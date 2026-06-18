EQS-News: Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung: Ringmetall SE berichtet aus München

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Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung: Ringmetall SE berichtet aus München



18.06.2026 / 07:00 CET/CEST

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Erfolgreiche virtuelle Hauptversammlung: Ringmetall SE berichtet aus München

Erneut hohe Zustimmung zu sämtlichen Tagesordnungspunkten

Dividende unverändert bei 10 Cent je Aktie

München, 18. Juni 2026 – Die Ringmetall SE (ISIN: DE000A3E5E55), ein international führender Spezialanbieter in der Verpackungsindustrie, hat ihre ordentliche Hauptversammlung in virtueller Form in München am 16. Juni abgehalten. Zum Zeitpunkt der Abstimmung waren 75,94 Prozent des Grundkapitals der Gesellschaft in Höhe von 29.069.040,00 EUR vertreten (Vorjahr: 70,7 Prozent).

Vor dem Hintergrund eines weiterhin herausfordernden Wirtschaftsumfelds steigerte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2025 ihren Konzernumsatz um 7,3 Prozent auf 187,7 Mio. EUR, wozu im Wesentlichen die im Vorjahr und im Geschäftsjahr getätigten Akquisitionen beitrugen. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag mit 23,0 Mio. EUR um 3,1 Prozent unter dem Vorjahreswert von 23,7 Mio. EUR; hierin spiegeln sich insbesondere ein im Vorjahr enthaltener Sondereffekt, der schwache US-Dollar sowie ein verhaltenes Bag-in-Box-Geschäft wider.

Aufgrund der insgesamt soliden Unternehmensentwicklung im Vorjahr stimmte die Hauptversammlung für eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividendenausschüttung von 0,10 EUR je ausstehender Aktie.

Neben den regelmäßig auf den ordentlichen Hauptversammlungen zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten zur Verwendung des Bilanzgewinns, der Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats, der Wahl des Abschlussprüfers sowie der Billigung des Vergütungsberichts stand die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals 2026 für Bar- und Sachkapitalerhöhungen mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts zur Abstimmung. In diesem Zusammenhang wurden zugleich die bestehenden genehmigten Kapitale 2018 und 2021 aufgehoben und die Satzung entsprechend angepasst.

Im Detail zeigte sich die prozentuale Zustimmung zu den zur Abstimmung stehenden Tagesordnungspunkten wie folgt:

Tagesordnungspunkt 2 99,90 Prozent

Tagesordnungspunkt 3a 98,29 Prozent

Tagesordnungspunkt 3b 97,80 Prozent

Tagesordnungspunkt 4 98,61 Prozent

Tagesordnungspunkt 5 99,90 Prozent

Tagesordnungspunkt 6 92,07 Prozent

Tagesordnungspunkt 7 95,23 Prozent

„2025 war für uns ein Jahr bedeutender strategischer Schritte, insbesondere im Geschäftsbereich Liner, den wir durch mehrere Zukäufe deutlich gestärkt haben“, sagt Christoph Petri, Vorstandssprecher der Ringmetall SE. „Diesen Weg setzen wir 2026 konsequent fort. Auch wenn das Marktumfeld herausfordernd bleibt, sind wir für die weitere Entwicklung unverändert zuversichtlich.“

Weitere Informationen zu den Tagesordnungspunkten der Hauptversammlung sowie zur Ringmetall Gruppe und ihren verbundenen Tochterunternehmen finden Sie unter www.ringmetall.de.

Kontakt:

David Stakemeier

Ringmetall SE

Telefon: +49 (0) 89 45 220 98 0

E-Mail: ir@ringmetall.de

Über die Ringmetall Gruppe

Ringmetall ist ein international führender Spezialanbieter für Industrieverpackungen (Industrial Packaging). Das Unternehmen produziert hochsichere Verschlusssysteme und Innenhüllen für Industriefässer in der chemischen, pharmazeutischen sowie der lebensmittelverarbeitenden Industrie. Darüber hinaus bietet Ringmetall innovative Verpackungslösungen für die Getränkeindustrie an. Mit Produkten, die zu einem hohen Anteil recyclebar sind, leistet das Unternehmen einen Beitrag zur Stärkung der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit seiner Endkunden. Neben der Konzernzentrale in München ist die Unternehmensgruppe mit weltweiten Produktions- und Vertriebsniederlassungen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Italien, Polen, der Türkei, den Niederlanden, Finnland sowie China und den USA vertreten.