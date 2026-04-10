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10.04.2026 11:57:13

EQS-News: Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG

EQS-News: SM Wirtschaftsberatungs AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf
Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG

10.04.2026 / 11:57 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Sindelfingen, den 10. April 2026

Corporate News

Ergebnis des angebotenen Aktienrückkaufs der SM Wirtschaftsberatungs AG:

Zum Ende der Annahmefrist wurden 31.964 Aktien von Aktionären zu je EUR 5,00 angedient, insgesamt somit ein Volumen von EUR 159.820,00. Insgesamt werden 30.000 Aktien eingezogen, die zusätzlichen 1.964 Stücke verbleiben bei der Gesellschaft.

Nach Einzug der 30.000 Aktien wird das Grundkapital von EUR 3,93 Mio. auf EUR 3,90 Mio. reduziert. Der Bestand an eigenen Aktien beträgt danach 8.060 Stück.

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Der Vorstand

Kontakt IR und PR und mitteilende Person:

Martin Schmitt
Vorstand
SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
info@smw-ag.de

Impressum:

SM Wirtschaftsberatungs Aktiengesellschaft
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
www.smw-ag.de, info@smw-ag.de
Tel.Nr.: +49 (0) 7031 – 469 09 60
HRB-Nr. 244984 AG Stuttgart
USt.-IdNr.: DE211264389, Finanzamt Böblingen
Vorstand: Martin Schmitt (Vorsitz), Steve Möhler
Aufsichtsratsvorsitzender: Reinhard Voss


10.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: SM Wirtschaftsberatungs AG
Fronäckerstraße 34
71063 Sindelfingen
Deutschland
Telefon: +49 (0)70 31 - 46909-60
E-Mail: info@smw-ag.de
Internet: www.smw-ag.de
ISIN: DE000A1RFMZ1
WKN: A1RFMZ
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2306528

 
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2306528  10.04.2026 CET/CEST

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