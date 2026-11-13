CHAPTERS Group Aktie
WKN: 661830 / ISIN: DE0006618309
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13.11.2026 19:15:03
EQS-News: Erhöhung des Eigenkapitals zur Beschleunigung des Wachstums
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EQS-News: CHAPTERS Group AG
/ Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
Wie mit der Ad-hoc-Mitteilung vom 13.11.2026 veröffentlicht, hat die CHAPTERS Group AG erfolgreich eine Kapitalerhöhung abgeschlossen. Durch die Ausgabe von 1.590.908 neuen Aktien zu EUR 44,00 je Aktie fließen dem Unternehmen EUR 70 Mio. Eigenkapital zu.
Jan-Hendrik Mohr, CEO der CHAPTERS Group AG, kommentiert:
„Das Kapital, das wir im Juli aufgenommen haben, haben wir bereits nahezu vollständig investiert.
In den vergangenen Wochen haben unsere Plattform Heads zahlreiche vielversprechende Akquisitionsmöglichkeiten aufgezeigt, als wir zu Beginn des Jahres erwartet hatten. KI eröffnet uns die Chance, grundlegend neu zu denken, wie ganze Branchen funktionieren.
Das sind großartige Neuigkeiten.
CHAPTERS verfügt über eine ausgesprochen langfristig orientierte Kapitalbasis, wie die erneute Unterstützung unserer größten Aktionäre bei der heutigen Platzierung zeigt. Gleichzeitig vereint unser Team außergewöhnliche Talente auf höchstem Niveau. Diese Kombination bietet uns eine hervorragende Ausgangslage in einer Welt, die durch KI grundlegend verändert werden kann.
CHAPTERS wird 2027 nicht nur als größeres, sondern auch als deutlich besseres Unternehmen beginnen.“
13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CHAPTERS Group AG
|Falkenried 29
|20251 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+ 49 (0) 40 / 20 95 02 69
|Fax:
|+ 49 (0) 40 / 20 96 87 92
|E-Mail:
|ir@chaptersgroup.com
|Internet:
|www.chaptersgroup.com
|ISIN:
|DE0006618309, DE000A254TL0
|WKN:
|661830, A254TL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|3912001BNTWG0PIZYX13
|EQS News ID:
|2434810
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2434810 13.11.2026 CET/CEST
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