EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor bestätigt erneut EMAS-Zertifizierung und treibt Umweltmanagement konsequent voran

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Energiekontor AG: Energiekontor bestätigt erneut EMAS-Zertifizierung und treibt Umweltmanagement konsequent voran



04.06.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor bestätigt erneut EMAS-Zertifizierung und treibt Umweltmanagement konsequent voran

Bremen, 4. Juni 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat das diesjährige EMAS-Audit erfolgreich abgeschlossen und damit zum dritten Mal in Folge die EMAS-Zertifizierung für das betriebliche Umweltmanagement erhalten.

Das Eco-Management und Audit Scheme (EMAS) ist ein von der Europäischen Union entwickeltes Instrument zur systematischen Erfassung und Verbesserung der Umweltleistung von Unternehmen und anderen Organisationen. Es deckt sämtliche Anforderungen der international anerkannten Umweltmanagementnorm ISO 14001 ab und geht in seinen Vorgaben darüber hinaus. Die wiederholte erfolgreiche Rezertifizierung unterstreicht den hohen Anspruch von Energiekontor an Transparenz, Verlässlichkeit und die kontinuierliche Weiterentwicklung im Umweltmanagement.

Seit der Erstzertifizierung im Jahr 2022 verfolgt Energiekontor konsequent definierte Umweltziele. Im Rahmen der diesjährigen Rezertifizierung konnte das Unternehmen weitere Fortschritte erzielen und zentrale Maßnahmen erfolgreich umsetzen. Parallel dazu wurde die Umwelterklärung für den Standort Bremen erneut aktualisiert und kann ab sofort unter www.energiekontor.de/investor-relations/nachhaltigkeit-esg eingesehen werden. Diese gibt einen umfassenden Überblick über die bisher erzielten Fortschritte und die nächsten Maßnahmen zur weiteren Optimierung der Umweltleistung.

„Unsere erneute EMAS-Zertifizierung unterstreicht unseren Anspruch, Nachhaltigkeit nicht nur als Ziel, sondern als kontinuierlichen Verbesserungsprozess zu verstehen. Sie zeigt, dass wir unsere Umweltleistung systematisch weiterentwickeln und fest in unseren Unternehmensabläufen verankert haben. Für uns ist EMAS ein wichtiges Instrument, um Fortschritte messbar zu machen, Verantwortung transparent wahrzunehmen und unseren Beitrag zur Energiewende konsequent voranzutreiben“, so Günter Eschen, Vorstandsmitglied der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2025 erneut ausgebaute Projektpipeline (12,2 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

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Investor & Public Relations Manager

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