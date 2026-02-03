EQS-News: Erfolgreiche Hauptversammlung für SCHOTT Pharma: Alle Beschlussvorschläge angenommen

EQS-News: SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Erfolgreiche Hauptversammlung für SCHOTT Pharma: Alle Beschlussvorschläge angenommen



03.02.2026 / 15:00 CET/CEST

Erfolgreiche Hauptversammlung für SCHOTT Pharma: Alle Beschlussvorschläge angenommen

Ordentliche Hauptversammlung am 3. Februar 2026 abgehalten

Alle Beschlussvorschläge angenommen

Dividende von 0,18 EUR je Aktie

SCHOTT Pharma, ein Pionier für pharmazeutische Aufbewahrungslösungen und Verabreichungssysteme, hat heute seine ordentliche Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2025 abgehalten. Die Aktionärinnen und Aktionäre nahmen allen Beschlussvorschlägen mit großer Mehrheit an und entlasteten Vorstand und Aufsichtsrat. Die Hauptversammlung nahm damit auch den Dividendenvorschlag von 0,18 EUR je Aktie an, was einer Ausschüttungsquote von 18 % des Konzernergebnisses entspricht. Insgesamt waren über 95 % des Grundkapitals bei der Hauptversammlung vertreten.

Die detaillierten Abstimmungsergebnisse sowie weitere Dokumente im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind auf der Investor Relations Webseite von SCHOTT Pharma veröffentlicht: https://www.schott-pharma.com/investor-relations/de/events/hauptversammlung

Über SCHOTT Pharma

Gesundheit ist entscheidend. Deshalb entwickelt SCHOTT Pharma wissenschaftlich fundierte Aufbewahrungslösungen, die gewährleisten, dass Medikamente für Menschen auf der ganzen Welt sicher und einfach zu verwenden sind. Pro Minute erhalten mehr als 30.000 Menschen eine Injektion, die in einem Produkt von SCHOTT Pharma verpackt ist. Das Portfolio umfasst Aufbewahrungs- und Verabreichungssysteme für Medikamente, etwa vorfüllbare Spritzen aus Glas und Polymer, Karpulen, Fläschchen und Ampullen. Rund 4.800 Menschen aus über 65 Nationen arbeiten bei SCHOTT Pharma jeden Tag daran, einen Beitrag zur weltweiten Gesundheitsversorgung zu leisten. Mit 17 hochmodernen Werken in Europa, Nord- und Südamerika sowie Asien ist das Unternehmen in allen wichtigen Pharma-Märkten vertreten. Über 1.000 eigens entwickelte Patente und Technologien und ein modernes R&D-Zentrum in der Schweiz unterstreichen den Innovationsfokus des Unternehmens. Die 30 führenden Pharmahersteller injizierbarer Medikamente und insgesamt über 1.800 Kunden arbeiten mit SCHOTT Pharma zusammen. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 986 Millionen Euro. Die SCHOTT Pharma AG & Co. KGaA hat ihren Hauptsitz in Mainz und ist im SDAX an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet. Ihr Mehrheitsaktionär ist die SCHOTT AG, ein Unternehmen der Carl-Zeiss-Stiftung. In diesem Sinne setzt sich SCHOTT Pharma nachhaltig für Gesellschaft und Umwelt ein. Weitere Informationen unter www.schott-pharma.com

Pressekontakt:

Lea Kaiser

Communications Manager

+49 (0)6131/66-4073

lea.kaiser@schott.com