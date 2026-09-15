EQS-News: Epanko jenseits der Kostenkurve

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Epanko jenseits der Kostenkurve



15.09.2026 / 10:20 CET/CEST

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Pressemitteilung, 15. September 2026



Epanko jenseits der Kostenkurve

Wert-Benchmarking-Studie unterstreicht Epankos Position als kostengünstigster Anbieter mit hohen Margen

EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR; Frankfurt: FMK) freut sich, die Ergebnisse der Studie „Epanko Beyond the Cost Curve: A Technical Framework for Benchmarking Natural Graphite Projects“ vorzustellen, die vom unabhängigen Berater und Analysten Patrick Chang erstellt wurde. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass herkömmliche Kostenkurven der Graphitindustrie ein unvollständiges Bild der Wettbewerbsfähigkeit vermitteln, da Naturgraphit spezifikationsabhängig ist und die ausgewiesenen Projektkosten nicht auf einer direkt vergleichbaren Basis dargestellt werden.

Die Studie führt ein Umsatz-Kosten-Modell ein, das normalisierte Betriebskosten mit geschätzten Produktwert- und Qualitätsfaktoren kombiniert und aufzeigt, dass Projekte mit ähnlichen ausgewiesenen C1-Betriebskosten erheblich unterschiedliche Umsätze, Margen und Renditen erzielen können.

Wichtigste Ergebnisse

Traditionelle Kostenkurven sind unvollständig: Unter Anwendung eines wertorientierten Benchmarking-Rahmens zeigt die Studie, dass Epanko branchenführende Kostenwettbewerbsfähigkeit mit überragenden Margen verbindet.

Unter Anwendung eines wertorientierten Benchmarking-Rahmens zeigt die Studie, dass Epanko branchenführende Kostenwettbewerbsfähigkeit mit überragenden Margen verbindet. Umsatz und Produktwert müssen neben den Kosten bewertet werden: Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Graphitprojekte anhand ihres Werts und nicht allein anhand der Kosten bewertet werden sollten, da die Produktqualität letztendlich die Rentabilität bestimmt. Sie vergleicht das geschätzte Umsatzpotenzial mit den normalisierten Betriebskosten, um eine repräsentativere Messgröße für das Margenpotenzial abzuleiten.

Die Studie kommt zu dem Schluss, dass Graphitprojekte anhand ihres Werts und nicht allein anhand der Kosten bewertet werden sollten, da die Produktqualität letztendlich die Rentabilität bestimmt. Sie vergleicht das geschätzte Umsatzpotenzial mit den normalisierten Betriebskosten, um eine repräsentativere Messgröße für das Margenpotenzial abzuleiten. Epanko-Position im ersten Quartil: Nach der Kostennormalisierung auf FOB-Basis für 2026 und unter Einbeziehung des Umsatzpotenzials rangiert das Epanko-Graphitprojekt von EcoGraf im ersten Quartil der Vergleichsgruppe. Die Platzierung im ersten Quartil unterstreicht, dass die Wettbewerbsposition von Epanko durch die inhärente Qualität seiner Graphitressource und seines Produkts gestützt wird und nicht allein durch die Kostenleistung.

Neuer Maßstab für die Graphit-Industrie

Die Analyse kommt zu dem Schluss, dass die Kombination dieser Faktoren im Rahmen eines Umsatz-Kosten-Modells einen repräsentativeren Vergleich von Graphitprojekten ermöglicht als herkömmliche Kostenkurven und die Treiber für langfristige Margen und den wirtschaftlichen Erfolg besser widerspiegelt.

EPANKO WIRD ECOGRAFS HFfree®-DOWNSTREAM-ENTWICKLUNGEN ZUVERSICHTLICH MIT HOCHWERTIGEM, KOSTENGÜNSTIGEN, MARGENSTÄRKSTEN UND ESG-FÜHRENDEN AUSGANGSMATERIAL VERSORGEN.

Die Studie „Epanko Beyond the Cost Curve“ ist hier verfügbar: https://tinyurl.com/2s2mrddp

Wichtige Informationen und Haftungsausschluss

Die Studie wurde von Herrn Patrick Chang erstellt und stellt weder einen Bericht noch eine Erklärung des Unternehmens dar. Herr Chang hat seine schriftliche Zustimmung zur Aufnahme der ihm zugeschriebenen Aussagen und zur Wiedergabe der obigen Abbildung in der vorliegenden Form und im vorliegenden Kontext erteilt und diese nicht widerrufen. Das Unternehmen hat die in der Studie verwendeten Daten Dritter, Schätzungen von Branchenkollegen, Produktpreise oder Normalisierungsannahmen nicht unabhängig überprüft und übernimmt keine Gewähr für deren Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit. Aussagen in der Studie bezüglich der relativen Kosten-, Umsatz- oder Margenposition des Epanko-Graphitprojekts sind Schätzungen und Vergleiche, die vom Autor auf der Grundlage der genannten Annahmen erstellt wurden, und stellen keine Prognosen des Unternehmens dar.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu den geschätzten Kosten, Umsätzen und dem Margenpotenzial des Epanko-Graphitprojekts sowie zu den Rohstoffen, die das Projekt voraussichtlich für die nachgelagerten Geschäftsbereiche des Unternehmens liefern wird. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Tatsachenaussagen. Sie basieren auf Annahmen und Schätzungen, die geschäftlichen, wirtschaftlichen, technischen, regulatorischen und wettbewerblichen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.