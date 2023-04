EQS-News: ENCAVIS AG erwirbt zwei baureife Solarparks (93 Megawatt) im Fokusmarkt Italien

EQS-News: ENCAVIS AG / Schlagwort(e): Expansion/Ankauf

ENCAVIS erwirbt zwei baureife Solarparks (93 Megawatt) im Fokusmarkt Italien

Hamburg, 25. April 2023 Der im MDAX notierte Hamburger Wind- und Solarparkbetreiber Encavis AG (ISIN: DE0006095003, Prime Standard, Börsenkürzel: ECV) erwirbt zwei baureife italienische Solarparkprojekte in der Region Lazio, rund 100 km nordwestlich von Rom. Der Solarpark Montalto di Castro wird über eine Erzeugungskapazität von 55 Megawatt (MW) und der Solarpark Montefiascone über eine Erzeugungskapazität von 38 MW verfügen. Dieser beträchtliche Zuwachs von insgesamt 93 MW steigert unsere Gesamterzeugungskapazität in Italien auf rund 260 MW und ist zugleich ein guter und frühzeitiger Start, unser ambitioniertes Wachstumsprogramm zur Akquisition von 600 MW Erzeugungskapazität in diesem Jahr umzusetzen, so Mario Schirru, CIO/COO der Encavis AG. Italien gehört mit Dänemark, Deutschland, den Niederlanden und Spanien zu den Kernmärkten, auf die wir uns in den kommenden Jahren im Rahmen unserer beschleunigten Wachstumsstrategie bis 2027 mit voller Kraft konzentrieren werden, ergänzt Schirru weiter. Beide Solarparkprojekte entstammen der Entwicklungspipeline des Strategischen Entwicklungspartners Psaier.Energies aus Brixen in Südtirol. Ausgestattet mit bifazialen Photovoltaik-Modulen sollen die beiden Solarparks in Summe eine durchschnittliche Stromproduktion von rund 154 Gigawattstunden (GWh) pro Jahr erzielen. Erstmalig wird ENCAVIS den produzierten Strom im italienischen Markt jeweils per langfristiger Stromabnahmeverträge (PPAs) in einer Pay-as-Produced-Struktur über zehn Jahre vermarkten. Geplant ist, beide Solarparks ebenfalls durch den bewährten Betriebsführer und Operation & Maintenance Partner (O&M), Stern Energy SpA, aus Parma heraus zu betreuen. Über ENCAVIS:

Die Encavis AG (Prime Standard; ISIN: DE0006095003; Börsenkürzel: ECV) ist ein im MDAX der Deutsche Börse AG notierter Produzent von Strom aus Erneuerbaren Energien. Als einer der führenden unabhängigen Stromerzeuger (IPP) erwirbt und betreibt ENCAVIS (Onshore-)Wind- und Solarparks in zwölf Ländern Europas. Die Anlagen zur nachhaltigen Energieerzeugung erwirtschaften stabile Erträge durch garantierte Einspeisevergütungen (FIT) oder langfristige Stromabnahmeverträge (PPA). Die Gesamterzeugungskapazität des Encavis-Konzerns beträgt aktuell rund 3,5 Gigawatt (GW), davon mehr als 2,1 GW durch die Encavis AG, das entspricht einer Einsparung von rund 0,8 Millionen Tonnen CO 2 pro Jahr allein durch die Encavis AG.



Innerhalb des Encavis-Konzerns ist die Encavis Asset Management AG auf den Bereich der institutionellen Investoren spezialisiert.ENCAVIS ist Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Die Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen der ENCAVIS AG wurden von zwei der weltweit führenden ESG Research- und Ratingagenturen ausgezeichnet. MSCI ESG Ratings bewertet die Nachhaltigkeitsleistung mit einem "A"-Level, die international ebenfalls renommierte ISS ESG verleiht ENCAVIS den "Prime"- Status. Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.encavis.com

