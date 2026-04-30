EQS-News: Erste Group konsolidiert Erste Bank Polska und führt erfolgreich Marke in Polen ein

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Erste Group konsolidiert Erste Bank Polska und führt erfolgreich Marke in Polen ein (News mit Zusatzmaterial)



30.04.2026 / 07:31 CET/CEST

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Erste Group konsolidiert Erste Bank Polska und führt erfolgreich Marke in Polen ein

Bilanzsumme nach erstmaliger Konsolidierung der Erste Bank Polska auf 450,0 Milliarden Euro gestiegen

Kreditvolumen (275,6 Milliarden Euro, +18,8 %) und Einlagenvolumen (314,8 Milliarden Euro, +24,4 %) seit Jahresbeginn deutlich gestiegen

Rebranding in Polen zu Erste Bank Polska in Rekordzeit erfolgreich umgesetzt

Die Erste Group Bank AG („Erste Group“) zieht bei der ersten Finanzberichterstattung nach der erfolgten Konsolidierung der Erste Bank Polska für das erste Quartal 2026 eine positive Bilanz. Nach der erstmaligen Konsolidierung der Erste Bank Polska wuchs die Bilanzsumme der Erste Group, auch aufgrund gestiegener Kredit- und Einlagevolumen, zum Ende des ersten Quartals 2026 auf 450,0 Milliarden Euro. Mit dem Zukauf in Polen ist die Erste Group die erste Bankengruppe, die sowohl in Polen – eine der größten Volkswirtschaften Europas – als auch in ihren weiteren wesentlichen Märkten in Zentraleuropa zu den führenden Banken zählt.

Somit schafft die Erste Group eine in Zentraleuropa einzigartige Bankengruppe, die mit 23 Millionen Kund:innen bereits ein Viertel der zirka 100 Millionen Menschen in ihren acht Kernmärkten bedient. Dies ist insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden Regionalisierung von Wertschöpfungsketten infolge geopolitischer Unsicherheiten von großer Bedeutung – vor allem für die traditionell eng verflochtenen Volkswirtschaften Zentraleuropas. So sind beispielsweise mehr als 2.100 polnische Unternehmen in anderen Märkten der Erste Group aktiv, während umgekehrt mehr als 800 Unternehmen aus der Region in Polen tätig sind.

„Wir sind in jener Region Europas aktiv, in der sich die wirtschaftliche Zukunft des Kontinents entscheidet. Die Kombination aus führenden Marktpositionen in Zentraleuropa und einer starken Präsenz in Polen ist einzigartig und verleiht der Erste Group eine besondere strategische Rolle im europäischen Bankenmarkt. Damit sind wir optimal positioniert, um in einem Umfeld zunehmend regionaler Wertschöpfungsketten Handel und Investitionen zu finanzieren“, sagte Peter Bosek, CEO der Erste Group.

„Der Zukauf in Polen eröffnet neue Potenziale. Mit der Konsolidierung wird sichtbar, welche zusätzliche Skalierung aus der neuen Größe und regionaler Verbundenheit entstehen kann. Unsere starke und nachhaltige Kapitalbasis schafft Sicherheit und Flexibilität, um die Integration diszipliniert umzusetzen und unser Geschäft im Sinne der Kundinnen und Kunden sowie Aktionärinnen und Aktionäre weiterzuentwickeln“, ergänzte Stefan Dörfler, CFO der Erste Group.

Rebranding in Polen zu „Erste Bank Polska“ erfolgt

Nach der offiziellen Namensänderung in Erste Bank Polska S.A. am 24. April 2026 wurde die Bank am vergangenen Wochenende erfolgreich auf die Marke „Erste“ gebrandet. Damit präsentieren sich den rund 6 Millionen Kund:innen nun 534 Filialen und sonstige Geschäftsstellen, 1.367 Bankomaten sowie 26 Karten mit dem neuen Erste Logo und im neuen Design.

Das Lead Narrativ der Erste Group „Glaub an dich“ wurde mit 27. April im Rahmen einer landesweiten Kampagne in TV, Internet, Radio, Kino, Print- und Außenwerbung ebenfalls eingeführt.

Kundenkredite und -einlagen mit Konsolidierung der Erste Bank Polska deutlich gestiegen

Das Kreditvolumen der Erste Group stieg im ersten Quartal 2026 um 18,8 % auf 275,6 Milliarden Euro (Dez. 2025: 232,0 Milliarden Euro). Einen maßgeblichen Anteil daran trug die erstmalige Konsolidierung des Kreditportfolios der Erste Bank Polska auf Gruppenebene mit 40,1 Milliarden Euro. Auch das laufende Kreditgeschäft in den bisherigen Märkten wuchs um 1,5 % seit Jahresbeginn. Besonders stark war die Kreditnachfrage in Tschechien und Ungarn. Insgesamt ist die Erste Group damit auf Kurs, ihr Jahresziel eines Kreditvolumens von mehr als 285 Milliarden Euro zu erreichen.

Auch auf Seiten der Einlagen konnte in den ersten drei Monaten ein Wachstum verzeichnet werden. So stieg das Einlagenvolumen um 24,4 % auf 314,8 Milliarden Euro (Dez. 2025: 253,0 Milliarden Euro). Dieser Anstieg ist ebenfalls durch die erstmalige Einbeziehung der Kundeneinlagen der Erste Bank Polska in Höhe von 53,8 Milliarden Euro getrieben. Gleichzeitig wächst auch das Kerngeschäft der Bank mit Kundeneinlagen: Auch ohne Erste Bank Polska sind diese seit Jahresbeginn um 3,2 % gestiegen.

Weitere Informationen finden Sie unter Investor Relations: https://www.erstegroup.com/de/investoren/news/investoreninformation.

Über die Erste Group

Die Erste Group ist die führende Bankengruppe in Zentraleuropa. Seit ihrer Gründung als erste österreichische Sparkasse im Jahr 1819 steht sie für finanzielle Teilhabe und die Förderung wirtschaftlichen Wohlstands.

Heute betreut die Gruppe rund 23 Millionen Kund:innen in acht Kernmärkten: Kroatien, Österreich, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien und Ungarn. Die Erste Group bietet Privat-, Firmen- und institutionellen Kund:innen ein breites Spektrum an Bank- und Finanzdienstleistungen – von Retail- und Private Banking über Corporate und Transaction Banking bis hin zur Vermögensverwaltung. Dabei kombiniert die Erste Group digitale Innovationen mit einem starken Filialnetz.

Mehr als 55.000 Mitarbeiter:innen tragen zum Erfolg der Gruppe bei. Die Bilanzsumme liegt bei 450,0 Milliarden Euro.

Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.erstegroup.com