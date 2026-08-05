EQS-News: Erfolgreiches erstes Halbjahr mit anhaltender Dynamik im Segment Research – Ausblick für das Gesamtjahr angepasst

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Erfolgreiches erstes Halbjahr mit anhaltender Dynamik im Segment Research – Ausblick für das Gesamtjahr angepasst



05.08.2026 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

Erfolgreiches erstes Halbjahr mit anhaltender Dynamik im Segment Research – Ausblick für das Gesamtjahr angepasst

Starke Geschäftsentwicklung mit 6,2 % organischem [1] Umsatzwachstum und 7,7 % organischem Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses

[1] Segment Research mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,2 %; Zeitschriftenportfolio wächst dank Marktführerschaft in Open Access (OA) schneller als der Markt

Der Einsatz von KI beschleunigt den wissenschaftlichen Fortschritt. KI-Tools tragen zur Vereinfachung des Publikationsprozesses bei, fördern die Verbreitung vertrauenswürdigen Wissens und tragen zur Wahrung der Forschungsintegrität bei

Free Cash Flow verbesserte sich um € 64 Millionen auf € 268 Millionen; Nettoverschuldung liegt bei € 1,2 Milliarden und der Verschuldungsgrad bei 1,6x

Prognose 2026 angepasst: Organisches Umsatzwachstum von rund 6 % (zuvor 5 % bis 6 %) bei einer Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um mindestens 30 Basispunkte (zuvor etwa 30 Basispunkte)

Veräußerung des Publikumsmediengeschäfts angekündigt. Die Transaktion wird sich voraussichtlich positiv auf das bereinigte Betriebsergebnis des Segments Research auswirken

Die vollständige Pressemitteilung H1 2026 mit Anhang finden Sie hier.



Berlin, 5. August 2026

Springer Nature erzielte im ersten Halbjahr 2026 starke Ergebnisse. Die Umsatzerlöse für diesen Zeitraum stiegen auf € 939,8 Millionen (H1 2025: € 925,9 Millionen), was einem organischen Wachstum von 6,2 % entspricht. Wesentlicher Wachstumstreiber war das Segment Research mit einer anhaltenden Stärke im Zeitschriftengeschäft. Dazu trugen insbesondere die Full Open Access (FOA)-, Nature- und Springer-Portfolios bei.

Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf € 246,2 Millionen (H1 2025: € 240,6 Millionen) und verzeichnete damit ein organisches Wachstum von 7,7 %, bedingt durch einen vorteilhaften Produktmix und operative Skaleneffekte.

Frank Vrancken Peeters, der Vorstandsvorsitzende (Chief Executive Officer, CEO) von Springer Nature, sagte: “Wir haben ein starkes erstes Halbjahr erzielt, wobei unser Segment Research den Markt erneut übertroffen hat. Dies unterstreicht unsere führende Position im Bereich Open Access, den Einsatz KI-gestützter Tools sowie unsere kontinuierlichen Investitionen in Wachstum. Im ersten Halbjahr haben wir 39 neue Zeitschriften sowie Nature Books, unsere neue Marke für wissenschaftliche Bücher, eingeführt. Vor dem Hintergrund der positiven Geschäftsentwicklung haben wir unsere Prognose angepasst und erwarten nun für 2026 ein organisches Umsatzwachstum von rund 6 %.”

Segmente

Das Segment Research verzeichnete Umsatzerlöse von € 748,0 Millionen (H1 2025: € 730,7 Millionen) mit einem organischen Umsatzwachstum von 7,2 %. Dies war vor allem auf die Entwicklung des Fachzeitschriftenportfolios zurückzuführen. Die Zahl der veröffentlichten Artikel stieg um rund 13 % und lag damit deutlich über dem geschätzten Marktwachstum von rund 8 % im gleichen Zeitraum.

Zur Jahresmitte waren nahezu alle Vertragsverlängerungen für das Jahr 2026 abgeschlossen.

Im ersten Halbjahr 2026 hat das Unternehmen 39 neue Zeitschriften eingeführt, darunter Nature Progress Oncology, Nature Progress Brain Health, Scientific Reviews, eine multidisziplinäre Schwesterzeitschrift von Scientific Reports, die narrative Reviews veröffentlicht, sowie BMC Sustainability und 14 neue Titel der Discover-Reihe, darunter Discover Telecommunications.

Im Juli hat Springer Nature Nature Books vorgestellt, ein neues Imprint, das die wissenschaftliche Expertise der Nature-Redaktion mit der führenden Stellung des Unternehmens im Bereich akademischer Bücher vereint.

Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen 19 neue transformative Vereinbarungen (Transformative Agreements, TAs) mit nationalen Konsortien, staatlichen Stellen und Forschungseinrichtungen abgeschlossen, um den Übergang zu Open Access weiter voranzutreiben. Damit stieg die Gesamtzahl der zum Ende des Berichtszeitraums bestehenden TAs auf 101. Die transformativen Vereinbarungen von Springer Nature umfassen mittlerweile mehr als 4.400 Einrichtungen.

Springer Nature investiert weiterhin in KI und Technologie und baut dabei auf seine vertrauenswürdigen Marken, Inhalte und seine umfassende fachliche Expertise. KI treibt den wissenschaftlichen Fortschritt voran, und Springer Nature setzt Künstliche Intelligenz gezielt ein, um den Publikationsprozess weiterzuentwickeln, die Integrität der Forschung zu stärken und die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse zu verbessern.

Im ersten Halbjahr 2026 wurden bereits mehr als 60 % aller Einreichungen über SNAPP, die integrierte KI-gestützte Publikationsplattform von Springer Nature, bearbeitet. Nature Research Assistant, ein KI-Tool für Forschende, das sich derzeit in der Beta-Phase befindet, wurde um die Funktion Manuscript Adviser erweitert. Diese unterstützt Autor*innen dabei, die wissenschaftliche Aussagekraft ihrer Manuskripte zu verbessern und so das Vertrauen in deren Qualität bereits vor der Einreichung zu stärken.

Die Umsatzerlöse mit Büchern stiegen, wobei sowohl das Print- als auch das Digitalgeschäft zum Wachstum beitrugen. Der Umsatz im digitalen Buchgeschäft profitierte von der zeitlichen Verschiebung der Auslieferung von E-Book-Paketen an institutionelle Kunden.

Die Umsatzerlöse im Servicegeschäft profitierten vom Wachstum bei Text- und Data-Mining-Lösungen (TDM) für Unternehmenskunden, das die Auswirkungen eines schwierigeren Marktumfelds für Werbedienstleistungen und Talent Services in den USA teilweise ausglich. Springer Nature hat kürzlich eine Partnerschaft im Rahmen von ARC3 AI mit einer führenden Plattform für medizinische Informationen bekannt gegeben. ARC3 ermöglicht Kunden den Zugang zu vertrauenswürdigen wissenschaftlichen Inhalten in KI-gestützten Umgebungen.

Das organische Wachstum des bereinigten Betriebsergebnisses lag bei 8,2 %. Das bereinigte Betriebsergebnis stieg auf € 228,7 Millionen (H1 2025: € 219,6 Millionen) und lag damit im Berichtszeitraum über dem Umsatzwachstum, getragen von operativen Skaleneffekten und Effizienzmaßnahmen.

Im ersten Halbjahr hat Springer Nature angekündigt, sein Publikumsmediengeschäft, bestehend aus Scientific American in den USA und Spektrum der Wissenschaft in Deutschland, zu veräußern. Scientific American wurde am 24. Juni 2026 von der LabX Media Group übernommen. Der Verkauf von Spektrum der Wissenschaft an GeraNova Bruckmann wurde am 31. Juli 2026 abgeschlossen.

Über die finanziellen Konditionen der Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart. Scientific American und Spektrum der Wissenschaft trugen im Geschäftsjahr 2025 gemeinsam rund € 25 Millionen zum Umsatz des Segments Research bei. Die beiden Transaktionen werden sich leicht positiv auf das bereinigte Betriebsergebnis auswirken.

Das Segment Health verzeichnete Umsatzerlöse von € 89,9 Millionen (H1 2025: € 90,4 Millionen) und ein organisches Umsatzwachstum von 1,3 %. Die Geschäftsentwicklung profitierte vom Wachstum in der DACH-Region, das die rückläufige Entwicklung im Bereich International Healthcare sowie in den Niederlanden teilweise ausglich. Im Bereich International Healthcare belasteten das wirtschaftlich und regulatorisch unsichere Umfeld die Marketingausgaben der Pharmaindustrie . In den Niederlanden war die Umsatzentwicklung erwartungsgemäß durch einen anspruchsvollen Vorjahresvergleich beeinflusst, da das erste Halbjahr 2025 von der Einführung einer neuen Ausgabe des Schlichting-Tests zur Beurteilung der Sprachentwicklung profitiert hatte.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Health stieg organisch um 1,2 % auf € 15,3 Millionen (H1 2025: € 15,4 Millionen), weitgehend im Einklang mit dem Umsatzwachstum.

