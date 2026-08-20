CEOTRONICS Aktie
WKN: 540740 / ISIN: DE0005407407
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20.08.2026 10:00:04
EQS-News: European customer orders CEOTRONICS products worth approximately €1.6 million
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EQS-News: CEOTRONICS AG
/ Key word(s): Incoming Orders
CEOTRONICS AG has received an order from a European military customer to supply CT-ComLink® adapter cables and accessories for CT-MultiPTT (control units), with a total value of approximately €1.6 million.
The CT-ComLink® adapter cables enable CEOTRONICS control units to be connected to a range of transmission media.
“Unfortunately, for various reasons, we are unable to disclose more detailed information, such as delivery dates or the identity of the customer,” said Thomas H. Günther, Chairman of the Management Board and CEO.
20.08.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|CEOTRONICS AG
|Adam-Opel-Straße 6
|63322 Rödermark
|Germany
|E-mail:
|investor.relations@ceotronics.com
|Internet:
|www.ceotronics.com
|ISIN:
|DE0005407407
|WKN:
|540740
|Listed:
|Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900L89P6LHLQVKI48
|EQS News ID:
|2386248
|End of News
|EQS News Service
|
2386248 20.08.2026 CET/CEST
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Nachrichten zu CEOTRONICS AG
|
20.08.26
|EQS-News: European customer orders CEOTRONICS products worth approximately €1.6 million (EQS Group)
|
20.08.26
|EQS-News: Europäischer Kunde bestellt für ca. € 1,6 Mio. CEOTRONICS-Produkte (EQS Group)
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12.08.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG receives order worth approximately €1.9 Million (EQS Group)
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12.08.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 1,9 Mio. (EQS Group)
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30.07.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG erhält drei Aufträge über insges. ca. € 1,9 Mio. (EQS Group)
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30.07.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG receives three orders worth approximately €1.9 Million in total (EQS Group)
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27.07.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG erhält Auftrag über ca. € 2,6 Mio. (EQS Group)
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27.07.26
|EQS-News: CEOTRONICS AG receives order worth approximately €2.6 million (EQS Group)
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Aktien in diesem Artikel
|CEOTRONICS AG
|10,54
|1,74%
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