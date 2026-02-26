Ernst Russ Aktie

26.02.2026 09:04:23

EQS-News: Ernst Russ AG baut Engagement im Multipurpose-Segment aus

EQS-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Ankauf
Ernst Russ AG baut Engagement im Multipurpose-Segment aus

26.02.2026 / 09:04 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Hamburg, 26. Februar 2026 – Mit dem Erwerb von zwei Multipurpose-Schiffen, der MS „Ronnie“ und der MS „Charlie“, treibt die Ernst Russ-Gruppe die strategische Entwicklung ihrer Flotte weiter voran. Die Transaktion ist ein wichtiger Baustein in der langfristigen Flottenstrategie und unterstreicht den Anspruch des Unternehmens, in ausgewählten Segmenten nachhaltig zu wachsen.

Beide Schiffe sind für sieben Jahre an dship Carriers, ein europäisches auf Projektladung spezialisiertes und weltweit agierendes Unternehmen, verchartert. Diese gesicherte Beschäftigung für beide Schiffe stärkt die langfristige Einnahmebasis der Gruppe, erhöht die Visibilität künftiger Cashflows und unterstreicht den nachhaltigen und planbaren Charakter der Investition. Als moderne Einheiten tragen die Schiffe zugleich maßgeblich zur Verjüngung und Zukunftsfähigkeit der gesamten Reedereiflotte der Ernst Russ-Gruppe bei. Die Übergabe beider Schiffe soll noch im ersten Quartal 2026 erfolgen.

Die erworbenen Schiffe sind 2021/2022 gebaute Multipurpose-Schiffe des Typs F500 (rd. 12.500 dwt) mit zwei Liebherr-Bordkränen für Tandemhübe bis 500 Tonnen und ermöglichen dank ihrer flexiblen Auslegung den kombinierten Transport von Schwergut und Projektladung sowie einer Vielzahl an herkömmlicher Massen- und Stückgutladung.

„Mit diesem Deal entwickeln wir unser Portfolio gezielt weiter und erhöhen unser Exposure in einem attraktiven Segment. Die aktuelle Marktsituation mit begrenztem Angebot und robuster Nachfrage bietet eine solide Grundlage für nachhaltige Erträge“, sagt Co-CEO und Chief Commercial Officer Joseph Schuchmann.
MS „Charlie“ – ein modernes Multipurpose-Schiff des Typs F500 mit zwei Liebherr-Bordkränen. © dship Carriers

Am 25. März 2026 veröffentlich die Ernst Russ AG ihren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025. 

Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von aktuell 25 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt, und hat zwei weitere Schiffe bestellt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.

Kontakt:
Ernst Russ AG
Anika Hillmer
Investor Relations
Tel. +49 40 88 88 1 1800
E-Mail: ir@ernst-russ.de

26.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Ernst Russ AG
Elbchaussee 370
22609 Hamburg
Deutschland
Telefon: +49 (0)40 88881-0
Fax: +49 (0)40 88881-199
E-Mail: ir@ernst-russ.de
Internet: www.ernst-russ.de
ISIN: DE000A161077
WKN: A16107
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2281872

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2281872  26.02.2026 CET/CEST

