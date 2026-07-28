EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor erreicht Financial Close für Solarprojekt Kolitzheim-Herlheim und treibt Realisierung des Projektportfolios weiter voran

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Energiekontor AG: Energiekontor erreicht Financial Close für Solarprojekt Kolitzheim-Herlheim und treibt Realisierung des Projektportfolios weiter voran



28.07.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor erreicht Financial Close für Solarprojekt Kolitzheim-Herlheim und treibt Realisierung des Projektportfolios weiter voran

Bremen, 28. Juli 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den Financial Close für das Solarparkprojekt Kolitzheim-Herlheim erreicht. Damit ist die Finanzierung des Projekts gesichert und der Bau des Solarparks kann beginnen. Der Solarpark wird über eine installierte Leistung von rund elf Megawattpeak verfügen. Die Inbetriebnahme ist für das erste Halbjahr 2027 vorgesehen. Zugleich schreitet die Realisierung des umfangreichen Projektportfolios weiter voran.

Der Solarpark Kolitzheim-Herlheim entsteht in der Gemeinde Kolitzheim im Landkreis Schweinfurt in Bayern. Dem Financial Close vorausgegangen war der Abschluss eines langfristigen Stromabnahmevertrags (Power Purchase Agreement, PPA) mit der EHA Energie-Handels-Gesellschaft mbH & Co. KG für die Versorgung der dm-Märkte mit Strom aus dem Solarpark. Der Vertrag hat eine Laufzeit von zehn Jahren und sichert die langfristige Vermarktung des erzeugten Solarstroms außerhalb staatlicher Fördermechanismen.

Mit dem Financial Close von Kolitzheim-Herlheim setzt Energiekontor zugleich die hohe Dynamik bei der Umsetzung seines Projektportfolios fort. Aktuell befinden sich insgesamt 20 Projekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 609 Megawatt im Bau, davon acht Projekte mit rund 227 Megawatt für den Eigenbestand.

Auch die Fertigstellung der im vergangenen Jahr schlüsselfertig veräußerten Windparkprojekte in Deutschland verläuft planmäßig. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme und Übergabe des Windparks Drensteinfurt-Rieth im Juni 2026 sollen die beiden Windparks Elsdorf-Frankeshoven und Elsdorf-Tollhausen mit einer Gesamtnennleistung von rund 40 Megawatt folgen. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme und Übergabe sollen die entsprechenden Ergebnisbeiträge wie vorgesehen im zweiten Halbjahr 2026 realisiert werden.

„Mit dem Financial Close haben wir die Voraussetzungen geschaffen, den Solarpark Kolitzheim-Herlheim in die Bauphase zu überführen und ohne staatliche Förderung zu realisieren. Zugleich kommen wir bei der Umsetzung unseres umfangreichen Projektportfolios weiter gut voran. Nach der erfolgreichen Inbetriebnahme und Übergabe von Drensteinfurt-Rieth sollen im weiteren Jahresverlauf auch die beiden bereits schlüsselfertig veräußerten Windparks in Elsdorf folgen. Damit erwarten wir weitere Ergebnisbeiträge aus bereits veräußerten Projekten in Deutschland“, so Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 40 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 455 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2025 erneut ausgebaute Projektpipeline (12,2 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

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