Das Segment Education erzielte Umsatzerlöse in Höhe von € 102,8 Millionen (H1 2025: € 105,5 Millionen), was einem organischen Wachstum von 3,5 % entsprach. Das Umsatzwachstum wurde vor allem durch das südliche Afrika mit einer soliden Entwicklung in Simbabwe, die vorgezogene zeitliche Verschiebung bei Bestellungen in Westeuropa sowie das Wachstum in Indien getragen. Teilweise ausgeglichen wurde diese Entwicklung durch niedrigere Umsätze in Argentinien infolge eines anspruchsvollen Vorjahresvergleichs, da das erste Halbjahr 2025 von einem großen Regierungsauftrag profitiert hatte.

Der berichtete Umsatz ging hingegen um 2,6 %, vor allem aufgrund der Hyperinflation in Argentinien sowie der Stärke des Euro gegenüber der indischen Rupie.

Das bereinigte Betriebsergebnis im Segment Education erhöhte sich organisch um 4,4 % auf € 2,3 Millionen (H1 2025: € 5,5 Millionen). Auf berichteter Basis ging das bereinigte Betriebsergebnis aufgrund negativer Währungseffekte wie oben beschrieben um 58,8 % zurück.

Ausblick

Im März hatte das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2026 ein organisches Umsatzwachstum von 5 % bis 6 % sowie eine Verbesserung der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um etwa 30 Basispunkte prognostiziert. Nun erwartet das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von rund 6 % und einen Anstieg der organischen bereinigten operativen Ergebnismarge um mindestens 30 Basispunkte.

Alexandra Dambeck, Vorständin Finanzen (Chief Financial Officer, CFO) von Springer Nature, sagte: “Die starke Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 sowie unsere angepasste Prognose belegen die Stärke unseres Portfolios und unsere anhaltende Fähigkeit, das bereinigte Betriebsergebnis schneller als den Umsatz zu steigern und gleichzeitig in Initiativen zu investieren, die langfristiges Wachstum fördern.”

Für weitere Informationen:

Investoren & Analysten Medien

Tom Waldron +44 7345 472955 Cornelius Rahn +49 30 82787 5892

tom.waldron@springernature.com cornelius.rahn@springernature.com

Eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten findet um 14:00 MESZ statt. Einzelheiten sind zu finden unter https://ir.springernature.com.

Finanzüberblick

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse stiegen auf € 939,8 Millionen (H1 2025: € 925,9 Millionen), was einem organischen Wachstum von 6,2 % entspricht.

Bereinigtes Betriebsergebnis

Das bereinigte Betriebsergebnis erhöhte sich auf € 246,2 Millionen (H1 2025: € 240,6 Millionen) und verzeichnete damit ein organisches Wachstum von 7,7 %. Die organische bereinigte operative Ergebnismarge verbesserte sich um 38 Basispunkte.

Das berichtete Betriebsergebnis belief sich auf € 194,6 Millionen (H1 2025: € 192,6 Millionen). Eine Überleitung vom bereinigten Betriebsergebnis zum berichteten Betriebsergebnis ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Finanzergebnis

Im ersten Halbjahr 2026 belief sich das bereinigte Finanzergebnis auf einen Nettoaufwand von € 39,7 Millionen und lag damit über dem Vorjahreswert (H1 2025: Nettoaufwand von € 20,7 Millionen). Zwar wirkten sich die geringere Bankverschuldung sowie niedrigere Zinssätze positiv aus, dieser Effekt wurde jedoch überkompensiert durch den Wegfall der im Vorjahr entstandenen positiven Währungseffekte aus der Bewertung interner Verrechnungsposten, die sich im ersten Halbjahr 2026 nicht wiederholten.

Steuer

Die bereinigten Ertragsteuern in Höhe von € 65,5 Millionen (H1 2025: € 54,3 Millionen) entsprechen einer bereinigten Steuerquote von 31,7 % (H1 2025: 24,7 %). Die bereinigte Steuerquote des Vorjahres profitierte von der Nutzung steuerlicher Verlustvorträge, wodurch sich die bereinigten Ertragsteuern um € 21,1 Millionen verringerten.

Periodenergebnis je Aktie

Das bereinigte Periodenergebnis belief sich auf € 141,0 Millionen (H1 2025: € 165,8 Millionen). Bei einer gewichteten durchschnittlichen Anzahl von 198,9 Millionen ausstehenden Stammaktien ergibt sich für das erste Halbjahr 2026 ein bereinigtes Periodenergebnis je Aktie von € 0,71 (H1 2025: € 0,83). Das bereinigte Periodenergebnis je Aktie ging gegenüber dem Vorjahr erwartungsgemäß zurück. Zwar entwickelte sich das bereinigte Betriebsergebnis stark, dies wurde jedoch durch ungünstige Wechselkurseffekte auf das bereinigte Betriebsergebnis und auf das Finanzergebnis sowie durch die im Vorjahr enthaltenen steuerlichen Einmaleffekte mehr als ausgeglichen.

