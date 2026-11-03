EQS-News: Energiekontor AG: Vom Windpark direkt ins Werk - Energiekontor und MPC ermöglichen Direktstromversorgung für K+S

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Energiekontor AG: Vom Windpark direkt ins Werk - Energiekontor und MPC ermöglichen Direktstromversorgung für K+S



03.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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Vom Windpark direkt ins Werk - Energiekontor und MPC ermöglichen Direktstromversorgung für K+S

Bremen, 3. November 2026 – Die im General Standard gelistete Energiekontor AG („Energiekontor“), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks mit Sitz in Bremen, hat die langfristige Direktbelieferung des nahegelegenen Verbundwerks Werra der K+S Gruppe („K+S“) mit Strom aus dem Windpark Heringen-Philippsthal vermittelt und operativ begleitet. Die Umsetzung erfolgte im engen Zusammenspiel mit der MPC Oceanic Group AG („MPC“) und K+S. MPC brachte als Eigentümer und integrierter Asset Manager seine Expertise insbesondere bei der Strukturierung und vertraglichen Umsetzung des langfristigen Stromliefervertrags ein.

Der Windpark Heringen-Philippsthal im hessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg besteht aus zwei Nordex-Windenergieanlagen des Typs N149 mit einer Gesamterzeugungsleistung von 11,4 Megawatt. Energiekontor hatte den Windpark entwickelt und im Jahr 2022 an MPC verkauft. MPC ist ein börsennotierter Investment- und Asset-Manager mit Sitz in Hamburg. Als integrierter Asset Manager begleitet MPC den Windpark über die Investition hinaus aktiv in seiner wirtschaftlichen Weiterentwicklung und Vermarktung. Die Inbetriebnahme des Windparks erfolgte im Dezember 2023. Seitdem übernimmt Energiekontor die technische und kaufmännische Betriebsführung. Inzwischen wurde die direkte Stromlieferung an K+S aufgenommen.

Der erzeugte Windstrom fließt nicht mehr in das öffentliche Stromnetz, sondern über eine direkte Verbindung in das nahegelegene Verbundwerk Werra von K+S im hessisch-thüringischen Grenzgebiet. Dort wird der Strom unter anderem für die Produktion von Kalium- und Magnesiumdüngemitteln, für Pharmasalz sowie Industriesalz eingesetzt. Durch die direkte Anbindung kann der erzeugte Strom bedarfsgerecht am Produktionsstandort genutzt werden. Gleichzeitig entfallen die bei einer Belieferung über das öffentliche Stromnetz anfallenden Netzentgelte. Das Projekt trägt damit nicht nur zur Dekarbonisierung der industriellen Produktion bei, sondern entlastet zugleich das Stromnetz in der Region.

Die Realisierung der direkten Stromlieferung erforderte neben dem Anschluss des Windparks an das Werksnetz vor allem die Strukturierung eines langfristigen Stromliefervertrags für die direkte Belieferung über eine eigene Leitung, eines sogenannten Direct-Wire-PPA. Da für solche Direktlieferungen bislang kaum etablierte Vertragsmodelle existieren, waren umfangreiche technische, vertragliche und regulatorische Abstimmungen erforderlich. Energiekontor vermittelte und begleitete die Direktlieferung zwischen dem Windpark und K+S und schuf damit die Grundlage für die gemeinsame Umsetzung. MPC trieb die Strukturierung des langfristigen Stromliefervertrags und die vertragliche Umsetzung der direkten Anbindung maßgeblich voran. Gemeinsam mit K+S haben die Partner damit ein Modell umgesetzt, das zu den ersten seiner Art in Deutschland zählt.

„Die erfolgreiche Umsetzung dieser Direktlieferung zeigt, welches Potenzial in der Verbindung von erneuerbarer Stromerzeugung und industriellem Strombedarf steckt. Sie ist das Ergebnis der engen und konstruktiven Zusammenarbeit von K+S, MPC und Energiekontor. Unser Betriebsführungsteam prüft kontinuierlich Optimierungs- und Vermarktungsmöglichkeiten sowohl für unsere eigenen als auch für die von uns betreuten Wind- und Solarparks Dritter. In diesem Fall haben wir die Direktlieferung vermittelt, technisch wie auch kommerziell begleitet und gemeinsam mit unseren Partnern eine innovative Lösung umgesetzt. Das Projekt belegt, dass Direktliefermodelle unter den passenden Voraussetzungen technisch und vertraglich realisierbar sind und für Stromerzeuger wie Abnehmer langfristig attraktive Lösungen bieten können“, betont Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG.

Über die Energiekontor AG

Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen erneuerbare Energien : Dafür steht Energiekontor seit mehr als 35 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor 41 Wind- und Solarparks mit einer Gesamtnennleistung von mehr als 460 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich nimmt Energiekontor eine Pionierrolle ein und möchte in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren.

Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Berlin, Potsdam und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England, Schottland, Portugal, Frankreich und den Vereinigten Staaten vertreten.

Die stolze Bilanz seit Firmengründung: Mehr als 170 realisierte Wind- und Solarparkprojekte mit einer Gesamtnennleistung von rund 1,6 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von rund 2,4 Mrd. Euro. Die im ersten Halbjahr 2026 weiterentwickelte Projektpipeline (11,9 Gigawatt inkl. US-Projektrechten) zeigt die künftigen Wachstumspotenziale und den möglichen Beitrag, den Energiekontor zum Ausbau der erneuerbaren Energien leisten kann.

Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350/ISIN DE0005313506/General Standard) ist im SDAX der Deutschen Börse in Frankfurt notiert und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden.

Kontakt

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Investor & Public Relations Manager

Tel: +49 (0)421-3304-297

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Web: www.energiekontor.de