EQS-News: Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,8 Mio. CEOTRONICS-Produkte

EQS-News: CEOTRONICS AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,8 Mio. CEOTRONICS-Produkte



17.03.2026 / 13:43 CET/CEST

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Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Militär-Kunden beauftragt, CT-ComLink® Adapterkabel im Wert von ca. € 1,8 Mio. zum Anschluss an Funkgeräte und Intercoms zu liefern.



Mithilfe der CT-ComLink® Adapterkabel können die CEOTRONICS Control-Units an diverse Übertragungsmedien angeschlossen werden.



„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Lieferterminen oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.

17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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