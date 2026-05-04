EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor AG setzt auf intelligente Technologien für effizienteren Windparkbetrieb

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Energiekontor AG: Energiekontor AG setzt auf intelligente Technologien für effizienteren Windparkbetrieb



04.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor AG setzt auf intelligente Technologien für effizienteren Windparkbetrieb

Bremen, 4. Mai 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, setzt in ihren konzerneigenen Windparks verstärkt auf innovative Technologien, um gesetzliche Anforderungen effizient umzusetzen und den Anlagenbetrieb weiter zu optimieren. Im Fokus stehen intelligente Systeme, die die Auflagen des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) präzise erfüllen und gleichzeitig unnötige Stillstandszeiten vermeiden.

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz bildet in Deutschland die rechtliche Grundlage für den Schutz von Mensch, Tier und Umwelt vor schädlichen Umwelteinwirkungen. Für Windenergieanlagen ergeben sich daraus konkrete Vorgaben, etwa zum Artenschutz, zur Geräuschentwicklung oder zur Betriebssicherheit. Energiekontor begegnet diesen Anforderungen mit datenbasierten und digital gesteuerten Lösungen, die den Betrieb der Anlagen nur dann einschränken, wenn dies tatsächlich erforderlich ist. Bereits geringe zusätzliche Verfügbarkeiten wirken sich positiv auf die Stromerzeugung und Wirtschaftlichkeit der Windparks aus.

„Innovation und Technologie sind für uns zentrale Hebel, um unsere Windparks wirtschaftlich, sicher und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben zu betreiben. Mit intelligenten Systemen schaffen wir es, regulatorische Anforderungen präzise umzusetzen und gleichzeitig die Energieerträge unserer Parks zu sichern“, sagt Günter Eschen, Mitglied des Vorstands der Energiekontor AG.

Intelligenter Fledermausschutz mit bedarfsgerechter Steuerung

Zum Schutz von Fledermäusen kommen akustische Sensoren und Wettermesssysteme zum Einsatz. Diese erfassen die Aktivität der Tiere sowie relevante Umweltbedingungen. Auf Basis der gewonnenen Daten werden standort- und anlagenspezifische Steuerungsmodelle entwickelt. So können Windenergieanlagen gezielt in Zeiten erhöhter Fledermausaktivität abgeschaltet werden, während unnötige Stillstandszeiten reduziert werden.

Präzise Steuerung bei landwirtschaftlichen Arbeiten

Auch bei sogenannten Mahd-Abschaltungen, also zeitweisen Abschaltungen von Windenergieanlagen während Mäh- oder Erntearbeiten auf benachbarten Flächen, setzt Energiekontor auf moderne Technik. Während solcher Arbeiten besteht für Vogelarten wie den Rotmilan ein erhöhtes Risiko, da Greifvögel verstärkt nach Nahrung suchen und sich den Anlagen nähern können. Kameragestützte Systeme erkennen, ob tatsächlich relevante Arbeiten stattfinden. Die Auswertung erfolgt durch Mitarbeitende in der Leitwarte in Bremerhaven. So lassen sich notwendige Abschaltungen situationsabhängig und zielgenau steuern.

Mehr Sicherheit im Winterbetrieb

Für den sicheren Betrieb in der kalten Jahreszeit nutzt Energiekontor moderne Sensorsysteme zur Eiserkennung. Diese überwachen kontinuierlich den Zustand der Rotorblätter und erkennen frühzeitig mögliche Eisbildung. Bei Bedarf können automatische Gegenmaßnahmen wie Blattheizungen aktiviert werden. Das erhöht die Sicherheit und reduziert zugleich den manuellen Kontrollaufwand vor Ort.

Mit dem gezielten Einsatz moderner Technologien entwickelt Energiekontor die technische Betriebsführung seiner Windparks kontinuierlich weiter. So verbindet das Unternehmen einen gesetzeskonformen Anlagenbetrieb mit einer möglichst effizienten Nutzung erneuerbarer Energieerzeugung.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2025 erneut ausgebaute Projektpipeline (12,2 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

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Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

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