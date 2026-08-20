CEOTRONICS Aktie

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WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407

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20.08.2026 10:00:04

EQS-News: European customer orders CEOTRONICS products worth approximately €1.6 million

EQS-News: CEOTRONICS AG / Key word(s): Incoming Orders
European customer orders CEOTRONICS products worth approximately €1.6 million

20.08.2026 / 10:00 CET/CEST
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

CEOTRONICS AG has received an order from a European military customer to supply CT-ComLink® adapter cables and accessories for CT-MultiPTT (control units), with a total value of approximately €1.6 million.

The CT-ComLink® adapter cables enable CEOTRONICS control units to be connected to a range of transmission media.

“Unfortunately, for various reasons, we are unable to disclose more detailed information, such as delivery dates or the identity of the customer,” said Thomas H. Günther, Chairman of the Management Board and CEO.

20.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: CEOTRONICS AG
Adam-Opel-Straße 6
63322 Rödermark
Germany
E-mail: investor.relations@ceotronics.com
Internet: www.ceotronics.com
ISIN: DE0005407407
WKN: 540740
Listed: Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900L89P6LHLQVKI48
EQS News ID: 2386248

 
End of News EQS News Service

2386248  20.08.2026 CET/CEST

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