CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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17.03.2026 13:43:53
EQS-News: Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,8 Mio. CEOTRONICS-Produkte
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Schlagwort(e): Auftragseingänge
Die CEOTRONICS AG wurde von einem europäischen Militär-Kunden beauftragt, CT-ComLink® Adapterkabel im Wert von ca. € 1,8 Mio. zum Anschluss an Funkgeräte und Intercoms zu liefern.
Mithilfe der CT-ComLink® Adapterkabel können die CEOTRONICS Control-Units an diverse Übertragungsmedien angeschlossen werden.
„Aus verschiedenen Gründen können wir leider keine detaillierteren Informationen z. B. zu den Lieferterminen oder zum Auftraggeber veröffentlichen.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit.
17.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Deutschland
|E-Mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2292896
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2292896 17.03.2026 CET/CEST
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