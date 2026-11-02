HOFTEX GROUP Aktie
WKN: 676000 / ISIN: DE0006760002
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02.11.2026 11:51:23
EQS-News: Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots der ERWO Holding Aktiengesellschaft
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EQS-News: HOFTEX GROUP AG
/ Schlagwort(e): Delisting
Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hat die HOFTEX GROUP AG („Gesellschaft“, ISIN: DE0006760002 / WKN: 676000) über das Ergebnis des freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots zum Erwerb sämtlicher nicht von ihr gehaltenen Aktien der Gesellschaft informiert. Demnach sind der ERWO Holding Aktiengesellschaft 88.115 Aktien zu einem Preis von EUR 4,65 je Aktie angedient worden. Dies entspricht 1,62% der Aktien der Gesellschaft. Die ERWO Holding Aktiengesellschaft hält nach diesem Erwerb 86,41% der Gesellschaftsanteile.
Hof, 02. November 2026
HOFTEX GROUP AG
Der Vorstand
02.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Hoftex Group AG
|Fabrikzeile 21
|95028 Hof
|Deutschland
|Telefon:
|++49 9281 49-0
|Fax:
|++49 9281 49-216
|E-Mail:
|IR@hoftexgroup.com
|Internet:
|www.hoftexgroup.com
|ISIN:
|DE0006760002
|WKN:
|676000
|Börsen:
|Freiverkehr in München (m:access)
|LEI Code:
|5299009PGHLRW80C2M04
|EQS News ID:
|2426514
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2426514 02.11.2026 CET/CEST
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