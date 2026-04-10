SM Wirtschaftsberatungs Aktie
WKN DE: A1RFMZ / ISIN: DE000A1RFMZ1
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10.04.2026 11:57:13
EQS-News: Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG
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EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG
/ Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Sindelfingen, den 10. April 2026
Corporate News
Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG:
Zum Ende der Annahmefrist wurden 31.964 Aktien von Aktionären zu je EUR 5,00 angedient, insgesamt somit ein Volumen von EUR 159.820,00. Insgesamt werden 30.000 Aktien eingezogen, die zusätzlichen 1.964 Stücke verbleiben bei der Gesellschaft.
Nach Einzug der 30.000 Aktien wird das Grundkapital von EUR 3,93 Mio. auf EUR 3,90 Mio. reduziert. Der Bestand an eigenen Aktien beträgt danach 8.060 Stück.
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Kontakt IR und PR und mitteilende Person:
Martin Schmitt
Impressum:
SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SM Wirtschaftsberatungs AG
|Fronäckerstraße 34
|71063 Sindelfingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)70 31 - 46909-60
|E-Mail:
|info@smw-ag.de
|Internet:
|www.smw-ag.de
|ISIN:
|DE000A1RFMZ1
|WKN:
|A1RFMZ
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2306528
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2306528 10.04.2026 CET/CEST
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