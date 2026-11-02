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02.11.2026 11:51:23

EQS-News: Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der ERWO Holding Aktiengesellschaft

EQS-News: HOFTEX GROUP AG / Schlagwort(e): Delisting
Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der ERWO Holding Aktiengesellschaft

02.11.2026 / 11:51 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hat die HOFTEX GROUP AG („Gesellschaft“, ISIN: DE0006760002 / WKN: 676000) über das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots zum Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft informiert. Demnach sind der ERWO Holding Aktiengesellschaft 88.115 Aktien zu einem Preis von EUR 4,65 je Aktie angedient worden. Dies entspricht 1,62% der Aktien der Gesellschaft. Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hält nach diesem Erwerb 86,41% der Gesellschaftsanteile.

Hof, 02. November 2026

HOFTEX GROUP AG
Der Vorstand

02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Hoftex Group AG
Fabrikzeile 21
95028 Hof
Deutschland
Telefon: ++49 9281 49-0
Fax: ++49 9281 49-216
E-Mail: IR@hoftexgroup.com
Internet: www.hoftexgroup.com
ISIN: DE0006760002
WKN: 676000
Börsen: Freiverkehr in München (m:access)
LEI Code: 5299009PGHLRW80C2M04
EQS News ID: 2426514

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2426514  02.11.2026 CET/CEST

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