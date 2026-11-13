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13.11.2026 19:15:03

EQS-News: Erhöhung des Eigenkapitals zur Beschleunigung des Wachstums

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Erhöhung des Eigenkapitals zur Beschleunigung des Wachstums

13.11.2026 / 19:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wie mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.11.2026 veröffentlicht, hat die CHAPTERS Group AG erfolgreich eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Durch die Ausgabe von 1.590.908 neuen Aktien zu EUR 44,00 je Aktie fließen dem Unternehmen EUR 70 Mio. Eigenkapital zu.

Jan-Hendrik Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, kommentiert:

„Das Kapital, das wir im Juli aufgenommen haben, haben wir bereits nahezu vollständig investiert.

In den vergangenen Wochen haben unsere Plattform Heads zahlreiche vielversprechende Akquisitionsmöglichkeiten aufgezeigt, als wir zu Beginn des Jahres erwartet hatten. KI eröffnet uns die Chance, grundlegend neu zu denken, wie ganze Branchen funktionieren.

Das sind großartige Neuigkeiten.

CHAPTERS verfügt über eine ausgesprochen langfristig orientierte Kapitalbasis, wie die erneute Unterstützung unserer größten Aktionäre bei der heutigen Platzierung zeigt. Gleichzeitig vereint unser Team außergewöhnliche Talente auf höchstem Niveau. Diese Kombination bietet uns eine hervorragende Ausgangslage in einer Welt, die durch KI grundlegend verändert werden kann.

CHAPTERS wird 2027 nicht nur als größeres, sondern auch als deutlich besseres Unternehmen beginnen.“


13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CHAPTERS Group AG
Falkenried 29
20251 Hamburg
Deutschland
Telefon: + 49 (0) 40 / 20 95 02 69
Fax: + 49 (0) 40 / 20 96 87 92
E-Mail: ir@chaptersgroup.com
Internet: www.chaptersgroup.com
ISIN: DE0006618309, DE000A254TL0
WKN: 661830, A254TL
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 3912001BNTWG0PIZYX13
EQS News ID: 2434810

 
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2434810  13.11.2026 CET/CEST

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