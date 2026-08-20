CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
|
20.08.2026 10:00:04
EQS-News: Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,6 Mio. CEOTRONICS-Produkte
|
EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Militär-Kunden beauftragt, CT-ComLink® Adapterkabel und Zubehör für CT-MultiPTT (Control Units) im Wert von ca. € 1,6 Mio. zu liefern.
Mithilfe der CT-ComLink® Adapterkabel können die CEOTRONICS Control-Units an diverse Übertragungsmedien angeschlossen werden.
„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Lieferterminen oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2386248
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2386248 20.08.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CEOTRONICS AG
|
20.08.26
|EQS-News: European customer orders CEOTRONICS products worth approximately €1.6 million (EQS Group)
|
20.08.26
|EQS-News: Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,6 Mio. CEOTRONICS-Produkte (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio. (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG receives order worth approximately €1.9 Million (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG erhält drei Aufträge über insges. ca. € 1,9 Mio. (EQS Group)
|
30.07.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG receives three orders worth approximately €1.9 Million in total (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio. (EQS Group)
|
27.07.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG receives order worth approximately €2.6 million (EQS Group)
Analysen zu CEOTRONICS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|CEOTRONICS AG
|10,54
|1,74%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende in Rot -- ATX letztlich schwächer -- DAX schließt unter 26.000-Punkte-Marke -- Börsen in Fernost letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt tendierte zu Verlusten. Der deutsche Leitindex fiel ebenfalls zurück. Auch an der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. Die asiatischen Märkte verbuchten am Donnerstag Gewinne.