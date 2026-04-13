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13.04.2026 13:11:53

EQS-News: Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG - Wiederwahl des Aufsichtsrates und Verlängerung der Vorstandsverträge

EQS-News: Diok One AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung
Erfolgreiche ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG - Wiederwahl des Aufsichtsrates und Verlängerung der Vorstandsverträge

13.04.2026 / 13:11 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Diok One AG:

  • Auf der ordentlichen Hauptversammlung der Diok One AG vom heutigen Tage wurde die Wiederwahl des Aufsichtsrates, bestehend aus Herrn Florian Funken (Vorsitzender), Herrn Stefan Lutz sowie Herrn Holger Clemens Hinz, für weitere fünf Jahre beschlossen.

 

  • Zudem wurde der Vorstand der Diok One AG, bestehend aus Herrn Daniel L. Grosch (CEO) und Herrn Christoph Krieger (CFO), für weitere 5 Jahre bestellt.

 

  • Darüber hinaus hat die Hauptversammlung mehrere Beschlüsse zur Finanzierung und Kapitalstruktur der Gesellschaft gefasst.

 

Köln, 13.04.2026 – Die ordentliche Hauptversammlung der Diok One AG (Freiverkehr Börse Düsseldorf, WKN/ISIN 590067/DE0005900674) vom heutigen Tage hat die Wiederwahl des bestehenden Aufsichtsrats für weitere fünf Jahre bestätigt und die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 beschlossen.

Darüber hinaus hat die Hauptversammlung mehrere Beschlüsse zur Finanzierung und Kapitalstruktur der Gesellschaft gefasst.

Insbesondere wurde ein neues genehmigtes Kapital (Genehmigtes Kapital 2026) in Höhe von bis zu EUR 7.375.000,00 geschaffen. Der Vorstand wurde ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital bis zum 12. April 2031 zu erhöhen und dabei in bestimmten Fällen das Bezugsrecht der Aktionäre auszuschließen.

Zudem wurde der Vorstand ermächtigt, bis zum 12. April 2031 Wandel- und/oder Optionsschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 50.000.000,00 zu begeben, ebenfalls unter der Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses.

Zur Bedienung dieser Instrumente wurde ein bedingtes Kapital in Höhe von bis zu EUR 5.000.000,00 beschlossen.

Des Weiteren wurde die Gesellschaft ermächtigt, eigene Aktien im Umfang von bis zu 10 % des Grundkapitals zu erwerben.

Ferner wurde ein Aktienoptionsprogramm beschlossen, das die Ausgabe von bis zu 1.800.000 Aktienoptionen vorsieht.

Im Anschluss an die ordentliche Hauptversammlung fand die konstituierende Aufsichtsratssitzung statt, in der Herr Daniel L. Grosch (Chief Executive Officer, CEO) sowie Herr Christoph Krieger (Chief Financial Officer, CFO) für eine weitere Amtszeit von fünf Jahren bis zum 31.07.2031 zum Vorstand der Gesellschaft bestellt wurden.

Daniel Grosch, CEO der Diok One AG, betonte: „Ich freue mich darauf, auch in den kommenden fünf Jahren als Vorstand der Diok One AG tätig zu sein und die positive Entwicklung für unsere Share- und Stakeholder aktiv mitzugestalten. Besonders schätze ich, dass uns mit Christoph Krieger weiterhin ein äußerst engagierter und kompetenter Co-Vorstand zur Seite steht, mit dem wir gemeinsam unsere Wachstumsziele realisieren können.“

 

Kontakt:

Feldhoff & Cie. GmbH

Katrin Jastrau

Telefon: +49 159 0626 4405

E-Mail: kj@feldhoff-cie.de   

 

 

 


13.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Diok One AG
Kleingedankstr. 11a
50677 Köln
Deutschland
Telefon: +49 (0)221 291 993 33
Fax: +49 (0)221 291 993 34
E-Mail: info@diok-one.de
Internet: www.diok-one.de
ISIN: DE0005900674
WKN: 590067
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
EQS News ID: 2307182

 
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