Ernst Russ Aktie
WKN DE: A16107 / ISIN: DE000A161077
|
05.03.2026 09:00:23
EQS-News: Ernst Russ AG: Vorläufige Ergebnisse 2025
|
EQS-News: Ernst Russ AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
Hamburg, 5. März 2026: Auf Grundlage vorläufiger, ungeprüfter Zahlen erwartet die Ernst Russ AG im Konzern einen Umsatz von rund 158 Mio. EUR sowie ein EBIT von etwa 96 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2025. Die Prognose für das abgelaufene Geschäftsjahr konnte somit bestätigt werden. Die liquiden Mittel belaufen sich zum Stichtag auf etwa 114 Mio. EUR.
Der Vorstand der Ernst Russ AG bekräftigt im Rahmen eines Strategie-Updates die bestehenden strategischen Prioritäten: den Ausbau eines profitablen, nachhaltigen Portfolios in unterschiedlichen Schifffahrts-Segmenten, die langfristige Beschäftigung der Flotte bei gleichzeitig hoher technischer Verfügbarkeit sowie eine hohe Transparenz als Voraussetzung zum Zugang am Kapitalmarkt. Im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der Flotte wurden Ende Februar 2026 zwei Multipurpose-Schiffe erworben, die langfristig zu guten Konditionen verchartert werden konnten. Darüber hinaus ist es uns gelungen, für das größte Schiff der Flotte, die MS „Rome Express“, eine langfristige Beschäftigung, bis zum zweiten Quartal 2033 zu vereinbaren. Zusammen mit weiteren in jüngster Zeit erfolgreich vereinbarten Charterverträgen beläuft sich zum 31.12.2025 die durchschnittliche Charterlaufzeit auf rund 26,0 Monate und der Charter-Backlog auf rund 449 Mio. EUR. Im Geschäftsjahr 2025 realisierte die Flotte der Ernst Russ-Gruppe bei einer Beschäftigungsquote von 97,7 % durchschnittliche Chartererlöse von 18.135 USD pro Tag.
Die geprüften Geschäftszahlen für das Jahr 2025 werden wie geplant am 25. März 2026 veröffentlicht. In diesem Zusammenhang wird das Unternehmen einen Earnings Call durchführen, in dem das Management die Finanzergebnisse sowie die wesentlichen Entwicklungen des Berichtszeitraums erläutern wird. Zudem wird ein Ausblick auf die weitere Geschäftsentwicklung gegeben. Im Anschluss an die Präsentation besteht die Möglichkeit für Analysten und Investoren, Fragen zu stellen.
Details zum Earnings Call:
Über die Ernst Russ AG: Die Ernst Russ AG ist eine börsengehandelte international agierende Reederei mit Sitz in Hamburg. Die Unternehmensgeschichte geht in Teilen zurück in das Jahr 1893. Derzeit betreut die Unternehmensgruppe eine Flotte von 25 Schiffen, die sie zum Teil mit strategischen Partnern betreibt, und hat zwei weitere Schiffe bestellt. Der Fokus liegt dabei auf Containerschiffen der Größenklassen von 700 bis 4.200 TEU, ergänzt um ein größeres Containerschiff mit rund 13.400 TEU sowie einen Handysize-Bulker und ein Multipurpose-Schiff. Ziel ist es, eine nachhaltige Flotte mit einer ausgewogenen Risikostreuung hinsichtlich der Beschäftigungslaufzeiten zu betreiben.
Kontakt:
Ernst Russ AG
Anika Hillmer
Investor Relations
Tel. +49 40 88 88 1 1800
E-Mail: ir@ernst-russ.de
05.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Ernst Russ AG
|Elbchaussee 370
|22609 Hamburg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)40 88881-0
|Fax:
|+49 (0)40 88881-199
|E-Mail:
|ir@ernst-russ.de
|Internet:
|www.ernst-russ.de
|ISIN:
|DE000A161077
|WKN:
|A16107
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2286066
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2286066 05.03.2026 CET/CEST
