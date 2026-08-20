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WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407

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20.08.2026 10:00:04

EQS-News: Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,6 Mio. CEOTRONICS-Produkte

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge
Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,6 Mio. CEOTRONICS-Produkte

20.08.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Militär-Kunden beauftragt, CT-ComLink® Adapterkabel und Zubehör für CT-MultiPTT (Control Units) im Wert von ca. € 1,6 Mio. zu liefern.

Mithilfe der CT-ComLink® Adapterkabel können die CEOTRONICS Control-Units an diverse Übertragungsmedien angeschlossen werden.

„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Lieferterminen oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

20.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Deutschland
E-Mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID: 2386248

 
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2386248  20.08.2026 CET/CEST

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