneratoren sogenannte Elektrolyseure herstellt, um fossile Brennstoffe zu ersetzen und so die Energiewende global voranzutreiben. Die patentierte und bewährte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) ermöglicht die Massenproduktion von kostengünstigen Elektrolyseuren zur Produktion von grünem Wasserstoff in jedem Maßstab. Die modularen Systeme werden bereits heute weltweit unter anderem in den Bereichen Energie, Mobilität, Industrie, Heizung und Telekommunikation eingesetzt. Enapter hat ihren Hauptsitz in Deutschland und einen Produktionsstandort in Italien. Die Enapter AG ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet, WKN: A255G0

