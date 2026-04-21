EQS-News: EuroTeleSites startet erfolgreich ins Jahr 2026 und erfüllt die Erwartungen im ersten Quartal

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EuroTeleSites startet erfolgreich ins Jahr 2026 und erfüllt die Erwartungen im ersten Quartal



21.04.2026 / 18:00 CET/CEST

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+7,1% / +4,8 MEUR Umsatzwachstum im Jahresvergleich führt zu 72,5 MEUR Umsatz in Q1

EBITDA in Q1 in Höhe von 64,3 MEUR (+4,7 MEUR im Vergleich zum Vorjahr) mit einer EBITDA Marge in Höhe von 88,7%

EBITDAaL in Q1 in Höhe von 44,5 MEUR (+4,3 MEUR im Vergleich zum Vorjahr) mit einer EBITDAaL Marge in Höhe von 61,4%

Rollout von 42 neuen Standorten in Q1 erhöht die Gesamtzahl auf 13.837 Standorte

Onboarding von 40 Drittmietern in Q1

CAPEX in Höhe von 8,2 MEUR, wobei obligatorische Upgrades den größten Teil der Investitionsausgaben ausmachen

Partnerschaft mit Point One Navigation, die der steigenden Nachfrage nach fortschrittlichen, präzisionsbasierten Technologien auf der TowerCo-Infrastruktur Rechnung trägt

In den sechs Märkten, in denen EuroTeleSites operativ tätig ist, ist das Umfeld für Telekommunikationsunternehmen im ersten Quartal stabil. Die Umsätze der Telekommunikationsbranche steigen leicht an, während die Betreiber weiterhin stark in 5G und Glasfaser investieren, was die Nachfrage nach TowerCo Infrastruktur stützt. Für TowerCos führt dies zu stabilen Cashflows und Wachstum, das durch die Verdichtung des 5G-Netzes und Neutral-Host-Modelle vorangetrieben wird. Insgesamt profitieren TowerCos von langfristigen Verträgen und der 5G-Nachfrage, sehen sich jedoch makroökonomischen Belastungen ausgesetzt, was eher zu stabilen Renditen als zu einer starken Expansion führt.

Markt-Highlights

„Ich bin stolz darauf, Point One Navigation als Kunde begrüßen zu dürfen. Dies spiegelt die wachsende Nachfrage nach fortschrittlichen, präzisionsorientierten Technologien für unsere Infrastruktur wider. Das Team bringt fundiertes Fachwissen aus führenden Forschungseinrichtungen und globalen Technologieunternehmen mit, und der Hintergrund in den Bereichen Präzisionsnavigation und fortschrittliche Algorithmen passt gut zu unserer Strategie, Lösungen der nächsten Generation zu unterstützen, die eine robuste, widerstandsfähige Infrastruktur erfordern“, kommentiert Ivo Ivanovski, Generaldirektor EuroTeleSites, diesen wichtigen Zuwachs. „Dieser neue Kunde ist ein weiterer Beweis für unsere starke Marktposition und ein wesentlicher Faktor für unser Umsatzwachstum in Höhe von +7,1%, das zu insgesamt 72,5 MEUR Umsatz führt“.

EuroTeleSites sorgte in Q1 für eine starke Marktdynamik und erweiterte das Portfolio durch die Inbetriebnahme von 42 neuen Standorten auf insgesamt 13.837 Standorte, was die Anstrebungen zur kontinuierlichen Netzerweiterung unterstreicht. Ergänzt wurde dieses Wachstum durch die Aufnahme von 40 Drittmietern auf die bestehende und neu errichtete Infrastruktur, wodurch sich die Gesamtzahl der Drittmieter auf 3.475 erhöhte.

Finanzkennzahlen

Der Umsatz betrug 72,5 MEUR, wobei das Wachstum in erster Linie auf Indexierungseffekte und den Ausbau neuer Standorte mit neuen Mietern zurückzuführen ist. Besonders aussagekräftig für die Stärke des Kerngeschäfts ist die EBITDAaL Marge, die Ende Q1 einen Wert von 61,4% erreichte, bzw. 44,5 MEUR beträgt. Dies bildet die tatsächliche, wiederkehrende operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens gut ab, da leasingbezogene Kosten berücksichtigt werden und so ein klareres Bild der zugrunde liegenden Rentabilität und Nachhaltigkeit entsteht.

Der CAPEX betrug 8,2 MEUR und ist in erster Linie auf obligatorische Upgrades, den Ausbau des Netzinfrastruktur und laufende Wartungsarbeiten zurückzuführen. Zusätzlich zu den vertraglich vereinbarten Upgrades wurden auf Wunsch des Anchor Tenant weitere Anpassungen vorgenommen.

EuroTeleSites Ausblick

2026 wird sich EuroTeleSites weiterhin auf die Kernaktivitäten konzentrieren: die Vermietung passiver Infrastruktur, die Durchführung obligatorischer Upgrades, den Ausbau des Standortportfolios und die Einbindung weiterer Drittmieter, um die Vermietungsquote weiter zu steigern. Das Wachstum wird weiterhin durch den 5G Ausbau in allen Märkten und den steigenden Datenverbrauch gestützt, wobei die Mietverträge jährlich an die Inflation angepasst werden.

Das Management rechnet mit einem Umsatzwachstum von ca. 4-5% für das Geschäftsjahr 2026. Der positive Cashflow wird weiterhin für den Schuldenabbau verwendet, während EuroTeleSites seine Infrastruktur weiter ausbaut, um die 5G-Abdeckung insbesondere in Österreich weiter zu verbessern. Die Initiative umfasst ein überdurchschnittlich umfangreiches Bauprogramm für die kommenden Jahre, das zusätzliche Sendeanlagen für den Anchor Tenant bereitstellt und die Konnektivität für Endkunden verbessert. Daraus ergibt sich ein Verhältnis von CAPEX zu Umsatz von rund 25%. Insgesamt ist die Errichtung von mehr als 400 neuen Standorten geplant.

Der Conference Call, in dem CEO Ivo Ivanovski und CFO Lars Mosdorf die Resultate erläutern und für Fragen zur Verfügung stehen, findet am 22. April 2026 um 10:00 Uhr Wiener Zeit statt. Hier gelangen Sie zur Registrierung.

Ausführliche Informationen zu den Kennzahlen und Segmenten finden Sie unter https://eurotelesites.com/investor-relations/.