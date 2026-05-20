EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor sichert attraktive PPA-Preise für Post-EEG-Windparks

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Energiekontor AG: Energiekontor sichert attraktive PPA-Preise für Post-EEG-Windparks



20.05.2026 / 08:30 CET/CEST

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Energiekontor sichert attraktive PPA-Preise für Post-EEG-Windparks

Bremen, 20. Mai 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, setzt die wirtschaftlich erfolgreiche Bewirtschaftung sowie den kontinuierlichen Ausbau des eigenen Parkportfolios konsequent fort und unterstreicht damit die nachhaltige Ertragskraft des Eigenbestands auch über die EEG-Förderung hinaus.

Derzeit betreibt Energiekontor im Eigenbestand insgesamt 39 Wind- und Solarparks mit einer Erzeugungsleistung von rund 448 Megawatt. Davon entfallen in Deutschland 28 Windparks mit rund 260 Megawatt sowie vier Solarparks mit ca. 91 Megawattpeak auf das Bestandsportfolio. Ein Teil der deutschen Windparks befindet sich bereits in der Post-EEG-Phase. Für diese 17 Windparks mit einer Erzeugungsleistung von mehr als 100 Megawatt konnte Energiekontor erneut wirtschaftlich attraktive Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPAs) für die Jahre 2026 und 2027 abschließen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Entwicklungen sowie der anhaltenden Diskussion über Versorgungssicherheit, Energieunabhängigkeit und langfristig verfügbare erneuerbare Energie leisten die abgeschlossenen PPAs einen wichtigen Beitrag zur wirtschaftlichen Absicherung der Post-EEG-Windparks in den Geschäftsjahren 2026 und 2027. Die übrigen Parks des Eigenbestands profitieren weiterhin von EEG-Vergütungen oder langfristigen Stromabnahmeverträgen (PPAs), insbesondere im Bereich der neueren Solarparks.

Parallel treibt Energiekontor die Modernisierung und Erweiterung des Eigenbestands konsequent voran. Neben dem laufenden Ausbau neuer Wind- und Solarparkprojekte nutzt das Unternehmen auch Repowering-Potenziale bestehender Standorte. Zuletzt wurden unter anderem die deutschen Windparks Oederquart im Landkreis Stade in Niedersachsen und Wegberg im Kreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen erfolgreich erneuert. Durch das Repowering profitieren beide Standorte nun erneut von langfristigen EEG-Vergütungen.

Aktuell befinden sich neun Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 230 Megawatt für den Eigenbestand im Bau. Weitere Financial Closes sollen im Jahresverlauf folgen und den kontinuierlichen Ausbau sowie die technologische Verjüngung des Eigenparkportfolios weiter vorantreiben. Gleichzeitig arbeitet Energiekontor unverändert an weiteren Projektverkäufen und der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Projektpipeline in den Kernmärkten, sodass sowohl der Ausbau des Eigenbestands als auch der Projektvertrieb weiterhin zentrale Bestandteile des integrierten Geschäftsmodells bleiben.

„Unsere langjährige Erfahrung in der Betriebsführung und Stromvermarktung ermöglicht es uns, auch für Post-EEG-Windparks wirtschaftlich tragfähige Vermarktungslösungen zu realisieren. Gleichzeitig investieren wir kontinuierlich in den Ausbau und die Modernisierung unseres Portfolios“, betont Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG. „Mit unserem diversifizierten Eigenbestand und der Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette sehen wir uns gut positioniert, um sowohl stabile Vermarktungslösungen für unsere Bestands- und Neuprojekte umzusetzen als auch den weiteren Ausbau unseres Eigenbestands voranzutreiben.“

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2025 erneut ausgebaute Projektpipeline (12,2 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

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Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com

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