Das berichtete Periodenergebnis belief sich auf € 101,3 Millionen (H1 2025: € 129,4 Millionen) bei einem Periodenergebnis je Aktie von € 0,51 (H1 2025: € 0,65). Eine Überleitung vom bereinigten Periodenergebnis und vom bereinigten Periodenergebnis je Aktie auf die ausgewiesenen Kennzahlen ist der nachstehenden Tabelle zu entnehmen.

Cash Flow

Der Free Cash Flow stieg um € 63,8 Millionen auf € 267,6 Millionen, vor allem aufgrund einer verbesserten operativen Entwicklung sowie geringerer Zinszahlungen.

Nettoverschuldung

Die Nettoverschuldung betrug zum 30. Juni 2026 € 1.163 Millionen.

Das Unternehmen hat seine finanzielle Verschuldung im ersten Halbjahr 2026 weiter reduziert; zum 30. Juni 2026 lag der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverbindlichkeiten im Verhältnis zum bereinigten EBITDA) bei 1,6x und damit weiterhin innerhalb des Zielkorridors von 1,5x bis 2,0x.

Anmerkungen zu den zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält Aussagen über die zukünftige Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an Begriffen wie „plant“, „Ziele“, „beabsichtigt“, „setzt fort“, „glaubt“, „schätzt“, „erwartet“, „geht davon aus“, „beabsichtigt“, „kann“, „wird“ oder „sollte“ sowie an deren Verneinungen oder vergleichbaren Formulierungen zu erkennen. Die zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements. Sie unterliegen gewissen Risiken und Schwankungen, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und von Umständen abhängen, die möglicherweise eintreten oder auch nicht eintreten. Diese sind in anderen Veröffentlichungen beschrieben, insbesondere Risiko- und Chancenbericht des zusammengefassten Lageberichts, der im jüngsten Geschäftsbericht des Unternehmens enthalten ist und auf der Website des Unternehmens verfügbar ist.

Sollten sich diese Erwartungen und Annahmen als unzutreffend erweisen oder unvorhergesehene Risiken eintreten, kann der tatsächliche Geschäftsverlauf erheblich von den erwarteten Entwicklungen abweichen. Für die Richtigkeit dieser Prognosen übernehmen wir daher keine Haftung. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, in dieser Mitteilung enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu überarbeiten, sofern hierzu keine gesetzliche Verpflichtung besteht.

Verwendung alternativer Kennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht gemäß IFRS dargestellt sind und Posten ausschließen können, die für das Verständnis und die Beurteilung der finanziellen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich sein können. Diese Kennzahlen sollten weder isoliert noch als Ersatz für nach IFRS ausgewiesene Kennzahlen zur Profitabilität, Liquidität oder Unternehmensentwicklung betrachtet werden. Hinsichtlich der Definition der alternativen Kennzahlen „bereinigtes Betriebsergebnis“, „organische Marge des bereinigten Betriebsergebnisses“, „Free Cashflow“ und „organische Änderung“ verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen auf Seite 39 des Geschäftsberichts 2024 unter den Überschriften „Wesentliche Kennzahlen“ und „Sonstige finanzielle Steuerungsgrößen“, der auf der Investor-Relations-Website des Unternehmens verfügbar ist.

Über Springer Nature

Springer Nature ist einer der weltweit führenden Wissenschaftsverlage. Wir veröffentlichen eine der umfangreichsten Sammlungen an Zeitschriften und Büchern und setzen uns dafür ein, Forschungsergebnisse für alle frei verfügbar zu machen. Mit unseren führenden Marken, auf die seit über 180 Jahren Verlass ist, bieten wir technologiegestützte Produkte, Plattformen und Dienstleistungen an. So helfen wir Forschenden, neue Ideen zu entwickeln und ihre Entdeckungen zu teilen, unterstützen Gesundheitsfachkräfte dabei, auf dem neuesten Stand der medizinischen Forschung zu bleiben, und helfen Lehrenden, ihren Unterricht weiterzuentwickeln. Wir sind stolz darauf, den Fortschritt mitzugestalten. Gemeinsam mit der globalen Forschungsgemeinschaft arbeiten wir daran, Wissen zu teilen und die Welt, in der wir leben, besser zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie auf about.springernature.com und @SpringerNature.

1Organisch: In der organischen Änderung bleiben Effekte von Wechselkurs- und Portfolioveränderungen gegenüber dem Vorjahr unberücksichtigt. Im ersten Halbjahr 2026 umfassen die Portfolioveränderungen den Verkauf von Scientific American aus dem Segment Research.