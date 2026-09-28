Enapter Aktie
WKN DE: A255G0 / ISIN: DE000A255G02
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28.09.2026 16:59:43
EQS-News: Enapter: Erfolgreiche Hauptversammlung 2026 – neuer Aufsichtsrat gewählt
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EQS-News: Enapter AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
CORPORATE NEWS
Enapter: Erfolgreiche Hauptversammlung 2026 – neuer Aufsichtsrat gewählt
Hamburg, 28. September 2026. Die Enapter AG (ISIN: DE000A255G02) berichtet über eine erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025. Auf der Hauptversammlung am 22. September 2026 haben die Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 94 % der Stimmen zugestimmt. Unter anderem wurde Dr.-Ing. Jens Foerst neu und die bisherigen Aufsichtsratsmitglieder Frau Eva Katheder und Herr Ragnar Kruse erneut in den Aufsichtsrat von Enapter gewählt. Auf der anschließenden konstituierenden Sitzung wurde Jens Foerst zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Frau Eva Katheder zur stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt.
Dr.-Ing. Jens Foerst ist als Strategieberater, Interim-Manager, Business Angel und Dozent für Unternehmensstrategie aktiv und verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Führungserfahrung in den Bereichen Operations, Produktentstehung, Unternehmensstrategie und Unternehmensführung. Zuletzt war er Mitglied der Konzernleitung der CLAAS-Gruppe. Zuvor verantwortete er Top-Managementpositionen im Maschinenbau und der Automobilindustrie (u. a. MAN Truck & Bus AG, BMW AG).
Auf der Hauptversammlung waren insgesamt rund 40,3 % des Aktienkapitals vertreten. Details zur Hauptversammlung sowie die vollständigen Abstimmungsergebnisse sind auf der Unternehmenswebsite www.enapterag.de im Bereich Investor Relations unter Hauptversammlung abrufbar.
Über Enapter
Enapter ist ein weltweit tätiges Greentech-Unternehmen, das AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff entwickelt und anbietet. Die Enapter-Gruppe verfügt über Entwicklungs- und Fertigungskompetenzen sowie internationale Produktionspartnerschaften.
Die patentierte Anionenaustauschmembran-Technologie (AEM) verzichtet auf teure und seltene Rohstoffe wie Iridium und ermöglicht durch eine modulare Bauweise eine effiziente und skalierbare Produktion von grünem Wasserstoff — auch bei schwankender Energieversorgung aus Solar- und Windkraft.
Tausende Enapter AEM-Elektrolyseure sind bereits bei mehr als 360 Kunden in über 55 Ländern im Einsatz.
Die Enapter AG (H2O) ist im regulierten Markt der Börsen Frankfurt und Hamburg gelistet (ISIN: DE000A255G02).
Weitere Informationen:
Pressekontakt:
Ralf Droz / Doron Kaufmann
28.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Enapter AG
|Bleichenbrücke 9
|20354 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@enapterag.de
|Internet:
|www.enapterag.de
|ISIN:
|DE000A255G02
|WKN:
|A255G0
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200JIZN9JYP440O07
|EQS News ID:
|2406524
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2406524 28.09.2026 CET/CEST
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