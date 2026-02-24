EQS-News: EuroShop 2026: ADS-TEC Energy zeigt, wie Händler Ladeinfrastruktur wirtschaftlich nutzen können

Emittent / Herausgeber: ADS-TEC Energy GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

EuroShop 2026: ADS-TEC Energy zeigt, wie Händler Ladeinfrastruktur wirtschaftlich nutzen können



24.02.2026 / 14:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ladeinfrastruktur wird im Einzelhandel vom Zusatzservice zum wirtschaftlichen Standortfaktor

Lademöglichkeit beeinflusst die Entscheidung, wo E-Autofahrer konkret einkaufen

Batteriegestütztes Ultraschnellladen ermöglicht hohe Ladeleistung ohne Netzausbau

Wirtschaftlichkeit entsteht durch Multi-Revenue: Laden, Energieoptimierung und digitale Werbung

DOOH am Ladepunkt schafft zusätzliche, messbare Erlösquellen je Stellplatz

Düsseldorf / Nürtingen, 24. Februar 2026 – Ladeinfrastruktur wird im Einzelhandel vom Zusatzservice zum wirtschaftlichen Standortfaktor. Auf der EuroShop 2026 in Düsseldorf zeigt ADS-TEC Energy vom 22. bis 26. Februar, wie batteriegestütztes Ultraschnellladen nicht nur zusätzliche Kundenfrequenz ermöglicht, sondern durch kombinierte Erlösmodelle zu einem eigenständigen Werttreiber für Handelsflächen werden kann.

Marktanalysen und Handelsstudien zeigen: Fahrer von Elektrofahrzeugen berücksichtigen bei ihrer Entscheidung, wo sie einkaufen, zunehmend die Möglichkeit, ihr Fahrzeug während des Aufenthalts schnell zu laden. Gerade bei typischen Verweildauern von 20 bis 30 Minuten im Lebensmitteleinzelhandel oder bei Drogeriemärkten reicht klassische AC-Ladeinfrastruktur jedoch nicht aus, um einen spürbaren Reichweitengewinn zu erzielen.

Ultraschnellladen mit hoher Leistung passt deutlich besser zu diesen Zeitfenstern. In 10 bis 20 Minuten lässt sich relevante Reichweite nachladen. In der Praxis scheitert die Umsetzung jedoch häufig an begrenzter Netzanschlussleistung, langen Genehmigungsverfahren und hohen Ausbaukosten.

Das batteriegestützte Schnellladesystem ChargePost von ADS-TEC Energy ermöglicht Ultraschnellladen auch bei begrenzter Netzanschlussleistung und kann ohne umfangreiche Netzausbaumaßnahmen installiert werden. Auf kompaktem Bauraum steht eine integrierte Batteriekapazität von 201 kWh zur Verfügung. Möglich sind Ladeleistungen von bis zu 300 kW oder alternativ 2 × 150 kW beim parallelen Laden zweier Fahrzeuge. Damit wird hohe Ladeleistung gezielt dort verfügbar, wo Handelsstandorte heute häufig an Netzgrenzen stoßen.

Multi-Revenue statt Einzelerlös: Drei Werttreiber pro Ladepunkt

Für Handelsunternehmen wird Schnellladen vor allem dann wirtschaftlich interessant, wenn mehrere Erlös- und Nutzenströme kombiniert werden:

Direkte Erlöse aus dem Verkauf von Ladestrom

Energiewirtschaftliche Effekte wie Lastspitzenkappung, PV-Integration und Eigenverbrauchsoptimierung

Digitale Außenwerbung direkt am Ladepunkt über integrierte Displayflächen

Gerade Digital Out of Home (DOOH) entwickelt sich dabei zum eigenständigen Erlösbaustein. Die Displays ermöglichen standortbezogene, zeitlich steuerbare Werbung – ohne zusätzliche Werbeflächen auf dem Parkplatz oder im Marktumfeld.

Werbung am Ladepunkt erreicht dabei mehr als nur E-Mobilisten.

Neben den Nutzern der Ladeinfrastruktur profitieren Werbekunden auch von der Frequenz des jeweiligen Standorts: Die 75"-Screens des ChargePost befinden sich auf Parkplätzen im direkten Retail-Umfeld sowie an stark frequentierten Points of Interest. Damit werden sowohl wartende E-Autofahrer mit längerer Verweildauer als auch Besucher, Kunden und Passanten im Umfeld angesprochen.

Während Ladevorgänge durchschnittlich 20 bis 40 Minuten dauern und damit eine intensive Kontaktchance bieten, erzeugt die zusätzliche Parkplatz- und Standortfrequenz kontinuierliche Reichweite im Tagesverlauf. Das Medium kombiniert somit Aufenthaltsqualität mit Lauf- und Fahrfrequenz.

Die Vermarktung erfolgt über ein leistungsfähiges DOOH-Netzwerk mit programmatischer Anbindung sowie regionaler und nationaler Direktvermarktung. Als Vermarktungspartner übernimmt ADS-TEC Energy die vollständige Integration in bestehende Media- und Retail-Media-Strategien – inklusive datenbasierter Aussteuerung (z. B. tageszeit-, wetter- oder frequenzabhängig) sowie transparentem Reporting.

Damit wird Ladeinfrastruktur nicht nur zum Serviceangebot für E-Mobilität, sondern zu einem integrierten Bestandteil moderner Retail-Media-Strategien.

Über ADS-TEC Energy

Basierend auf mehr als zehn Jahren Erfahrung mit Lithium-Ionen-Technologien entwickelt und produziert ADS-TEC Energy Batteriespeicherlösungen und Schnellladesysteme einschließlich deren Energiemanagementsysteme. Die batteriegestützte Schnellladetechnologie von ADS-TEC Energy ermöglicht Elektrofahrzeugen, auch bei schwachen Stromnetzen ultraschnell zu laden und zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus.

Das Unternehmen mit Sitz in Nürtingen, Baden-Württemberg, wurde vom Bundespräsidenten für den Deutschen Zukunftspreis nominiert und 2022 in den „Circle of Excellence“ aufgenommen. Die hohe Qualität und Funktionalität der Batteriesysteme ist auf eine besonders hohe Entwicklungstiefe und Eigenfertigung zurückzuführen. Mit seinen fortschrittlichen Systemplattformen ist ADS-TEC Energy ein Partner für Automobilhersteller, Energieversorgungsunternehmen und Ladestellenbetreiber.

Mehr Informationen unter: www.ads-tec-energy.com

Media Kontakt:

Für ADS-TEC Energy:

Katharina Decken

Marketing & Communications

press@ads-tec-energy.com

Für ADS-TEC Energy United States:

Breakaway Communications für ADS-TEC Energy

ads-tecpr@breakawaycom.com