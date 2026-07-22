CHAPTERS Group Aktie

CHAPTERS Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.07.2026 20:45:54

EQS-News: Erhöhung des Eigenkapitals zur Beschleunigung des Wachstums

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Erhöhung des Eigenkapitals zur Beschleunigung des Wachstums

22.07.2026 / 20:45 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wie mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 22.07.2026 veröffentlicht, hat die CHAPTERS Group AG erfolgreich eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Durch die Ausgabe von 1.521.938 neuen Aktien zu EUR 42,00 je Aktie fließen dem Unternehmen ca. EUR 64 Mio. Eigenkapital zu.

Die Transaktion wurde von vier der größten langfristigen Aktionäre des Unternehmens unterstützt, darunter Mitch Rales, Stravaigin, das Family Office von Daniel Ek und Sator Grove Holdings, sowie von einem weiteren institutionellen Aktionär. Dies unterstreicht zusätzlich ihr gemeinsames Bekenntnis zur langfristigen Wachstumsstrategie von CHAPTERS.

Jan-Hendrik Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, kommentiert:

„Wir freuen uns darauf, CHAPTERS durch die Kombination aus starkem organischem Wachstum und gezielten Akquisitionen weiter aufzubauen. Über die gesamte Gruppe hinweg sehen wir vielfältige Möglichkeiten, Kapital in unsere bestehenden Unternehmen zu reinvestieren. Zugleich wird unsere Pipeline an herausragenden Softwareunternehmen, die die CHAPTERS-Familie langfristig hervorragend ergänzen würden, zunehmend attraktiver.

Die heutige Kapitalerhöhung verschafft uns zusätzliche Flexibilität, diese Chancen zu nutzen. Unser besonderer Dank gilt unseren größten langfristigen Aktionären, die diese Finanzierung mitgetragen haben. Ihr anhaltendes Vertrauen bestärkt uns in unserem langfristigen Ansatz.

Besonders stolz bin ich darauf, dass unser Team nicht nur attraktive Akquisitionen identifiziert, sondern die erworbenen Unternehmen auch weiter verbessert und zugleich das organische Wachstum im gesamten Portfolio stärkt – wie die jüngste Anhebung unserer Prognose für das organische Wachstum zeigt.

Wir sind überzeugt, dass die Kombination aus disziplinierter Kapitalallokation, operativer Exzellenz und einer wachsenden Pipeline an Akquisitionsmöglichkeiten CHAPTERS eine hervorragende Grundlage für langfristige Wertschöpfung bietet."


22.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912001BNTWG0PIZYX13
EQS News ID: 2370248

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2370248  22.07.2026 CET/CEST

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu CHAPTERS Group AG

mehr Nachrichten