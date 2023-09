EQS-News: Endor AG: Matthias Kosch tritt als neuer CFO die Nachfolge von Andras Semsey an

EQS-News: Endor AG / Schlagwort(e): Personalie

Endor AG: Matthias Kosch tritt als neuer CFO die Nachfolge von Andras Semsey an Landshut, 29. September 2023 Die Endor AG, ein weltweit tätiger Anbieter von Ausrüstung für Rennsimulationen, kündigt einen Wechsel im Vorstand an. Zum 1. November 2023 beruft der Aufsichtsrat Matthias Kosch (Jahrgang 1978) in den Vorstand der Endor AG. Andras Semsey, der seit 2004 Mitglied des Vorstands ist, wird seinen Vertrag, der am 31. Dezember 2023 ausläuft, nicht verlängern. Wir konnten mit Matthias Kosch einen erfahrenen Finanzfachmann gewinnen, der sowohl entsprechende Expertise als Finanzvorstand börsennotierter Unternehmen mitbringt als auch bereits über eine 17-jährige Berufserfahrung in der kaufmännischen Steuerung mittelständischer Unternehmen verfügt, berichtet Andreas Potthoff, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Endor AG. Wir sind überzeugt, dass Herr Kosch für die aktuell notwendigen Struktur- und Prozessänderungen in unserem Finanzbereich und im Reporting an den Kapitalmarkt genau der Richtige ist. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit und die neuen Impulse, die er in das Unternehmen einbringen wird. Kosch war seit 2008 für die Blue Cap AG, eine mittelständische börsennotierte Industrieholding, tätig. Dort arbeitete er zunächst als Beteiligungsmanager und später als Finanzvorstand (CFO). Neben dem Erwerb und der Finanzierung neuer Beteiligungen hat er innerhalb der jeweiligen operativen Tochtergesellschaften die Strukturen, Prozesse und das Reporting verbessert sowie kaufmännische Digitalisierungsprojekte geleitet. Während seiner Tätigkeit als CFO hat sich der Umsatz der Blue Cap-Firmengruppe mehr als vervierfacht. Vor seinem Weg in das Beteiligungsmanagement schloss Kosch ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Hochschule München ab. Matthias Kosch wird als CFO ab dem 1. Januar 2024 die alleinige Verantwortung für den Bereich Finance in der Endor AG übernehmen, sowie gemeinsam mit dem CEO Thomas Jackermeier für den Kapitalmarkt verantwortlich sein. Bis zu diesem Datum wird der Vorstand für eine Übergangszeit als Fünfervorstand tätig sein. Andreas Potthoff: Der Aufsichtsrat dankt Andras Semsey für seine langjährige Tätigkeit im Unternehmen, seinen Einsatz für die Endor AG und die stets gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wir freuen uns, dass Herr Semsey, der auf eine über 25-jährige Vergangenheit im Unternehmen blickt, für eine Übergangszeit von bis zu zwei Jahren weiterhin beratend zur Verfügung steht. Über die Endor AG www.endor.ag Die Endor AG entwickelt und vermarktet weltweit Ausrüstung für Rennsimulationen. Dazu gehören High-End-Lenkräder und Pedale für Simulationen auf Spielkonsolen und PCs sowie Fahrschulsimulatoren. Als Brainfactory liegt der Fokus des Unternehmens auf Kreativität und Innovation. Produktentwicklung und Prototypenbau führt Endor in eigener Regie und gemeinsam mit spezialisierten Technologiepartnern vorwiegend in Deutschland durch (Germaneering). Produziert werden die Produkte hauptsächlich in Asien. Unter der Marke FANATEC vertreibt Endor seine Produkte über e-Commerce-Kanäle insbesondere an Endkunden in Europa, USA, Kanada, Australien und Japan. Darüber hinaus kooperiert Endor mit dem renommierten Vogel Verlag bei der Vermarktung von Fahrschulsimulatoren. Die Endor AG mit Sitz in Landshut wurde 1997 gegründet und beschäftigt in der Gruppe weltweit derzeit 207 Mitarbeitende. In 2022 erwirtschaftete das Unternehmen einen Konzernumsatz von 119,2 Millionen Euro. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseiten unter www.endor.ag sowie www.fanatec.com. Kontakt: Endor AG, Investor Relations, Tel.: +49(0)871-9221 222, E-Mail: ir@endor.ag Presse- und Investoren-Anfragen: Vera Müller/Frank Ostermair, Better Orange IR & HV AG, Tel.: +49(0)89-8896906 17,

