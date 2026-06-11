EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor nimmt Windpark Holtumer Moor in Betrieb und baut Eigenbestand weiter aus

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Energiekontor AG: Energiekontor nimmt Windpark Holtumer Moor in Betrieb und baut Eigenbestand weiter aus



11.06.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor nimmt Windpark Holtumer Moor in Betrieb und baut Eigenbestand weiter aus

Bremen, 11. Juni 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat den Windpark Holtumer Moor mit einer Erzeugungsleistung von rund sieben Megawatt erfolgreich in Betrieb genommen und in den konzerneigenen Bestand überführt. Die Erzeugungskapazität des konzerneigenen Wind- und Solarparkportfolios erhöht sich damit auf rund 455 Megawatt. Die Inbetriebnahme stellt einen weiteren Schritt beim angekündigten Ausbau des Eigenbestands dar, der in den kommenden Jahren auf mehr als 680 Megawatt anwachsen soll.

Ende Mai 2026 nahm Energiekontor den Windpark Holtumer Moor im Landkreis Verden in Niedersachsen erfolgreich in Betrieb. Der Park umfasst eine Windenergieanlage des Herstellers Vestas vom Typ V162-7.2 mit einer Erzeugungsleistung von 7,2 Megawatt. Nach dem im Jahr 2024 erhaltenen EEG-Zuschlag durch die Bundesnetzagentur und dem Financial Close im Herbst 2024 wurde die Anlage nun planmäßig in Betrieb genommen und in den Eigenbestand überführt.

Mit der Inbetriebnahme von Holtumer Moor setzt Energiekontor den Ausbaupfad des Eigenbestands planmäßig fort. Im weiteren Jahresverlauf plant das Unternehmen die Inbetriebnahme zweier Solarparks in Mecklenburg-Vorpommern mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 113 Megawatt, die ebenfalls in den Eigenbestand überführt werden sollen. Für beide Solarparks bestehen bereits langfristige Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) mit der Salzgitter Flachstahl GmbH. Der Eigenbestand soll damit noch im laufenden Geschäftsjahr auf mehr als 560 Megawatt anwachsen.

Neben den beiden Solarparkprojekten in Mecklenburg-Vorpommern befinden sich derzeit sechs weitere Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 113 Megawatt für den Eigenbestand im Bau. Nach aktuellem Planungsstand sollen diese Projekte in den Geschäftsjahren 2027 und 2028 in Betrieb genommen werden. Weitere Projekte für den Eigenbestand befinden sich bereits in der Entwicklung. Mit der Erreichung weiterer Financial Closes soll das langfristige Ausbaupotenzial des Eigenparkportfolios kontinuierlich steigen.

Auch bei der Weiterentwicklung der Projektpipeline erzielte Energiekontor Fortschritte. Kürzlich erhielt das Unternehmen einen positiven Genehmigungsbescheid für den Bau eines Windparks in Brandenburg mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 26 Megawatt. Insgesamt verfügt Energiekontor damit weiterhin über Baugenehmigungen mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als einem Gigawatt.

„Mit der Inbetriebnahme von Holtumer Moor setzen wir den angekündigten Ausbau unseres Eigenbestands konsequent fort. Gemeinsam mit den weiteren Projekten im Bau schaffen wir die Grundlage für zusätzliche Stromerzeugungserträge in den kommenden Jahren. Gleichzeitig entwickeln wir unsere Projektpipeline kontinuierlich weiter und arbeiten an weiteren Financial Closes, um das langfristige Wachstum unseres Eigenparkportfolios voranzutreiben“, betont Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 40 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 455 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2025 erneut ausgebaute Projektpipeline (12,2 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

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Investor & Public Relations Manager

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