EQS-News: Energiekontor AG: Energiekontor startet planmäßig ins Geschäftsjahr 2026 – operative Fortschritte bestätigen robuste Basis für weiteren Jahresverlauf

EQS-News: Energiekontor AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

Energiekontor AG: Energiekontor startet planmäßig ins Geschäftsjahr 2026 – operative Fortschritte bestätigen robuste Basis für weiteren Jahresverlauf



13.05.2026 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Energiekontor startet planmäßig ins Geschäftsjahr 2026 – operative Fortschritte bestätigen robuste Basis für weiteren Jahresverlauf

Hohe operative Aktivität in Projektentwicklung und Eigenbestand

Weitere Financial Closes und Baufortschritte im ersten Quartal 2026 erzielt

Marktumfeld weiterhin anspruchsvoll – zunehmende Visibilität im Jahresverlauf erwartet

Technologische Weiterentwicklungen unterstützen effizienten Parkbetrieb

Bremen, 13. Mai 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, ist planmäßig ins Geschäftsjahr 2026 gestartet. Trotz eines weiterhin anspruchsvollen Markt- und Wettbewerbsumfelds entwickelt sich das operative Geschäft im Rahmen der Erwartungen. Vor diesem Hintergrund bestätigt der Vorstand der Energiekontor AG die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2026.

Im ersten Quartal 2026 konnte Energiekontor die operative Entwicklung des Projektgeschäfts und des konzerneigenen Stromerzeugungsportfolios konsequent fortsetzen. Nachdem bereits zum Jahresende 2025 eine Rekordzahl an Projekten im Bau oder in den Bauvorbereitungen erreicht worden war, wurden auch im laufenden Geschäftsjahr weitere wichtige Fortschritte erzielt.

Dazu zählen insbesondere zusätzliche Financial Closes für deutsche Windprojekte, die planmäßige Fortführung laufender Bauaktivitäten sowie die Inbetriebnahme des repowerten Windparks Oederquart, der den konzerneigenen Bestand im ersten Quartal 2026 wieder auf rund 450 Megawatt erhöht hat. Darüber hinaus befinden sich weiterhin zahlreiche Projekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 230 Megawatt für den Eigenbestand im Bau, die das Stromerzeugungsportfolio von Energiekontor im laufenden Jahr und in den kommenden Jahren weiter ausbauen sollen.

Auch die Entwicklung der Projektpipeline verläuft weiterhin planmäßig. Zum 31. März 2026 befanden sich Projekte mit einer Gesamterzeugungsleistung von mehr als 650 Megawatt im Bau oder in den Bauvorbereitungen. Energiekontor arbeitet unverändert an zusätzlichen Projektverkäufen, weiteren Financial Closes sowie an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der bestehenden Projekte in den Kernmärkten. Darüber hinaus treibt das Unternehmen die Ausweitung der Genehmigungsbasis sowie zusätzliche Ausschreibungserfolge in Deutschland voran. Parallel dazu verfolgt Energiekontor weiterhin den Abschluss langfristiger Stromabnahmeverträge (Power Purchase Agreements, PPA) sowohl für bestehende Eigenparks als auch für neue Projekte in der Entwicklung, um zusätzliche Vermarktungsoptionen und langfristige Erlössicherheit zu schaffen.

Insbesondere im britischen Markt beeinflussen die bekannten regulatorischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen derzeit weiterhin den zeitlichen Verlauf einzelner Transaktionen. Im Zusammenhang mit der laufenden Netzanschlussreform und dem noch ausstehenden Zeitplan der nächsten CFD-Ausschreibungsrunde wird jedoch im weiteren Jahresverlauf mit einer zunehmenden Konkretisierung und damit einer verbesserten Visibilität gerechnet. Energiekontor erwartet in diesem Zusammenhang eine schrittweise Verbesserung der Voraussetzungen für die planmäßige Umsetzung und ergebniswirksame Veräußerung der für das Geschäftsjahr 2026 vorgesehenen britischen Projekte, insbesondere im Hinblick auf die erwartete Bestätigung der geplanten Netzanschlusstermine sowie der bisher veranschlagten Netzanschlusskosten.

Gleichzeitig setzt Energiekontor die technologische Weiterentwicklung des Unternehmens fort. Dazu zählt unter anderem der verstärkte Einsatz intelligenter Technologien im Betrieb konzerneigener Parks. Moderne datenbasierte Steuerungs- und Sensorsysteme sollen dabei helfen, regulatorische Anforderungen effizient umzusetzen und gleichzeitig die technische Verfügbarkeit sowie die Energieerträge der Anlagen weiter zu optimieren.

„Das erste Quartal 2026 bestätigt die robuste operative Ausgangsbasis von Energiekontor. Trotz des weiterhin anspruchsvollen Marktumfelds entwickeln sich unsere Projekte und laufenden Aktivitäten insgesamt planmäßig. Besonders wichtig ist, dass wir unsere Projektpipeline kontinuierlich weiterentwickeln, zusätzliche Financial Closes erreichen und gleichzeitig den Ausbau unseres Eigenbestands konsequent fortsetzen. Ebenso entscheidend bleibt die Sicherung langfristig wirtschaftlich tragfähiger Vergütungs- und Vermarktungsstrukturen für unsere Projekte. Vor diesem Hintergrund sehen wir Energiekontor weiterhin gut positioniert, die Ziele für das Geschäftsjahr 2026 planmäßig zu erreichen“, sagt Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Die vollständige Zwischenmitteilung zum ersten Quartal 2026 steht auf der Website der Energiekontor AG unter https://www.energiekontor.de/investor-relations/finanzberichte zur Verfügung.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 39 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von rund 450 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von über 1,5 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,3 Mrd. Euro. Die im Geschäftsjahr 2025 erneut ausgebaute Projektpipeline (12,2 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

Julia Pschribülla

Head of Investor & Public Relations

Tel: +49 (0)421-3304-126

Kathrin Mateoschus

Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

E-Mail für Investor Relations-Angelegenheiten: ir@energiekontor.com

E-Mail für Presse-Angelegenheiten: pr@energiekontor.com

Energiekontor AG

Mary-Somerville-Straße 5

28359 Bremen

Tel: +49 (0)421-3304-0

Fax: +49 (0)421-3304-444

E-Mail: info@energiekontor.de

Web: www.energiekontor.de