EQS-News: Erlebnis Akademie AG setzt Wachstumskurs mit starker Ergebnisverbesserung 2025 und konkretisierten Projektplanungen fort

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Erlebnis Akademie AG setzt Wachstumskurs mit starker Ergebnisverbesserung 2025 und konkretisierten Projektplanungen fort



30.06.2026 / 15:00 CET/CEST

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Erlebnis Akademie AG setzt Wachstumskurs mit starker Ergebnisverbesserung 2025 und konkretisierten Projektplanungen fort

Operatives Ergebnis (EBIT) 2025 bei 0,89 Mio. Euro nach 0,32 Mio. Euro (+178,1 %); EBITDA 2025 bei 6,2 Mio. Euro nach 6,1 Mio. Euro im Vorjahr

Umsatz 2025 mit 24,8 Mio. Euro nur leicht rückläufig (-1,2 %)

Zwei konkrete Neustandorte in der Baugenehmigungsphase und Erweiterungen bestehender Standorte zu Tagesdestinationen erfolgreich fortgeführt

Prognose 2026: wachsender Konzernumsatz in der Bandbreite von 25,7 Mio. Euro bis 27,6 Mio. Euro; Konzern-EBITDA in der Bandbreite von 6,2 Mio. Euro bis 7,4 Mio. Euro; Konzern-EBIT von 1,0 Mio. Euro bis 2,2 Mio. Euro

Bad Kötzting, 30. Juni 2026 – Die Erlebnis Akademie AG hat heute den Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht und bestätigt darin die vorläufigen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2025. Demnach konnte das operative Ergebnis bei einem Umsatz auf Vorjahresniveau nachhaltig gesteigert werden und ist damit im zweiten Jahr in Folge wieder positiv: Das EBIT 2025 erreichte 0,89 Mio. Euro (+178,1 % gegenüber Vorjahr), das EBITDA lag bei 6,2 Mio. Euro, nach 6,1 Mio. im Jahr zuvor. Die Ertragskennzahlen liegen innerhalb der Prognose. Beim Konzernumsatz erzielte eak 2025 24,8 Mio. Euro und lag somit leicht um 1,2 % unter dem Umsatz des Vorjahres (25,1 Mio. Euro).

„Durch sehr gezielte Maßnahmen an unseren Kostenstrukturen ist es uns gelungen, das operative Ergebnis weiter zu steigern“, berichtet Christoph Blaß, CFO der Erlebnis Akademie AG. „Gleichzeitig konnten wir unser Unternehmen 2025 auch operativ weiterentwickeln: Mit neuen zusätzlichen Attraktionen für unsere Gäste, ausgeweiteten Winterilluminationen, einem Bärengehege und einem in diesem Jahr gestarteten Abenteuergolfplatz haben wir gute Voraussetzungen für weiteres Besucher– und Umsatzwachstum geschaffen.“

2025 sowie im laufenden Geschäftsjahr 2026 steht insbesondere die Weiterentwicklung und der Ausbau der bestehenden Baumwipfelpfadstandorte zu Tagesdestinationen im Fokus. Durch erweiternde Attraktionen wie Tiergehege, Minigolfanlagen und Hochseilparcours werden durch einen vergleichsweise geringen Kostenaufwand zusätzliche Umsatzpotenziale geschaffen. Darüber hinaus hat die Erlebnis Akademie AG aktuell zwei Neustandorte in fortgeschrittenem Projektstatus: Im Jahr 2027/28 sollen mit Kroatien (Istrien) und Großbritannien (Nordirland) zwei Baumwipfelpfade als Minderheitenbeteiligung eröffnet werden. Beide Länder kämen neu in das Portfolio der Erlebnis Akademie AG.

„Wir haben von Anfang an nach dem Motto ‚die begehrtesten Standorte sind rar‘ gehandelt und konzentrieren uns daher bei der Suche nach möglichen Optionen auf sehr ausgewählte, attraktive Regionen, in denen wir die besten Wachstumspotentiale sehen“, sagt Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher der Erlebnis Akademie AG. „Mit den beiden fortschreitenden Projekten werden wir zwei zusätzliche Länder in unser Portfolio aufnehmen, in denen wir vorher noch nicht tätig waren und mit bewährten Joint-Venture-Partnern arbeiten.“

Die Erlebnis Akademie AG erwartet auch mittelfristig eine positive Geschäftsentwicklung. Beim Konzernumsatz 2026 prognostiziert das Unternehmen einen Wert in der Bandbreite von 25,7 Mio. Euro bis 27,6 Mio. Euro, nach 24,8 Mio. Euro im Jahr 2025. Bei den Ertragskennzahlen erwartet eak 2026 ein Konzern-EBITDA in der Bandbreite von 6,2 Mio. Euro bis 7,4 Mio. Euro sowie ein Konzern-EBIT von 1,0 Mio. Euro bis 2,2 Mio. Euro.

Hinweis: Der testierte Konzernabschluss 2025 ist Investoren auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung gestellt.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet, 12 davon befinden sich heute noch im Bestand der Erlebnis Akademie. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)], Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten betreibt das Unternehmen zusätzlich insgesamt vier Abenteuerwälder. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2025 besuchten insgesamt mehr als 2,1 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. einer Minderheitenbeteiligung). Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich von jährlich zwei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

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