EQS-News: Ernst Russ AG – Update Q3 2025 – Transformationsprozess erfolgreich fortgesetzt

Angesichts eines weiterhin anspruchsvollen geopolitischen Umfelds zeigt sich die Ernst Russ AG in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 erfolgreich und strategisch gut positioniert. Konsequent hat die Gruppe ihre neue Strategie verfolgt, das Portfolio gezielt zu optimieren und die eigene Präsenz am Kapitalmarkt zu stärken.

Im 3. Quartal 2025 bewegen sich die Umsatzerlöse mit 39,4 Mio. EUR (Vorjahresvergleichszeitraum: 41,5 Mio. EUR) weiterhin auf einem sehr stabilen Niveau. Das Betriebsergebnis (EBIT) hat sich im Vergleich zum Vorjahresvergleichszeitraum von 14,8 Mio. EUR auf 22,1 Mio. EUR erhöht. In den ersten neun Monaten hat die Ernst Russ-Gruppe Umsatzerlöse in Höhe von 119,2 Mio. EUR (Vorjahresvergleichszeitraum: 129,1 Mio. EUR) und ein EBIT in Höhe von 77,6 Mio. EUR (Vorjahresvergleichszeitraum: 51,3 Mio. EUR) erzielt. Das Konzernperiodenergebnis, das auf die Aktionäre der Ernst Russ AG entfällt, beläuft sich auf 54,6 Mio. EUR (Vorjahresvergleichszeitraum: 33,9 Mio. EUR). Die Ernst Russ-Gruppe verfügt weiterhin über eine sehr starke Eigenkapitalquote von 87,0 % (31. Dezember 2024: 75,0 %).

Zum Jahresende hat die ER-Gruppe ihre Prognose dahingehend konkretisiert, dass sie nunmehr von Umsatzerlösen in einer Bandbreite zwischen 152 und 162 Mio. EUR ausgeht. Unter Berücksichtigung von Schiffsverkäufen wird sich die prognostizierte Bandbreite für das Betriebsergebnis auf 87 bis 102 Mio. EUR belaufen.

„Mit den jüngsten Maßnahmen, wie dem weiteren Erwerb nicht-strategischer Minderheitsanteile, setzen wir unsere klare Strategie fort und stellen uns konsequent auf die kommenden Opportunitäten der Branche ein“, sagt Co-CEO und Chief Financial Officer Dr. Christopher Eilers. „Mit Investitionsdisziplin und Geduld werden wir die Ernst Russ AG konsequent weiterentwickeln. Darüber hinaus werden wir die Kapitalmärkte aktiv und transparent in unseren Transformationsprozess einbinden“, ergänzt Co-CEO und Chief Commercial Officer Joseph Schuchmann.

Den Neunmonatsbericht 2025 in deutscher und in englischer Sprache sowie die aktuelle Investorenpräsentation der Ernst Russ AG können Sie unter www.ernst-russ.de herunterladen.

Über die Ernst Russ AG:

Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 26 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt, und hat zwei weitere Schiffe bestellt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.

