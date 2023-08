EQS-News: Erlebnis Akademie AG mit Besucherwachstum im ersten Halbjahr bei 9,0 Mio. Euro Umsatz

EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Erlebnis Akademie AG mit Besucherwachstum im ersten Halbjahr bei 9,0 Mio. Euro Umsatz



24.08.2023 / 15:00 CET/CEST

Bad Kötzting, 24. August 2023 Die Erlebnis Akademie AG hat heute die Zahlen zum ersten Halbjahr 2023 veröffentlicht und erzielte demnach auf Konzernebene einen Umsatz von 9,0 Mio. Euro nach 6,9 Mio. Euro im Vorjahr. Das im ersten Halbjahr aufgrund der Saisonalität üblicherweise negative operative Ergebnis (EBIT) lag bei -2,1 Mio. Euro nach -2,7 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Auf Ebene des EBITDA ist es in den ersten sechs Monaten bereits gelungen, mit 1,1 Mio. Euro ein positives Ergebnis auszuweisen (6M/2022: -0,4 Mio. Euro).

Der Tourismus in den Regionen unserer Standorte und unsere Besucherzahlen entwickeln sich langsamer als erwartet zurück auf das Niveau vor der Pandemie. Mit in Summe 871.720 (+19 %) Besuchern in den ersten sechs Monaten haben wir aber alle Vorjahre übertroffen. Gleichzeitig muss man sagen, dass wir noch nicht das volle Potenzial unserer 13 Standorte ausschöpfen konnten, berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. Sehr erfreulich war das Besucheraufkommen an unserem Neustandort in Irland mit über 110.000 Personen in sechs Monaten. Damit war der neue Standort auch gleichzeitig einer der erfolgreichsten Standorte bei den Besucherzahlen in einem Sechsmonatszeitraum jemals.

Der neu errichtete und ebenfalls 2022 eröffnete Standort in Kanada blieb aufgrund der Waldbrände in Quebec und einem Abflachen des Tourismus in den Naherholungsgebieten rund um Montreal noch hinter den geplanten Besucherzahlen zurück. Der Standort in Kanada liegt in einer Region, die von den Bränden selbst nicht betroffen ist. Bis die Brände in den umliegenden Waldgebieten aber abschließend gelöscht sind, bleiben die gewohnten Besucherströme in der gesamten Region teilweise aus. Bernd Bayerköhler, CEO der Erlebnis Akademie AG: Der Baumwipfelpfad in Kanada hat leider seine Potenziale in den ersten sechs Monaten noch nicht ausschöpfen können. In der Region gab es lange Zeit Ausgehwarnungen wegen Smog, aber die Lage dort hat sich wieder beruhigt. Wir sind daher zuversichtlich, dass nicht nur die über vier Millionen Bewohner der Metropolregion Montreal wieder verstärkt in die Laurentides strömen werden.

Die Erlebnis Akademie plant abweichend zur bislang umgesetzten Wachstumsstrategie, die im Durchschnitt zwei neue Baumwipfelpfade pro Jahr vorsieht, für das Jahr 2023 erstmals keine Neueröffnungen aufgrund der unsicheren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Auswirkungen Ukrainekrise etc.). Attraktive Neustandorte in Europa mit projektiertem Baubeginn ab 2024 sind in Planung und Prüfung. Auch verschiedene Erweiterungsprojekte an einzelnen bestehenden Standorten werden aktuell geprüft. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 erwartet das Unternehmen unter der Voraussetzung, dass sich keine weiteren Einschränkungen der Reisetätigkeiten ergeben, einen Konzernumsatz am unteren Ende der Bandbreite von 26,7 Mio. bis 29,9 Mio. . Auf Konzernebene rechnet das Unternehmen mit einem EBIT im mittleren bis unteren Bereich der Bandbreite von 1,9 Mio. bis 4,7 Mio. .

Hinweis: Der Quartalsbericht zum zweiten Quartal 2023 steht Investoren auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoe (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt vier Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2022 besuchten insgesamt mehr als 2,4 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von unter normalen Rahmenbedingungen durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

